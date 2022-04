Regional ist in den St.Galler "Gaststuben zum Schlössli" Trump

Zu Tisch In den «Gaststuben zum Schlössli» triumphiert die regionale Küche Über mehrere Etagen verteilen sich die Säle im spätgotischen Bau der «Gaststuben zum Schlössli» in St.Gallen. Die Spezialität des Hauses ist das Regionale - in Speis und Trank. Rolf App Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Chef de Service Marcel Knellwolf, Köchin Cerina Wirth und Gastgeber Ambros Wirth (von links) verwöhnen ihre Gäste im «Schlössli» mit regionalen Erzeugnissen und lokalen Weinen. Bild: Donato Caspari

Wenn sie genau hinschauen, kann auch den Einheimischen die enorme Schönheit der St.Galler Altstadt nicht entgehen. Der Stiftsbezirk ist ein barocker Traum, um den sich schöne Gassen ziehen mit Gebäuden, die zuweilen recht markant auftreten. Ein solcher Fall ist in der spätgotisch geprägten Spisergasse ein Haus, das mit seinen Turmerkern deutlich an eine Burg erinnert. Erbaut zwischen 1586 und 1590 als herrschaftliches Privathaus für die reiche Familie Zollikofer, beherbergt es ein einladendes Restaurant, dessen kleine und grösseren Säle sich über mehrere Etagen verteilen. Im ersten Stock findet sich die eigentliche Gaststube, in deren stimmungsvoller Zimmerflucht es am Abend unseres Besuch lebhaft zu und her geht.

Weine aus allen Ecken der Ostschweiz

Die Spezialität der «Gaststuben zum Schlössli» ist das Regionale, in Speis und Trank. Gastgeber Ambros Wirth kenne jeden Weinstock und jeden Winzer im Kanton, heisst es auf der Homepage, und so findet man denn auf der Weinkarte viele einheimische Gewächse, über die Marcel Knellwolf als Chef de Service auch einiges zu erzählen weiss. Zum Beispiel über den Truttiker Pinot blanc von 2018 (der Deziliter zu 8.50), den die aus St.Gallen ins Zürcher Weinland abgewanderte Familie Zahner extra für das «Schlössli» produziert, und der uns in seiner fruchtigen Frische so sehr schmeckt, dass wir den ganzen Abend über dabei bleiben.

Regionale Erzeugnisse präsentiert auch die Speisekarte zuhauf, ausserdem zwei Menus, einmal mit Fleisch (von 79.- bis 110.-, je nach der Anzahl Gänge), einmal vegetarisch (73.- bis 99.-). Rasch entscheiden wir uns für das Fleischmenu in seiner Fünf-Gang-Variante (zu 99.-), und geniessen auf sehr schön angerichteten Tellern zuerst Weisstannentaler Rauchforelle, geschmorten Chicorée und Neckertaler Alpschweinrohschinken, legen Zwischenhalte bei einem Thai-Currysüppli und einem Stück Kabeljau von den Lofoten ein, bevor wir, schon vollauf zufrieden, die Médaillons vom Milchkalbfilet mit Kräuter-Gemüsefüllung und Schupfnudeln serviert bekommen. Den Abschluss dieses regional-kulinarisch so reichen Abends macht die Dessert-Variation «Schlössli», mit Süssmostcreme vom Niederhelfenschwiler Beeriapfel, einem lauwarmen Minörli-Schoggi-Chüechli, und einem Gläschen Quitten-Glacé.

Gaststuben zum Schlössli

Zeughausgasse 17, 9000 St.Gallen

Telefon 071 222 12 56, www.schloessli-sg.ch

Samstag/Sonntag geschlossen Vorspeisen ab 18.50, Hauptspeisen ab 26.50, Menu 79.- bis 110.- (mit Fleisch), 73.- bis 99.- (vegetarisch) (R.A.)

