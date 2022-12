Zu Tisch im «Mammertsberg»: Jeder Gang ist ein kleines Kunstwerk

Zu Tisch Im «Mammertsberg» ist jedes Häppchen, jeder Gang ein kleines Kunstwerk Wer sich etwas wirklich Besonderes gönnen will, möge das Gourmetrestaurant Mammertsberg im thurgauischen Freidorf zwischen Roggwil und Wittenbach auf seine Liste nehmen. Das Versprechen: Der Gaumen und das Auge werden gleichermassen beglückt. Hans Suter Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Die guten Seelen im «Mammertsberg», von links: Restaurantleiter und Sommelier Giuseppe Lo Vasco, Réceptionsleiterin Carolin Gierling und Küchenchef Silvio Germann. Bild: Arthur Gamsa

(7. Oktober 2022)

Der «Mammertsberg» war und ist ein Paradies für Feinschmecker. Mit dem neuen Pächter und Chefkoch Silvio Germann (zwei «Michelin»-Sterne, 18 «Gault-Millau»-Punkte) am Herd und seinem Lehrmeister Andreas Caminada (drei «Michelin»-Sterne, 19 «Gault-Millau»-Punkte) als Geschäftspartner im Rücken geht es nach der beglückenden Ära von August Minikus (ein «Michelin»-Stern, 17 «Gault-Millau»-Punkte) schnurgerade weiter nach oben.

Die ersten drei der fünf Apérohäppchen: Champignon – Topinambur, Rande – Wasserkresse und Kohlrabi – Kimchi. Bild: Hans Suter

Es muss viel stimmen auf diesem Niveau: als zentrales Element natürlich die Küche, ebenso der Service, die Wein- und Getränkekompetenz, aber auch das Ambiente. Um es nach dem Besuch in sechs Worten zusammenzufassen: Es stimmt sehr viel im «Mammertsberg». Der Menupreis an diesem Abend liegt bei 238 Franken für fünf Gänge (218 Franken für vier Gänge). Das Menu lässt sich mit einem Surprisegang und Schweizer Käse (je 28 Franken) erweitern. Auf Wunsch wird eine Getränkebegleitung angeboten für 154 Franken beim Fünf-Gänge-Menu (alkoholfrei 99 Franken). Sommelier Giuseppe Lo Vasco lässt keine Zweifel: Er ist sowohl bei Alkoholika als auch alkoholfreien Genüssen ein Meister seines Fachs.

Erster Hauptgang: Goldbrasse mit Radieschen und Kapuzinerkresse. Bild: Hans Suter

Die Handschrift von Andreas Caminada ist im neuen «Mammertsberg» nicht ganz zu leugnen. Etwa im Ritual, dass der Apéro im ersten Stock genossen wird. Diesen erreicht man über die das Restaurant dominierende schwarze Stahltreppe mit Tritten in Nussbaumholz. An einem erhöhten altarähnlichen Tisch bereiten Köche in filigraner Kleinarbeit die exklusiven Apérohäppchen zu.

Zweiter Hauptgang: Pilze mit Barbecuesauce und geröstetem Knoblauch. Bild: Hans Suter

Was folgt, sind beglückende Momente. Und der Beweis, dass Silvio Germann längst eine eigenständige Persönlichkeit auf Sterneniveau ist. Kohlrabi – Kimchi, Rande – Wasserkresse, Champignon – Topinambur, Rettich – Jalapeño, Gougères – Sprinz – Trüffel: Die Bezeichnungen im Begleitbooklet sind kryptisch und verraten nur die Hauptingredienzen. Das zieht sich den ganzen Abend durch. Bei jedem Häppchen und Gang gibt das Personal aber unaufdringlich eine kurze Erläuterung ab.

Dritter Hauptgang: Lachs mit Rande und Bodensee-Aal. Bild: Hans Suter

Der Abend setzt sich im Parterre fort. Zur Einstimmung werden vier Kreationen gereicht: Stangensellerie – Joghurt, Rind – Kohl, Karotte – Birria, Kastanie – Nussbutter (ein Erlebnis!). Dann folgen die Hauptgänge: Goldbrasse mit Radieschen und Kapuzinerkresse, Pilze mit Barbecuesauce, Lachs mit Rande und Aal aus dem Bodensee, Ente mit Cicorino rosso und Sellerie, zum Dessert Cassis mit Popcorn. Es folgen als Friandises Salzkaramell, Bienenstich, Aprikose und Thurgauer Apfel.

Vierter Hauptgang: Ente mit Cicorino rosso und Sellerie. Bild: Hans Suter

Jedes Häppchen, jeder Gang für sich ist ein Kunstwerk: paradiesische Geschmackserlebnisse in einem nie enden wollenden Bad der Aromen und Düfte.

Zum Dessert: Cassis – Popcorn. Bild: Hans Suter

Restaurant Mammertsberg Bahnhofstrasse 28, 9306 Freidorf, 071 455 28 28, www.mammertsberg.chÖffnungszeiten: Lunch-Restaurant Samstag/Sonntag ab 12 Uhr, Dinner-Restaurant Mittwoch bis Sonntag ab 18.30 Uhr, Lunch-Bistro Donnerstag/Freitag ab 12 Uhr.

