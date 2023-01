Zu Tisch: Kulinarischer Ferientrip in den «Ochsen» in Tägerwilen

Zu Tisch Flair, Genuss und Stil: Kulinarischer Ferientrip in den «Ochsen» in Tägerwilen Ein zartes Wienerschnitzel, ein deftiges ungarisches Gulasch oder ein opulentes Rindsfilet mit Gänseleber und Trüffel: Diese Gerichte sind fast immer zu finden auf der oft wechselnden Karte im Gasthaus Ochsen in Tägerwilen. Beliebt ist auch die Zserbo-Schnitte, die zweite Spezialität vom Erfinder der berühmten Budapester Esterhazy-Torte. Hans Suter Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Erfolgsarbeit ist Teamarbeit»: Nikoletta Szabo (Mitte) und Peter Schmikli (rechts) führen den «Ochsen» in Tägerwilen seit fünf Jahren. Bild: Hans Suter

Das warme Ziegelsteinrot der Gebäudefassade berührt das Herz und lässt sogleich Glücksgefühle hochkommen, weckt Erinnerungen an Ferien, Sonnenschein, Unbeschwertheit. Man wähnt sich irgendwo im Süden, und ist es nach dem Betreten des Lokals auch. Das Innere des Gasthauses Ochsen in Tägerwilen ist schlicht gehalten und entspricht diesem imaginären Süden, ebenso die Weinkarte, einfach, schnörkellos, mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Braten, flambieren, abschmecken: Peter Schmikli in seinem Element. Bild: Hans Suter

Das Auge isst mit. Bild: Hans Suter

Der Blick in die Speisekarte verstärkt die Feriengefühle und offenbart: Hier kocht jemand, der international denkt und fühlt. Geschäftsführer und Küchenchef Peter Schmikli (40) und seine Frau Nikoletta Szabo sind am Plattensee in Ungarn aufgewachsen. Ihre Wanderjahre führten sie später in die gehobene Gastronomie in Wien und 2014 ins Bündnerland. Vor fünf Jahren dann haben sie den «Ochsen» in Tägerwilen übernommen.

Gehobene Gastrokultur mit internationalem Flair

Pilz-Consommée mit Nussravioli. Bild: Hans Suter

Peter Schmikli ist moderner und alter Schule zugleich. Er hat das Handwerk von Grund auf gelernt und setzt aus Überzeugung auf frische, saisonale, regionale Produkte von bester Qualität. Es gehört zu seinem Selbstverständnis, dass Suppen, Saucen und Fonds hausgemacht sind. Über jede Zutat entscheidet er selbst. Die häufig wechselnde Karte bietet eine internationale Küche mit Spezialitäten vor allem aus Ungarn, Österreich, Italien und der Schweiz. Es sind jedoch keine Grenzen gesetzt, weder geografisch noch kulinarisch.

Kürbis-Zitronengras-Süppchen mit gebratener Jakobsmuschel. Bild: Hans Suter

Bei den Vorspeisen fällt die Wahl auf den Nüsslisalat mit Speck und Ei (Fr. 14.-) sowie Gambas al Ajillo (Fr. 18.-) – eine Offenbarung für alle, die Riesencrevetten mit Chili und Knoblauch mögen. Köstlich in der Aromatik sind auch das Kürbis-Zitronengras-Süppchen mit gebratener Jakobsmuschel (Fr. 12.-) und die Pilz-Consommée mit Nussravioli (Fr. 12.-).

Rindsfilet Rossini mit Gänseleber an schwarzem Trüffel mit Kartoffelcreme, Gemüse und Trüffeljus. Bild: Hans Suter

Klassiker bei den Hauptspeisen sind das ungarische Rindsgulasch mit Butterspätzle (Fr. 32.-), das Original Wienerschnitzel vom Kalbsnierstück (Fr. 44.-) und der Kalbstafelspitz (Fr. 44.-). Die Wahl fällt aber auf einen weiteren Klassiker: das Rindsfilet Rossini mit Gänseleber an schwarzem Trüffel mit Kartoffelcreme, Gemüse und Trüffeljus (Fr. 62.-/ohne Leber Fr. 49.-). Anderseits auf die geschmorten Rindsbäggli an cremiger Rosmarinpolenta und buntem Gemüse. Beide Gerichte bestechen mit ausgeklügelter Aromatik, das Fleisch ist perfekt, das Gemüse frisch und angenehm knackig. Und es ist alles kunstvoll angerichtet.

Geschmorte Rindsbäggli an cremiger Rosmarin und buntem Gemüse. Bild: Hans Suter

Mille feuilles mit Vanille und Himbeeren (Fr. 12.-) und die Variation mit Rosentrüffel, Crème brûlée und Budapester Zserbo-Schnitte (Fr. 14.-) runden das köstliche Mahl ab.

Mille feuilles mit Vanille und Himbeeren. Bild: Hans Suter

Die Dessertvariation. Bild: Hans Suter

Gasthaus Ochsen Gottlieberstrasse 5, 8274 Tägerwilen, 071 667 05 05, www.ochsentaegerwilen.ch, Mi-So 11.30-13.30 und 17.30-22 Uhr, Mo/Di geschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen