Zu Tisch Die «Krone» thront über dem Bodensee und kocht gutbürgerlich: Ein Besuch in Wolfhalden Direkt am Witzwanderweg mit fantastischem Blick auf den Bodensee – die als Genossenschaft geführte «Krone» hat aber noch mehr zu bieten. Wir haben das Restaurant getestet. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Das «Krone»-Team Samuel Chaudhry (von links), Sandra Rohner, Marisa Vaz Da Silva und Natalie Rzetelski. Bild: PD

Wie eine Königin fühlt man sich, wenn man von der Gaststube der «Krone» nach draussen blickt: Das Restaurant ist ideal gelegen, beim Dinieren liegt uns der See zu Füssen. Obwohl vom Mobilfunkanbieter sogleich ein «Willkommen in Deutschland» kommt: Den Weg nach Wolfhalden auf sich zu nehmen, lohnt sich.

Das Gasthaus ist ein Schmuckstück. Mit «Salve» grüsst der Mosaikboden im Eingangsbereich. Die Holzverkleidung an Wänden und Decke wirkt heimelig. Ein Haus mit Geschichte. Geführt wird es von der Genossenschaft Linde. Ursprünglich führte sie die «Krone» nur als Übergangslösung, währenddem die «Linde» in Heiden umgebaut worden ist. Inzwischen stehen «Linde» und «Krone» unter der Leitung der Genossenschaft Linde.

Regionale Produzenten werden bevorzugt

An diesem nasskalten Freitagabend ist wenig los und wir bekommen vom «Krone»-Team die volle Aufmerksamkeit. Bei einem Apéro studieren wir die Karte. Als Genossenschaft sei man sich seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, heisst es auf der ersten Seite der Speisekarte. Deshalb berücksichtige man Lieferanten aus Dorf und Region oder Produkte aus nachhaltiger Produktion.

Es ist Suppenwetter: Die kleine Tagessuppe (Tomate, 6.– Fr.) reicht völlig. Auch die kleine Eierschwämmlisuppe fällt grosszügig aus (8.50.– Fr.) und die knusprigen Speckcroûtons passen wunderbar dazu.

Bilder: Jolanda Riedener (3. Februar 2022) Die Vorspeise: herzhafte Tomatensuppe und geschmackvolle Eierschwämmlisuppe.

Ausserdem entscheiden wir uns einmal für die Tagesempfehlung, die uns der Koch gleich persönlich schmackhaft macht: Rindsfilet Stroganoff mit Butternudeln (43.– Fr.). Das Fleisch ist zart und hat ein rauchiges Grillaroma. Das Stroganoff ist cremig und vereint die Nudeln mit dem Fleisch.

Die Tagesempfehlung: Rindsfilet Stroganoff. Bild: Jolanda Riedener (3. Februar 2022)

Weiter fällt die Wahl auf das Appenzeller Kalb-Cordon-bleu (40.50 Fr.) mit Pommes frites. Letztere sind knusprig und etwas dicker. Auch das Cordon bleu, mit würzigem Käse zubereitet, ist eine gute Wahl.

Der Klassiker: Appenzeller Cordon bleu. Bild: Jolanda Riedener (3. Februar 2022)

Nach dem Dessert braucht es einen Spaziergang

Obendrauf gönnen wir uns noch einen Wiener Eiskaffee (10.50 Fr.) und, weil das Pannacotta aus ist, ein Caramelköpfli (9.50 Fr.), das bestimmt mindestens so gut schmeckt. Im Suppenkoma überlegen wir uns, wie schön es wäre, spontan in einem der acht Zimmer der «Krone» zu übernachten. Stattdessen spazieren wir durch die Kälte in einer halben Stunde zur Postautohaltestelle nach Heiden. Eine gute Idee: Etwas Bewegung nach dem deftigen Znacht ist eine Wohltat.

Restaurant Krone Wolfhalden Kronenstrasse 63, 9427 Wolfhalden. Tel.: 071 898 34 10, E-Mail: info@krone-wolfhalden.ch. Während der Wintermonate: Di bis Sa von 11.00–13.30 Uhr und von 17.30–21.30 Uhr.