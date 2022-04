zu tisch Fleisch von der alten Kuh und andere Leckerbissen – das «Misnik»ist ein Eldorado für Flexitarier Es gibt nur noch wenige Lokale, die sich als «Fleisch-Restaurants» bezeichnen. Das Misnik in St.Gallen ist eines davon und macht diesem Namen alle Ehre. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Das Wirtepaar im Misnik: Terry Gähwiler und Selina Zimmer. Bild: Ralph Ribi

Auf den ersten Blick steht das «Misnik» quer in der Landschaft. In einer Zeit, in der immer mehr Leute vegan oder vegetarisch leben, gibt es kaum mehr Lokale, die sich explizit als Fleisch-Restaurant bezeichnen.

Und doch: So schlecht passt dieses Lokal gar nicht in die heutige Zeit. Denn gleichzeitig wächst auch die Gruppe jener Leute, die nicht mehr täglich Schnitzel, Aufschnitt oder Würste essen, aber dennoch nicht generell auf tierische Kost verzichten. Bei ihnen steht Fleisch nur noch ein oder zwei Mal in der Woche auf dem Speisezettel – dann aber richtig, nachhaltig und mit Qualität.

Die Kühe sind bis zu zwölf Jahre alt

Diese sogenannten Flexitarier sind im «Misnik» genau am richtigen Ort. Das wird spätestens beim Hauptgang offensichtlich. Denn in diesem St.Galler Restaurant gibt es auch Fleisch, das man im Gegensatz zu Nationen wie Spanien hierzulande äusserst selten findet: Edelstücke von der alten Kuh, die bei der Schlachtung zwischen sechs und zwölf Jahre alt war.

Wer hier ein zumindest ansatzweise zähes Stück Fleisch erwartete, wurde schnell eines besseren belehrt. Das Filet (200 Gramm/69.- inkl. Beilage) war wunderbar zart, unvergleichlich im Geschmack, nahezu perfekt zubereitet. Die hausgemachte Pfeffersauce und die verschiedenen Salze, die gereicht werden, hoben die Qualität zusätzlich hervor.

Ein edles Stück (200 Gramm) von der alten Kuh: Zart und unvergleichlich im Geschmack. Bild: ja.

Die Stücke der Tiere, die als Mutterkühe oder Milchproduzentinnen ausgedient haben und nicht wie in den meisten anderen Fällen nur noch zu Wurst oder Mostbröckli verarbeitet werden, kommen von der Hinterhofmetzgerei in Staad. Die Kühe werden teils in einem nahe gelegenen Bauernhof gehalten, wo sie vom Frühling bis Herbst in einer Herde mit Rindern weiden und nur Gras, Kräuter und Heu fressen. Veredelt wird das Fleisch von Metzger Michi Vogt im Dry-Aged-Verfahren, was den Eigengeschmack des Produkts zusätzlich stärkt.

Auch die Gambas oder die Burrata schmeckten lecker

Rindsfilet, Entrecôte oder Rib-Eye-Steak (ab 44.-): In der Speisekarte im Misnik dreht sich tatsächlich vieles ums Fleisch, aber nicht nur. Es gibt auch vegetarische Hauptgerichte wie Vegi-Burger, Cider-Risotto oder Bärlauch-Tagliatelle (je 28.-).

Und bei den Vorspeisen sind auch die fleischlosen Tapas sehr empfehlenswert. Sowohl die schmackhaften Gambas al ajillo (13.50) als auch der Blumenkohl-Kichererbsen-Teller (7.50) oder Burrata mit Nüsslisalat, Grapefruit und rohem Fenchel (16.-) waren ein Genuss. Auch beim Dessert (Schokoladekreation mit Minze und Gurke/14.-) überzeugte uns neben der Qualität auch die Kreativität des Gerichts.

Burrata mit Nüsslisalat, Grapefruit und rohem Fenchel. Bild: ja.

Es empfiehlt sich, ein Nachtessen im Misnik so zu timen, dass man nicht bereits kurz nach dem Dessert schlafen geht. Ein edles Stück Fleisch mit Beilagen ist keine leichte Kost. Ein Verdauungsspazierung durch die St.Galler Innenstadt bietet sich an.

Denn das Lokal an der Schützengasse befindet sich gleich in Bahnhof-Nähe. Es hat eine lange Geschichte. Das legendäre Stadtcafé Latini war hier, später das Atrium, seit bald einem Jahr nun führt das Wirtepaar Terry Gähwiler und Selina Zimmer mit dem Misnik als ihr erstes eigenes Restaurant. Offensichtlich mit Erfolg. «Viele Leute kommen auf Empfehlung, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, das freut uns am meisten», sagt Gähwiler, der wie seine Partnerin zuvor viele Jahre im «Netts» in St.Gallen gearbeitet hatte.

