ZU TISCH Eine Beiz wie eine Umarmung: Das St.Galler «Drahtseilbähnli» lebt die Gastfreundschaft Was das Restaurant Drahtseilbähnli Tolles auf den Teller zaubert, übertrifft es noch mit der familiären Atmosphäre. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geschwister Claudia Schwarz und Marcel Braun führen das Drahtseilbähnli seit rund sechs Jahren. Bild: Marius Eckert

An Gallus’ Stolperstelle wird sehr gut gekocht. Das wird bereits nach der Vorspeise klar. Aber der Reihe nach. Das Restaurant Drahtseilbähnli hat seinen Namen von der Mühleggbahn, die just gegenüber des Lokals ihre Talstation hat. Seit 1893 verbindet das Bähnli die südliche Altstadt mit St.Georgen. Das Lokal ist vor allem für sein Frühstück und den Brunch bekannt.

Zumindest, seit die Geschwister Claudia Schwarz und Marcel Braun vor rund sechs Jahren das Drahtseilbähnli am Fuss der Mülenenschlucht übernahmen. Es bietet aber noch viel mehr: etwa eine lauschige Gartenterrasse für den Apéro an einem warmen Sommerabend, oder – jahreszeitengerechter – ein Nachtessen im heimeligen Innenraum.

Frisch, saisonal, allürenfrei

Draussen regnet es in Strömen, drinnen platzt das Restaurant aus allen Nähten. Paare, grosse Gruppen, Familien: Der Gästemix ist bunt. Die Karte hingegen ist einfach gehalten: Neben einigen Klassikern (etwa Bratwurst mit Rösti oder Chässpätzli) wartet das Drahtseilbähnli mit Themenwochen auf, die sich auch durch die kompakte Weinkarte ziehen. Wir entscheiden uns – gut beraten durch den zuvorkommenden und unkomplizierten Service – dazu, bei der Wochenkarte zu bleiben.

Zur Vorspeise gibt es eine Ingwer-Rüebli-Suppe (8.50) und einen Blattsalat mit Haselnussdressing und Birne (11.-). Saisonal, frisch, passend. Besonders das Haselnussdressing vermag zu überzeugen: Es ist würzig und nicht zu süss.

Weiter geht’s mit Tagliatelle mit Pilzen und Nüssen (24.50). Das vegane Gericht schmeckt nicht nur, es ist auch schön anzusehen. Und auch die Kalbssaltimbocca mit Lorbeerkartoffeln und Wintergemüse passt sehr gut zu diesem nasskalten Abend. Den Abschluss macht zum Dessert Rotweinfeige mit Vanilleglace (8.50) – eine süsse Köstlichkeit.

Grosse Fangemeinde

Nach diesem kulinarischen Abend erstaunt es nicht, dass der Rückhalt des Drahtseilbähnli in St.Gallen riesig ist. In der Coronakrise sammelte das Lokal Zehntausende Franken via Crowdfunding, um durch die harte Zeit zu kommen. Und auch jetzt ist immer einiges in Bewegung im Familienbetrieb. Mutter Rita backt die Torten, Vater Toni ist in der Geschäftsleitung und die Geschwister Marcel und Claudia führen das Tagesgeschäft. Auch die jeweiligen Partner sind involviert.

Familie wird hier grossgeschrieben. Aber die Ressourcen sind begrenzt. Deshalb setzt das Drahtseilbähnli im neuen Jahr noch stärker auf Zmorge, Brunch und Apéro. Um 20.30 Uhr ist neu Feierabend. Die Abendkarte bleibt natürlich trotzdem.

Restaurant Drahtseilbähnli, St.Georgen-Strasse 3, 9000 St.Gallen. Tel: 071 222 42 17. Neue Öffnungszeiten ab 28.12: Mi-So, 9–20.30 Uhr. Mo und Di Ruhetage. www.drahtseilbaehnli.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen