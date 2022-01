Zu Tisch Tonkabohne und Champagner – im Spitzenlokal «Bad Balgach» fühlt man sich wie bei Freunden Das frisch renovierte «Bad Balgach» ist eine kulinarische Perle im Rheintal. Ein Besuch lohnt sich – nicht nur weil Bernd Schützelhofer auf grossartigem Niveau kocht, sondern auch der unkomplizierten Atmosphäre wegen. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Gault-Millau-Koch Bernd Schützelhofer und seine Frau Jackie Pedregal. Bild: Nik Hunger

Tonkabohne und Champagner: Auf die Idee, diese beiden Zutaten in einer Suppe zu vereinen, muss man erst mal kommen. Schon nach dem ersten Löffel bleibt einem nur das Staunen. Die Aromendichte und der Erfindergeist, der in diesem Gericht liegt, verleiht Glücksgefühle. Das Schaumsüppchen aus Tonkabohne und Champagner (20.-) ist der Auftakt eines Abends voller kulinarischer Höhepunkte.

Bernd Schützelhofer kocht seit vielen Jahren auf Spitzenniveau, seit einem halben Jahr nun im «Bad Balgach». Im Kronenhof in Pontresina heimste er einst 17 Gault-Millau-Punkte ein und wurde «Hotelkoch des Jahres». Im «Paul's» in Widnau waren es 16 Punkte – so viele wie nun in Balgach.

Sämiger Risotto mit Salzzitrone und halb getrockneten Tomaten

Der 51-jährige gebürtige Vorarlberger schöpft einerseits aus einem grossen Erfahrungsschatz als Spitzenkoch, andererseits lässt er sich gerne inspirieren. Vor Corona auf kulinarischen Reisen nach Bangkok, ins Piemont, nach Dubai oder Spanien. Die Weltoffenheit, die überraschende Kombination von Zutaten, wie sie bei uns kaum bekannt sind, ist in vielen seiner Gerichte zu spüren. Wie beispielsweise beim sämigen Risotto mit Salzzitrone, Basilikum, Pinienkernen und halb getrockneten Tomaten (26.-), wo man am liebsten gar nicht mehr aufhören würde mit Essen.

Die dichten Aromen, der Anspruch, Gerichte originell zu inszenieren, ohne ins Gekünstelte abzudriften, kommt auch bei den Hauptgängen schön zum Ausdruck. Einerseits war das ein pochierter Milchkalbsrücken an Portweinschalottenjus mit Griessknödel, Sellerie und jungem Spinat (48.-) sowie ein zartes Tagliata vom Black Angus Rind mit Rosmarinkartoffeln, geschmorten Tomaten, mariniertem Rucola und gehobeltem Parmesan (52.-)

Schützelhofers Kochkunst zeigt sich auch bei diesem Risotto mit Salzzitrone, Basilikum, Pinienkernen und halb getrockneten Tomaten. Bild: ja.

Schützelhofer liebt es, neue Zutaten miteinander zu verknüpfen und zu sehen, wie überraschend gut sie sich ergänzen oder miteinander harmonieren. «Aus der Tonkabohne kann man eben nicht nur Glace machen. Sie vereint ein ganzes Repertoire an Aromen», sagt er.

Apropos Glace. Sehr empfehlenswert ist auch der Dessertteller mit vier hausgemachten Sorbets (14.-). Hier stach insbesondere das Sauerampfer-Sorbet heraus, bei dem es Schützelhofer schafft, aus einer simplen Wiesenpflanze ein kulinarisches Schlussfeuerwerk zu zünden.

Die ersten Monate im «Bad Balgach» seien sehr erfolgreich gewesen, sagt Schützelhofer. Viele Stammgäste aus dem «Paul's» sind nun auch im «Bad Balgach» anzutreffen, das sich zum kulinarischen Hotspot im Rheintal entwickeln dürfte. Das Publikum an diesem Samstagabend ist bunt gemischt, die Atmosphäre sehr unkompliziert, als wäre man in einem Haus von Freunden und nicht in einem Gault-Millau-Lokal, wo es auf diesem Niveau andernorts zuweilen etwas steif zu und hergeht.

Das frisch renovierte Gebäude. Fünf Millionen Franken kostete der Umbau. Bild: Nik Hunger

Sorgenfalten treibt Schützelhofer einzig die Personalsituation auf die Stirn. Wie so viele andere Gastronomen sucht auch er Verstärkung, namentlich im Service. «Die Personalsituation war schon vor Corona nicht die Einfachste.» Nun sei sie noch herausfordernder geworden, weil während der Pandemie einige die Gastrobranche verlassen hätten.

An der Gastfreundschaft an diesem Abend ändert das jedoch nichts. Nach dem Essen führt uns Gastgeberin Jackie Pedregal, Schützelhofers Frau, durchs Haus, zeigt Küche, Zigarren-Lounge, den Saal im oberen Stock und den schmucken Weinkeller. Mit viel Aufwand und Liebe zum Detail ist das historische Gebäude aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts renoviert und mit einer grosszügigen Terrasse erweitert worden. Das nötige Kleingeld von fünf Millionen Franken für den Umbau brachten zwei alteingesessene Rheintaler Unternehmerfamilien auf, die auch Besitzer des «Bad Balgach» sind.

Bad Balgach Hauptstrasse 73, 9436 Balgach. Telefon 071 599 59 59. www.bad-balgach.com Di–Fr, 11.30 bis 15 und 18 bis 24 sowie Sa von 18 bis 24 Uhr offen. Vorspeisen ab 18.–, Hauptgänge ab 44.–, Gourmet-Menu ab 109. –

