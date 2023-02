Zu Tisch Seebad Steinach: Gesellige Abende im charmanten Winterbijou Im Winter verwandelt sich das Seebad Steinach zu einem heimeligen Lokal, wo man sich bei Kaminfeuer zum Apéro, Brunch oder Abendessen trifft. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chefkoch Falk Neumann (links) und Geschäftsführer Lukas Gmür empfangen im «Winterbijou» Gäste. Bild: Arthur Gamsa (2.2.2023)

In den Wintermonaten verwandelt sich das Seebad Steinach in ein Bistro. Der Holzanbau ist liebevoll eingerichtet: Warmes Licht, ein Kamin und Teppiche sorgen für Gemütlichkeit, durch die Fenster blickt man auf den Bodensee.

Das Publikum ist durchmischt: Eine grössere Gruppe unterhält sich an diesem Abend bei Wein, Tapas und Flammkuchen. Die kleineren Tische und das Sofa sind ebenfalls besetzt. Auch Hunde sind hier ausdrücklich willkommen.

Die lockere Stimmung wird von den Mitarbeitenden gelebt: Der Empfang ist freundschaftlich. Zum Start bestellen wir Schüga (5.50 Fr.) und Weisswein (Sauvigon blanc, 6.50 Fr./dl). Geführt wird das «Seebad» von der Gesamtwerk Agentur mit Geschäftsführer Lukas Gmür, die sich unter anderem mit der Tiki-Strandbar in Goldach und dem «Presswerk» in Arbon einen Namen gemacht hat.

Eröffnung feierte das Winterbijou im Herbst 2020. Im Vordergrund stand damals die Idee, das Seebad auch im Winterhalbjahr zu nutzen. Und die Angestellten nicht nur von Mai bis September beschäftigen zu können.

Miesmuscheln als Bijou-Klassiker

Inzwischen hat sich das Winterbijou etabliert. Neben einer grossen Auswahl an Getränken bleibt die Speisekarte überschaubar. Der Platz in der Pop-up-Küche ist beschränkt. Die Gerichte wechseln alle drei, vier Wochen: Mal gibt es Burger, Cordon bleu oder Fondue. Flammkuchen und Tapas gibt es immer. Ebenso der Klassiker des Hauses: Moules et frites (29.50 Fr.).

Ein Festessen: Miesmuscheln und Pommes frites. Bild: Jolanda Riedener (25. Januar 2023)

Wer für die Muscheln kommt, reserviert am besten mit dem Tisch gleich eine Portion. Sie werden frisch zubereitet und sind deshalb nur in beschränkter Anzahl vorhanden. Gegart mit Wintergemüse ein Genuss. Die knusprigen Pommes frites, dazu Knoblauchsauce, passen perfekt. Die Spaghetti mit Morcheln (22.50 Fr.) sind ebenfalls empfehlenswert.

Spaghetti mit Morchelsauce, Cherrytomaten und Sprossen. Bild: Jolanda Riedener (25. Januar 2023)

Zu den Nudeln passt ein Glas Persevero, ein hervorragender Bio-Merlot aus Bordeaux (2018, 9.30 Fr./dl). Alle Tropfen sind auf der Weinkarte ausführlich beschrieben. So erfahren auch unerfahrenere Weintrinkerinnen und -trinker Wissenswertes über Herkunft und Geschmack.

Davor gönnen wir uns aber noch ein kleines Rindstatar (80 g, 18.50 Fr.), das es auch als Hauptspeise gibt. Ausserdem fällt die Wahl auf den Wintersalat mit Sprossen, Speck, Croûtons und Kernen (12.- Fr.).

Nach all diesen Leckerein passen wir beim Dessert, obwohl die warmen Zwetschgen mit Zimtglacé oder der Schokovulkan mit Vanilleglacé verlockend sind.

Als Vorspeise gibt es einen Wintersalat mit Speck und Kernen sowie ein Rindstatar.

Winterbijou Seebad Steinach Seestrasse, 9323 Steinach. Tel: 079 739 69 10, E-Mail: hallo@seebadsteinach.ch. Mi bis Do 17-22 Uhr, Fr 17-24 Uhr, Sa 14-24 Uhr und So 10-18 Uhr (Brunch von 10 bis 14 Uhr).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen