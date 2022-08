Zu Tisch Eine Ode an die Gurke und ein Saibling aus dem Weisstannental: Die Sagibeiz in Murg begeistert mit kreativen regionalen Gerichten Die Lage der Sagibeiz direkt am Walensee mit Blick auf die Churfirsten ist grossartig. Auch die phantasiereiche regionale Küche überzeugt. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Sie haben in der Sagibeiz-Küche das Sagen: Küchenchef Shefki Nadzaku (rechts) und Sous-Chef Yannick Stocker. Bild: PD

Wer in diesen Tagen Abkühlung sucht, ist am Walensee am richtigen Ort. Dank seiner Lage inmitten eines Tals umgeben von hohen Felswänden ist das Wasser deutlich erfrischender als beispielsweise im Bodensee. Und dennoch erinnert manches auch an den Süden. Beim Eintauchen ins türkisblaue Wasser wähnt man sich für kurze Momente in der Karibik. Und am Ufer wachsen Palmen, Feigen- und Kastanienbäume.

Eine Prise südliche Leichtigkeit versprüht auch die Sagibeiz. Während 160 Jahren wurden hier in Murg in einer grossen Fabrik Baumwollfäden gesponnen. Nun hat sich die textile Vergangenheit in den letzten 15 Jahren in eines der innovativsten Gastro- und Hotelkonzepte des ganzen Kantons verwandelt. Die Sagibeiz, direkt am Ufer gelegen mit eigenem Bootsanlegesteg und wunderbarem Ausblick auf die Churfirsten, ist ein Teil davon.

Die Fische kommen zwar nicht aus dem Walensee, aber aus der Zucht der Familie Gmür im benachbarten Weisstannental. Den sehr empfehlenswerten gebratenen Saibling gibt es derzeit in zwei Variationen - auf Brokkoli-Püree mit Blumenkohl und Zitronen Beurre blanc (43.50) sowie an Venere-Reis mit Pfirsich (54.50)

Saiblingsfilet aus dem Weisstannental mit Venere-Reis und Pfirsich. Bild: ja.

Die drei verschiedenen Mini-Cordon-bleus vom Ostschweizer Schwein (44.50) überzeugten bei den Hauptgängen ebenso wie die hausgemachte Buchweizen-Ramen-Bowl mit in Tempura gebackenem Blumenkohl (32.-). Bowls sind ja derzeit gross im Trend. Man findet kaum mehr ein modernes Lokal, das die runden Schüsselchen mit ein paar Zutaten und einem Hauch von Asien nicht anbietet.

«Die Internationale Küche bietet viele spannende Ansätze, die lassen wir gerne einfliessen und wenden sie auf unsere lokalen Produkte an», sagt Gastgeber Therry Wüthrich. Die Karte wechselt denn auch regelmässig und wird der Saison angepasst. Höchstens ein paar Klassiker bleiben. Es sei keine Option, immer die gleichen Speisen anzubieten, sagt Wüthrich. «Das würde auch die Köchinnen und Köchen mit der Zeit langweilen.»

Ein Reigen an intensiven und überraschenden Geschmackskombinationen

Wie kreativ und geschmackvoll die Küche in der Sagibeiz ist, zeigte sich schon bei den Vorspeisen. Einmal beim neu interpretierten Insalata Caprese mit Meringues und Basilikum-Sauerrahm-Glacé sowie bei der «Hommage an die Gurke (13.50.-) mit Gurken-Sud, Essigurken-Crumble und Dill-Glacé. Dass bei den zur Vorspeise gereichten Brötchen nicht alle restlos frisch waren, haben wir bei diesem Reigen an intensiven und überraschenden Geschmackskombinationen schnell vergessen.

Blick von der Sagibeiz-Terrasse auf Walensee und Churfirsten. Bild: ja.

Apropos Region: Es ist eine gute Idee, den Abend in der Sagibeiz mit einem Glas Weisswein von Marco Casanova aus dem benachbarten Walenstadt zu starten. Der Chardonnay, den das Restaurant im Offenausschank (11.50/dl) anbietet, begeisterte uns. Casanova wurde 2017 zum Biowinzer des Jahres gekürt.

Auch Roger Federer war schon hier

Sicher ist: Eine frühzeitige Reservation im Restaurant lohnt sich. Allein am vergangenen Wochenende gab es in der Sagibeiz drei Hochzeitsgesellschaften. Selbst unter der Woche ist oft viel los. Auch Roger Federer war schon hier. Er drehte letztes Jahr in der Tennishalle des Lofthotels einen Werbespot für On-Schuhe.

Sagibeiz. 8877 Murg, alte Staatsstrasse 6 Telefon 081 720 35 75, www.sagibeiz.ch; Täglich geöffnet von 8 bis 23 Uhr. Warme Küche von 11.30 bis 21.30 Uhr. Vorspeisen ab 12.50, Hauptspeisen ab 28.50, Mittagsmenü 23.50.

