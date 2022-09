Zu Tisch Schweinebauch und Bibimbap - eine kulinarische Reise nach Korea im Roggwiler Mühleturm Vom Mill-Tower-Restaurant aus erwartet die Gäste ein wunderbarer Ausblick auf den Oberthurgau. Doch nicht nur. Auch die Gastronomie - eine Fusion von koreanischer und amerikanischer Kühe - überzeugt. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schöner Blick auf Roggwil: Restaurant-Gründer David Joh (links) und Mill-Tower-Geschäftsführer Stefan König. Bild: pd

Wer nach Roggwil fährt, kann ihn nicht übersehen. Schon seit 15 Jahren ist der Kybun-Tower eines der Wahrzeichen der Oberthurgauer Gemeinde. Einen alten Mühleturm liess der Roggwiler Schuh-Erfinder und Unternehmer Karl Müller damals in moderne Architektur verwandeln. Seit ein paar Monaten ist die oberste Etage des Turms nun auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Dank David Joh, einem Schwiegersohn von Müller. Der US-Amerikaner mit koreanischen Wurzeln ist Gründer des Mill-Tower-Restaurants und wirkt meist in der Küche.

Mit dem Lift in der achten und obersten Etage des Turms angekommen, erwartet einem erst mal ein atemberaubender Ausblick auf Roggwil, auf Teile des Oberthurgaus, den Bodensee - und selbst die österreichischen Alpen sind von hier aus zu sehen. Schnell wird jedoch klar: Nicht nur die Aussicht, auch das Gastro-Erlebnis im Mill Tower überzeugt. Die Küche, die neuste Trends aus der südkoreanischen Küche mit teils amerikanischen Elementen verbindet, passt zur innovativen Architektur des Turms und vor allem auch zu Wirt David Joh.

Koreanische Vegi-Dumplings zur Vorspeise Bild: ja.

Es ist eine gute Idee, möglichst viel auszuprobieren. So starteten wir den Abend mit einer Portion Edamame (8.50) und Vegi-Dumplings (Teigtaschen/18.-). Zu den kulinarischen Highlights gehörten dann die gedämpften Brötchen gefüllt mit Gemüse und Dry-aged Schweinebauch (15.-), die Poke Bowl mit feinem mariniertem Lachs und Tuna (30.-) und die mit viel Gemüse und Ei angereicherte Vegi-Bibimbap (33.-). In der koreanischen Küche gehört Bibimbap zu den Klassikern. Alle Zutaten werden in der Schüssel verrührt und ermöglichen so viele auch exotische Geschmackskombinationen. Bei Kindern wie Erwachsenen sehr hoch im Kurs war zudem das auf koreanische Art frittierte Poulet in süsser und scharfer Sauce. (16.-)

Es gibt auch Gäste, die vor allem wegen des vielfältigen Cocktail-Angebots vorbeikommen, und mit einem exotischen Drink in der Hand die Aussicht geniessen. Einige Cocktails vom «Dark Espresso Martini», bis zum «Panda Berry» findet man sonst kaum irgendwo. Auch fantasiereiche nicht-alkoholische Cocktails sind erhältlich. «Wir wollen hier etwas Spezielles machen, was es so in der Region noch nicht gibt - in der Küche und bei den Drinks», sagt Geschäftsführer Stefan König. Auf der Weinkarte hat er sich auf deutsche und portugiesische Tropfen spezialisiert - alle kommen von Weingütern, die König selber schon besucht hat und die mit den teils exotischen Geschmacksnoten der koreanischen Küche bestens harmonieren.

Das Restaurant mit den geschwungenen Linien befindet sich in der achten und obersten Etage des Kybun Towers. Bild: ja.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen