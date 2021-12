Im Restaurant Segreto in Wittenbach warten Überraschungen

ZU TISCH Im «Segreto» kocht ein Meister der schönen Überraschungen Im Wittenbacher «Segreto» wird der Gast mit kleinen Überraschungen und Aufmerksamkeiten verwöhnt. Rolf App 31.12.2021, 05.00 Uhr

Küchenchef Martin Benninger bleibt seinem Stil und Niveau seit Jahren treu. Bild: Andri Vöhringer

Ein einziges Mal sind wir vor langer Zeit im Restaurant Segreto in Wittenbach gewesen. Die Erinnerung hat sich erhalten an einen nicht nur an kulinarischen Erlebnissen, sondern auch an kleinen Überraschungen und Aufmerksamkeiten reichen Abend. Jetzt wollen wir schauen, ob Küchenchef Martin Benninger seinem Stil und Niveau treu geblieben ist.