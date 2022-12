Zu Tisch Auf dem Gupf, wo das Schöne zu Hause ist Duo vom Kalb auf Mascarpone-Risotto oder zarter Rehrücken im Brotmantel: Gourmets können auf dem Gupf in Rehetobel Walter Kloses Kochkunst in ihrer ganzen Breite geniessen. Rolf App Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Die Gastgeber des Restaurants Gupf: Walter und Manuela Klose. Bild: Ralph Ribi

Im dichten Nebel sind wir hochgefahren über die schmale Zufahrtsstrasse von Rehetobel her und sind, noch etwas verängstigt, sehr herzlich empfangen worden im Restaurant Gupf, das wie fast jeden Abend voll besetzt ist. Er habe das auch erst zwei oder drei Mal erlebt in den siebzehn Jahren, die er hier sei, sagt Chefsommelier Stefan Schachner, als er uns später den Weinkeller zeigt. Tief beeindruckt stehen wir vor den 30'000 Flaschen, die hier lagern, und betreten zuletzt die mit einem geschnitzten Alpaufzug geschmückte Weinschatzkammer. «Was für wunderbare Dinge Menschen doch ersonnen haben», entfährt es mir. «Ja, und was für schreckliche», antwortet Schachner mit Blick auf unsere Zeit.

Allerbestes Fleisch vom eigenen Hof

Doch die Welt und wir Menschen brauchen das Schöne, und hier auf dem Gupf findet man es. Nicht nur bei den Weinen, deren Auswahl wir Schachner überlassen. Er serviert uns zwei Toskaner: zunächst den erfrischenden Sémilion Blanc 2017 der Fattoria di Petreto (10.- pro Deziliter), danach den angenehm leichten Rosso di Scopeto del Cavalli (zu 15.-). Man findet es auch oben, im ganz in Holz gehaltenen, geschmackvoll mit Bildern ausgestatteten Restaurant, wo Manuela Klose gut gelaunt den Service dirigiert. Vor allem findet man es in der Küche, in der Walter Klose und sein Team allerbestes Fleisch vom eigenen Bauernhof verarbeiten.

Seine Kochkunst wollen wir in ihrer ganzen Breite geniessen, und entscheiden uns deshalb rasch für das Gourmetmenu mit zwei kleinen Hauptgängen (ab zwei Personen, zu je 164.-). Wir fangen an mit Zweierlei von der Ente, fahren fort mit dem in der Haut gebratenen Zander auf weissem Rübengemüse mit Meerrettichschaum, und erreichen vom dem Duo vom Kalb – sehr zartem Filet und geschmortem Bäggli – auf Mascarpone-Risotto einen ersten Höhepunkt. Dem sogleich der zweite folgt: zarter Rehrücken im Brotmantel und als Medaillon, mit Bratwurstpraline, Selleriepüree, Walnuss und Preiselbeeren. Abgerundet wird der Abend vom Überraschungsdessert, einer Variation von der Mispel, dazu warme Gewürzmousse mit Griessknödel.

Nach einem Nachgruss aus der Küche sind wir gestählt genug, um den Rückweg anzutreten. Und der Nebel hat sich auch gelichtet.

Restaurant Gupf: Gupf 21, 9038 Rehetobel, 071 877 11 10, www.gupf.ch. Öffnungszeiten: Mi–So, 11.30–15 und 18–24 Uhr. Mo/Di Ruhetage. Ferien: 23.1.–14.2.2023.

