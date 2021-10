Thurgau: Geheimnis der Ottoberger Rieslingsuppen bleibt geheim

Zu Tisch Das Geheimnis der Ottoberger Rieslingsuppe bleibt ein Geheimnis Genau 400 Jahre nach der urkundlichen Ersterwähnung des «Weinberg» übernahmen Monika und Wolfgang Thory die Pacht des geschichtsträchtigen Wirtshauses in Ottoberg oberhalb Weinfelden. Das war 1990. Und es war ein Glücksfall. Hans Suter 15.10.2021, 05.00 Uhr

Ein über Jahre eingespieltes Team im Verwöhnen von Gästen: Sohn Alexander mit den Eltern Monika und Wolfgang Thory. Bild: Hans Suter

Der «Weinberg» wurde 1590 erstmals urkundlich erwähnt. Bild: Hans Suter

Heute, fast 32 Jahre später, wirten sie noch immer in diesem stattlichen Riegelhaus, seit 2005 mit Sohn Alexander als Verstärkung in der Küche.

Der Restaurantname «Im Weinberg» könnte nicht besser gewählt sein. Die Lage inmitten der Rebberge mit Blick auf das Thurtal und den Säntis ist atemberaubend. Ebenso sehr die Kochkunst, die im «Weinberg» gepflegt wird. Handwerkliche Perfektion und immer einen Extrakick an Aromen sind hier so selbstverständlich wie das Verwenden regionaler Produkte von höchster Qualität.