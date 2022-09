Zu Tisch Siemis Restaurant Weinfelden: Wo Träume Wirklichkeit werden Die Schmitte im Herzen Weinfeldens hat eine lange Geschichte. Das vorerst letzte Kapitel schreiben Hugo Miranda und Katja Müller. Sie haben hier im vergangenen März ein kleines und sehr feines Restaurant eröffnet. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Hugo Miranda bereitet überraschende und überaus schmackhafte Gerichte im Restaurant Siemis in Weinfelden zu. Bild: Ralph Ribi

Das «Siemis» in der Schmitte Weinfelden ist ein Bijou. Jahrelang präsentierte sich die Schmitte eher als verlotterter Alptraum. Bis 1965 war hier tatsächlich eine Schmiede beheimatet. Dann wurde es als Garage genutzt, bis schliesslich 2008 die Grundrenovation und der Einbau eines Bistros erfolgte. Als das Bistro dann nach Frauenfeld zügelte, konnten Katja Müller und Hugo Miranda in dem Gebäude, dessen Historie bis 1439 zurückreicht, einen Traum verwirklichen: das erste eigene Restaurant. Und so lautet auch der Name, denn Siemis ist räteromanisch und bedeutet Traum.

An diesem Traum hat Hugo Miranda hart gearbeitet. Der gebürtige Portugiese startete seine Karriere als Küchenhelfer im Waldhaus Flims. In Flims hat er mit Katja Müller auch seine Traumfrau kennen gelernt. Für sie als Märstetterin ist das «Siemis» auch eine Rückkehr in die alte Heimat.

Das Pächterpaar Katja Müller und Hugo Miranda bewirtet Gäste mit Speisen, die sternverdächtig sind. Bild: Ralph Ribi

Ein Feuerwerk für Gaumenfreuden

Die Speisekarte passt sich der Saison an. Hugo Miranda kann nach Wanderjahren in der Spitzengastronomie aus dem Vollen schöpfen. Neben der herzlichen Gastlichkeit bietet er den Gästen ein wahres Geschmacksfeuerwerk für den Gaumen. Noch ist das «Siemis» ein Geheimtipp. Aber wenn die Qualität und das Gesamtpaket auf einem solch hohen Niveau bleibt, dann werden bald die grossen Restauranttester vorbeischauen. Das soll keine vorauseilende Lobhudelei sein, aber die servierten Speisen und das freundliche Personal haben keine Schwächen, nur Stärken gezeigt.

Das warme Ambiente im «Siemis» lädt auch zum Genuss von Cocktails ein. Bild: Ralph Ribi

Die Speisen sind frisch und mit Liebe raffiniert zubereitet, Gewürze und Eigengeschmack fein abgestimmt. Das gilt für jeden Gang bis hin zum Dessert und auch für die Begleitgetränke. Ganz gleich, ob es der Wassermelonen-Tomaten-Salat (14 Franken), der Rauchlachs (18) mit Kalamansi, mariniertem Rettich und Avocadocrème, der Lammrücken (46) mit Auberginenpüree und Harissacrème ist oder ein Rinderschmorbraten (42). Der regionale Blauburgunder Alte Rebe (88) passt sich perfekt dem Hauptgang an. Den Abschluss bilden ein Pfirsicheclair (14) mit Caramelcrème, Zitrone und Basilikum sowie ein Cheesecake (12) mit Cassis und Joghurteis. Fazit: Dieser Ort ist zu traumhaft, um nur einmal reinzuschauen.

In der warmen Jahreszeit gibt es auch ein paar Tische draussen vor dem Restaurant. Bild: Ralph Ribi

Siemis Restaurant 8570 Weinfelden, Frauenfelderstrasse 3, Telefon 071 554 40 17,

www.siemis-restaurant.ch, Mo geschlossen, Di–Fr: 11.30–23 Uhr, Sa: 10–23 Uhr. Vorspeisen: 9.50–22 Franken, Zwischengang: 18–20 Franken, Hauptgang: 34–52 Franken, Dessert: 9–14 Franken. Wein (7,5 dl): 42–98 Franken.

