Zu Tisch Feine Weine, grosse Portionen und bayrisches Flair: So isst man in Amriswil In der «Tafernwirtschaft Wy Stübli» in Amriswil tischen Heike und Ernst Stoiber herzhafte Spezialitäten und gute Tropfen auf. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das «Wy Stübli» ist ein Familienbetrieb: Ernst (links) und Heike Stoiber führen das Lokal in Amriswil, Sohn Alexander Stoiber hilft mit. Bild: Ralph Ribi (2. November 2022)

In der überschaubaren und gemütlichen Gaststube ist nicht viel los an diesem Samstagabend: «Letzten Samstag mussten wir zehn Personen vertrösten, weil wir voll waren», erklärt Heike Stoiber. Eine Reservation ist deshalb empfehlenswert. Die Hotelfachfrau bringt uns zu unserem Tisch und stellt eine grosse Tafel mit dem aktuellen Menu daneben.

«Im Süden ist es üblich, die Gerichte auf der Tafel statt in einer Menukarte auszuschreiben», erklärt Küchenchef Ernst Stoiber. Für ihn sei das ideal, denn er beziehe das Fleisch aus der Region und das Biogemüse könne er nach Angebot frisch einkaufen. Andererseits biete sich das Konzept für das kleine Lokal an und sorge auch bei Stammgästen für Abwechslung.

Das Schnitzel steckt in einer besonderen Panade

Zur Vorspeise ziehen wir die Winzer Rieslingsuppe der herbstlichen Salatkomposition vor. Die Suppe ist gut abgeschmeckt und hat Pep, weisse Trauben verleihen Biss und etwas Süsse. Dazu gibt es selbstgebackenes Brot.

Zum Start gibt es Rieslingsuppe mit frischem Brot. Bild: Jolanda Riedener (15. Oktober 2022)

Immerhin fünf Hauptgänge stehen zur Auswahl. Auf Hirsch, Tafelspitz oder Zwiebelröstbraten verzichten wir und bestellen stattdessen den Braumeisterbraten (Fr. 28.–). Das Fleisch wird mit Dunkelbier zubereitet, in der schmackhaften Sauce ist dieses aber nicht mehr explizit auszumachen. Die Beilagen Blaukraut und Semmelknödel passen wunderbar dazu.

Herzhafte Sauce, zartes Fleisch und feines Herbstgemüse. Bild: Jolanda Riedener (15. Oktober 2022)

Ebenso entscheiden wir uns für das Steirische Kürbiskernschnitzel, das man wahlweise vom Schwein (Fr. 33.–) oder Kalb (Fr. 46.–) bestellen kann. Dazu gibt es Pommes frites und perfekt gegartes Biomarktgemüse. Die Knusperkruste gefällt und bietet eine schöne Alternative zur schlichten Paniermehlpanade.

Das Schnitzel wird in einer knusprigen Panade aus Kürbiskernen zubereitet. Bild: Jolanda Riedener (15. Oktober 2022)

Hunger mitbringen lohnt sich

Die Portionen sind gross, wie man sie in der Heimat von Heike und Ernst Stoiber kennt – dennoch bleibt fast nichts auf unseren Tellern zurück. Er ist im Bayerischen Wald aufgewachsen, hat unter anderem im Luxushotel Königshof und in der renommierten «Kronenhalle» in Zürich gearbeitet. Zuletzt war er an der Pestalozzischule Sulgen als Hauswirtschaftslehrer tätig.

Heike Stoiber ist an der Mosel aufgewachsen, gelernte Hotelfachfrau und unter anderem für die Bewirtung der Gäste sowie die Weinkarte zuständig. Nicht zuletzt besucht man das «Wy Stübli» auch wegen der erlesenen Weine. Eine grosse Auswahl gibt es im Offenausschank. Die Karte bleibt überschaubar, dafür sind die Weine sorgfältig beschrieben. Wir kredenzen einen «Riesling mit Tiefe» (Gleisweiler Hölle, Alte Reben, 2020, Fr. 8.–/dl) vom Weingut Sankt Annaberg. Auch der Bio-Syrah Solar (Fr. 8.–/dl) von Gérard Bertrand schmeckt hervorragend.

Seit August 2020 führt das Paar die «Tafernwirtschaft» beim Amriswiler Marktplatz, nachdem Heike Stoiber das Lokal eher zufällig entdeckte. Ein Glücksfall für Amriswil.

Wy Stübli, Marktplatz 1, Amriswil, von Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14 Uhr und Mittwoch bis Freitag ab 18 Uhr, samstags ab 18 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen