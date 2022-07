Restaurant Rüti in Herisau: Aparte Kombinationen mit Aussicht

ZU TISCH Rassige Kalbsröllchen und Thaicurry-Crevetten mit Aussicht in den Alpstein: Das Restaurant Rüti bietet ungewöhnliche Kombinationen Das «Rüti» in Herisau ist über die Jahre zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Küchenchef Hans-Jörg Seifried liebt aparte Geschmackskombinationen mit fernöstlichem Einschlag. Rolf App Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Auf der Terrasse des Restaurants Rüti in Herisau schweift der Blick zum Alpstein. Bild: Ralph Ribi

Der Parkplatz ist gut gefüllt, der Garten ebenso, und im – geschmackvoll in hellen Pastellfarben gehaltenen – Restaurant hat man die grosse Fensterfront neben dem Eingang geöffnet. Es ist zu allen Jahreszeiten schön auf dem «Rüti» in Herisau (und kulinarisch lohnend dazu), im Sommer aber ganz besonders. Da schweift der Blick weit hinaus, zum Alpstein mit seinen beeindruckenden Felswänden, in die sanften Hügel des Appenzellerlandes, und hinunter in den Thurgau; sogar ein Stück Bodensee ist zu sehen. Und vielleicht geht dann auch ein erfrischender Wind.

Weil das «Rüti» über eine stets aktuelle Homepage verfügt, haben wir uns schon vorher entschieden. Haben die Rindsfiletspitzen an Cognacrahmsauce (zu 48.-) ebenso links liegen lassen wie das Kalbs-Cordon-bleu (42.-), das Lammfilet in der Nacho-Kokoskruste (44.-) oder den Quinoa-Spinatburger auf Ratatouille (25.50.-), ebenso das Rindfleisch-Tatar in mehreren Varianten und diverse Fitnessteller. Und gleich aufs Ganze, das heisst das sommerlich leichte Fünf-Gang-Frischmarktmenu (ab 2 Personen, zu je 115.-) gesetzt. Und dazu den angenehm erfrischenden Grünen Veltliner 2021 vom Stift Göttweig in Niederösterreich (8.40.- pro Deziliter) bestellt.

Die Erfolgsgeschichte der Seifrieds

Küchenchef Hans-Jörg Seifried, der mit seiner Frau Renate das Restaurant Rüti in mehr als fünfzehn Jahren zu einem beliebten Treffpunkt gemacht hat, liebt ungewöhnliche geschmackliche Kombinationen, gern auch mit fernöstlichem Einschlag. Ersteres bekommen wir gleich zum Start zu spüren in Gestalt jener Senffrüchte, welche die hausgemachte Gänseleberterrine begleiten. Letzteres folgt in Gang drei, einem sehr schmackhaften Riesencrevettenragout an roter Thai-Currysauce und etwas Gemüse. Dazwischen ist sommerliche Erfrischung durch eine Gurken-Apfelkaltschale angesagt.

Apart ist auch der Hauptgang: Kalbsröllchen, gefüllt mit rassigem Chorizo und Crevette, angerichtet auf Tomaten-Olivenrisotto. Jetzt legen wir eine kleine Pause ein, schauen auf das lebhafte Treiben draussen und hinüber zur Küche, auch sie verglast und zur optischen Teilnahme am Küchenalltag einladend. Dann naht der süsse Schlusspunkt: Crème brûlée von der Tonkabohne mit Kokosglace.

Rüti, Herisau

Rütistr. 1683, 071 352 32 80

www.ruetiherisau.ch

Montag geschlossen

Vorspeisen ab 13.-, Hauptgerichte ab 42.-, vegetarisch ab 25.50.-, Frischmarktmenu 115.- (ab 2 Personen).

