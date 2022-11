Sauceria in St. Gallen: Phantasievolle Fusionsküche

Zu tisch «Sauceria» St.Gallen: Eine kulinarische Weltreise mit einer grossen Portion Kreativität Im Restaurant Sauceria in der St.Galler Altstadt wird die Fusionsküche grossgeschrieben. Wer hier speist, kommt mit grosser Wahrscheinlichkeit mit Gerichten in Kontakt, die er in dieser Form noch nie gegessen hat. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Die Sauceria-Gastgeber Arjeta Idrizi und Rafael Niederkofler. Bild: Yuliya Khandozhko

Die Fusionsküche ist zu einem grossen Trend in der Gastronomie geworden. Weil hier verschiedene Esskulturen aufeinandertreffen, gilt sie mitunter auch als Symbol für eine Welt, die näher zusammenrückt.

Wohl in nur wenigen Restaurants in der Ostschweiz wird die Fusionsküche so fantasievoll zelebriert wie in der «Sauceria» in der St.Galler Altstadt. Wer hier einen Abend verbringt, macht schnell mal eine kulinarische Weltreise innerhalb von ein paar Stunden.

Angefangen hat diese bei uns mit einem türkischen Peterlisalat mit vielen frischen Kräutern, Avocado, Pesto, Zitrone, Granatapfel und Pinienkernen (18.–). Jeder Bissen gab einem Gefühl, sich etwas Gutes zu tun. Ein Hochgenuss waren auch die Gambas al Sauceria (19.–), eine Ode an die Black-Tiger-Shrimps mit viel Knoblauch, Olivenöl, Dörrtomaten und Zitrone. Die Sauce, auf die in diesem Restaurant so viel Wert gelegt wird, offenbarte das Potenzial zum Süchtigmachen.

Mit Intensität und Geschmacksdichte wusste bei den Vorspeisen auch das asiatische Kokos-Tomaten-Süppchen mit Zitronengrasschaum und Kaffirlimette zu überzeugen (12.–).

Auch die Pasta ist hier hausgemacht

Zum Hauptgang steht in der Sauceria eine grosse Auswahl an hausgemachter Pasta mit leckeren Saucen zur Auswahl (ab 33.–), ein veganes grünes Thaicurry mit Biotofu (31.–), Fish and Chips (35.–), ein leicht abgewandeltes klassisches Fleischgericht wie Café de Paris mit Schweizer Rindsfilet (42.–) und vieles mehr.

Eine gute Idee war es, den Abend mit je einer grossen Kugel Mandarinen-Vanille und Mango-Litschi-Glace (je 8.50) abzurunden. Auch hier merkte man bei jedem Löffel, dass die Speisen mit frischen Zutaten und viel Können in der hauseigenen Küche selber zubereitet werden, nicht nur Glace und Pasta, auch die Pommes frites übrigens.

Black-Tiger-Shrimps mit viel Knoblauch, Olivenöl, Dörrtomaten und Zitrone. Bild: ja.

Seit mehr als zwei Jahren wirten Arjeta Idrizi und Rafael Niederkofler nun schon mit Erfolg an der Engelgasse. Eine Voraussetzung dafür, dass die Gäste immer wieder kommen, ist eine grosse Portion Kreativität und Mut zur Neuinterpretation teils schon bekannter Gerichte.

«Arjeta und ich essen fürs Leben gern und lassen uns inspirieren. Wir kaufen Kochbücher, besuchen viele Restaurants. Aus all diesen Eindrücken entstehen dann unsere Gerichte, die man zum Teil so noch nicht kennt und die unseren Gästen neue kulinarische Geschmackserlebnisse ermöglichen sollen», sagt Niederhäuser.

Die Bedienung ist sehr zuvorkommend, das Interieur im Restaurant stimmig und verströmt eine aufgeschlossen-urbane Stimmung. Das passende Ambiente auf jeden Fall, um sich auf eine kulinarische Weltreise einzulassen.

Sauceria. Engelgasse 13, 9000 St.Gallen. Telefon: 071-5713377. www.sauceria.ch. Öffnungszeiten Di bis Sa, 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.30 bis 23.30 Uhr. Küche bis 22 Uhr.

