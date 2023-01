St.Gallen: Innovative Erststockbeiz - Zu Tisch im Schwarzen Adler

ZU TISCH Der «Schwarze Adler» in St.Gallen macht Vegetarisches zum Hauptdarsteller – ohne dabei auf Fleisch zu verzichten Seit dreieinhalb Jahren leitet Emmanuel Eggler die Geschicke des Restaurants «Schwarzer Adler» am St.Galler Marktplatz. Wenn die Beiz offen ist, steht er in der Küche – immer. Und er beweist dabei ausserordentliches Fingerspitzengefühl. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Emanuel Eggler führt den «Schwarzen Adler» seit 2019. Bild: Arthur Gamsa

Drei Säle und kein freier Platz. Das Restaurant Schwarzer Adler am St.Galler Marktplatz platzt trotz vermeintlichem Januarloch aus allen Nähten. Sowohl unten in der grossen Gaststube als auch oben im «Salon Français» und in der Zunftstube bleibt an diesem Abend kein Stuhl unbesetzt. Und die Serviceangestellten spulen Kilometer ab. Einen Speiselift gibt es nicht, und so eilen sie mit Essen und Getränken die enge Treppe vom ersten in den zweiten Stock hoch und runter.

Hochleistungssport in der Erststockbeiz also, auch in der Küche. Dort ist Emanuel Eggler immer anzutreffen, wenn der «Schwarze Adler» offen ist. Mindestens, seit er die Beiz im Sommer 2019 von der mittlerweile verstorbenen Wirtin Bernadette Eberle übernommen hat. Nur einmal in dreieinhalb Jahren habe er über Mittag nicht arbeiten können – und das Restaurant schliessen müssen.

Der «Schwarze Adler» hat Charme und Geschichte. Bis heute ist er das Zunfthaus der Konditoren, noch immer nutzen sie monatlich ihre Zunftstube. Doch er ist nicht stehengeblieben. Das kulinarische Konzept von Eberle hat Eggler weitergeführt: Vier vegetarische Hauptspeisen, Fleisch gibt's optional und gegen Aufpreis dazu. Was sonst als Beilage behandelt wird, wird hier zur Hauptattraktion. Und umgekehrt.

Grosse Pläne nach dreieinhalb intensiven Jahren

Die übersichtliche Karte erleichtert die Entscheidung. Die Vorspeise, ein Randen-Apfel-Tatar an Parmesan-Nuss-Dressing (11.-), überzeugt auf ganzer Linie. Textur, Würze, Präsentation: Das alles passt auf den Punkt zusammen. Für den Hauptgang fällt die Wahl auf ein Feigen-Mascarpone-Risotto, dazu gibt es einen gefüllten Windbeutel mit Marroni-Ricotta-Crème, garniert mit Ofengemüse und Blätterteighaube (33.-). Auf die optionale «Fleischbeilage» wird für einmal verzichtet, ganz im Sinn des Erfinders beziehungsweise der Erfinderin.

Emanuel Eggler hat vor seinem Stellenantritt im «Schwarzen Adler» an verschiedenen Stationen seinen Erfahrungsrucksack gefüllt. Im Restaurant Lagerhaus stand er in der Küche, im «Engelis», im «Neubädli». Als er 2018 am Marktplatz begann, war Bernadette Eberle noch Chefin. Ein Jahr lang arbeitete er mit ihr zusammen. Er hat viel aus dieser Zeit mitgenommen, auch die Philosophie. Wie Eberle hebt er Vegetarisches hervor, isst aber selber Fleisch. Und bereitet es auch sehr gerne zu.

Die ersten dreieinhalb Jahre im Adler seien mit Corona, Teuerungen et cetera schwierig gewesen. Eggler sieht es positiv: «So schnell haut mich nichts mehr um.» Für die Zukunft hat er grosse Pläne. Was genau, verrät er noch nicht. Sicher ist: Dem «Schwarzen Adler» wird auch in seiner jüngsten Ära Sorge getragen.

Restaurant Schwarzer Adler, Marktplatz 11, 9000 St.Gallen. Tel: 071 222 75 07. Mo bis Fr, 11-14 und 17-23 Uhr, Sa und So geschlossen. www.schwarzeradler.ch

