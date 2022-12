Zu Tisch Moshi Moshi beim Bahnhof St.Gallen: Der japanische Meisterkoch kann Sushi - und viel mehr Gute japanische Restaurants sind in unserer Region dünn gesät. Das Moshi Moshi beim Bahnhof St.Gallen stösst mit seinen modernen Gerichten aus dem Land der aufgehenden Sonne in eine Lücke auf der kulinarischen Landkarte der Ostschweiz vor. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Chefkoch Satoshi Shibamura hat in Tokio das kulinarische Handwerk gelernt. Nun kocht er im Moshi Moshi in St.Gallen. Bild: PD

Wenn es darum geht, die Vielfalt der japanischen Küche auf die Teller zu zaubern, macht Satoshi Shibamura keiner so schnell etwas vor. Der 39-jährige Japaner stammt aus dem Gourmet-Paradies Tokio. Dort hat Shibamura in diversen Restaurants gewirkt und sich zum Sushimeister ausbilden lassen, ehe er vor zehn Jahren in die Schweiz kam. Seit kurzem ist der dreifache Familienvater Chefkoch im Moshi Moshi, dem neu eröffneten Restaurant im Hotel Metropol beim Bahnhof St.Gallen.