Zu Tisch Cordon bleu, Filet oder Tatar: Der «Frohsinn» in Arbon macht Fleischtiger glücklich Hier geht niemand hungrig oder durstig heim: Im gemütlichen «Frohsinn»-Braukeller wird das eigene Bier ausgeschenkt und es kommen grosse Portionen auf den Tisch. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Fritz Bartholet ist Geschäftsführer des Restaurants Frohsinn und des Hotelleriebetriebs in Arbon. Bild: Donato Caspari (Arbon, 9.Juni 2022)

Leider ist kein Terrassenwetter an diesem Freitagabend: Statt draussen die Seesicht zu geniessen, bieten der schmucke Braukeller und die «Frohsinn»-Stube einen ebenbürtigen Ersatz.

Hier im Gewölbekeller des 1822 erbauten, traditionellen Thurgauer Riegelhauses wurde früher das «Frohsinn»-Bier gebraut. Der Braukessel ist noch vorhanden, gebraut wird hier aber nicht mehr, erzählt die Serviceangestellte. Dafür werde das Bier nach altem Rezept nun in Rorschach von «Kornhausbräu»-Braumeister Andreas Müller hergestellt.

Grosse Bierauswahl im historischen Braukeller

Das lassen wir uns nicht entgehen. Wir bestellen das Helle – es überzeugt ab dem ersten Schluck mit Frische und Ausgewogenheit – und das Festbier. Letzteres ist ein vollmundiges Märzen. Zur Auswahl gestanden hätten neben dem «Frohsinn Dunkel» auch noch mehreren Spezialbiere.

Zeit für einen Blick in die Speisekarte. Zum Start macht der warme Ziegenkäse mit Honig-Kernen-Mischung und Blattsalat an Vinaigrette (14.50 Franken) Freude. Dieser ist wie die Spargelcremesuppe (10.50 Franken) ein saisonal wechselndes Angebot. Die Suppe mit Sahnehaube ist schmackhaft, die grossen Spargelstücke in der Brühe hätten wir so aber nicht erwartet.

Geröstete Nüsse und Honig verleihen dem warmen Ziegenkäse einen besonderen Geschmack. Bild: Jolanda Riedener

Von Känguru bis Cordon bleu im Röstimantel

Am Tisch nebenan wird liebevoll garniertes Tatar gereicht. Von gegenüber steigt der Duft von brutzelndem Filet und Entrecôte auf dem heissen Stein in die Nase: Diese Gerichte gehören zu den häufig bestellten im «Frohsinn», sagt Geschäftsführer und Hoteldirektor Fritz Bartholet.

Gäste können ihr Fleisch in drei verschiedenen Grössen (zwischen 37 bis 72 Franken) bestellen, darunter sind neben Stücken vom Rind, Lamm, Fohlen oder Strauss auch seltenere wie jenes vom Känguru. Serviert wird das Fleisch auf dem Stein mit drei Saucen und Pommes frites.

Zu den beliebten Klassikern gehört auch das Appenzeller Cordon bleu (34.50 Franken): Es steckt in einem knusprigen Röstimantel und lässt nicht lange auf sich warten. Gefüllt ist es mit Mostbröckli und angenehm würzigem Käse. Die Pommes-frites- und Gemüsebeilage schaffen wir jedoch nicht aufzuessen.

Ein besonderes Cordon bleu: Die Kruste besteht aus Kartoffeln. Bild: Jolanda Riedener

Auch das Kalbssteak an Morchelrahmsauce mit Parmesannudeln und gemischten Spargeln (45.50 Franken) kommt als grosszügige Portion, bei der die Zutaten ideal aufeinander abgestimmt sind. Hiervon bleibt nichts übrig, dafür sparen wir uns den Dessert für den nächsten Besuch auf der Terrasse auf.

Cremige Sauce, zartes Fleisch und prima Beilagen. Bild: Jolanda Riedener

