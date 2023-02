Zu Tisch Aglio e Olio: Gourmet-Essen in der Altersresidenz – mit einem Küchenchef, der zu den Aufsteigern gehört 2022 hat Marc Hohl mit seinem Team im «Aglio e Olio» im Hof Speicher einen zusätzlichen Gault-Millau-Punkt (neu 14) erkocht. Absolut zu Recht. Seine kreative Küche überzeugt nicht nur die Bewohner der Altersresidenz, sondern auch auswärtige Gäste. Das Preis-Leistungsverhältnis ist kaum zu toppen. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Marc Hohl ist seit Dezember 2020 Küchenchef im Restaurant Aglio e Olio in Speicher. Bild: Michel Canonica

Seit 2016 kocht Marc Hohl im «Aglio e Olio» in Speicher - seit etwas mehr als zwei Jahren als Küchenchef. Nachdem das Restaurant lange jeweils mit 13 Gault-Millau-Punkte ausgezeichnet worden war, kam im letzten Herbst der lang ersehnte 14. Punkt dazu.

Dass der 38-jährige weiss, wie Gourmetküche geht, kommt nicht von ungefähr. Seine Kochkarriere führte ihn ins Hotel Säntispark in Abtwil, ins Grandhotel Quellenhof in Bad Ragaz, in ein 5-Sterne-Haus in Lech-Zürs und zuletzt auch in den hoch dekorierten Mammertsberg in Freidorf, wo er in der Küche an der Seite von August Minikus wirkte.

Der «Gruss aus der Küche» wird auf einem grossen Stein serviert.

«Mediterran alpin» umschreibt seinen Stil ziemlich gut. Hohl kocht fantasievoll, mit vielen frischen Kräutern und immer wieder überraschenden Kombinationen von Aromen. Auf der wöchentlich wechselnden Genusskarte kann der Gast aus vier Vor- und Hauptspeisen wählen. Daneben gibt es eine kleine Auswahl von Tellern à la carte.

Fantasievoller Risotto mit Artischocken, Oliven, Grana-Padano-Chips und vielen frischen Kräutern. Bild: ja.

Wir entschieden uns zum Einsteig für die im Ofen gebackene Schwarzwurzel mit Pomelo Zitrusfruchtcreme, Sauerklee und Seehasenkaviar sowie die gebratene Jakobsmuschel mit Sud von der Galgantwurzel und Rollgerstenrisotto. Zum Hauptgang gab es Gulasch vom Schweizer Weiderind mit Salzzitrone und süsser Paprikarahmsauce sowie einen Risottoreis mit «Tröpfel» Thurgauer Apfel-Traubenwein, Mascarpone Artischocke, Zitronenthymian und Grana-Padano-Chips. Ein Madarinenmousse sowie ein Schokoküchlein mit flüssigem Kern rundeten das wunderbare Essen ab.

Die Hälfte der Gäste sind Bewohner der Altersresidenz

Die drei Gänge kosten nur 46 Franken. «Wir halten die Preise bewusst tief, weil das Restaurant für uns auch ein Leuchtturm ist, der zeigen soll, was wir sonst noch machen», sagt Benjamin di Gallo, der Gesamtleiter im Hof Speicher.

Rund die Hälfte der Gäste kommt von auswärts. Der Rest sind Bewohnerinnen und Bewohner der Altersresidenz, für die das Restaurant auch ein Tor zur Welt ist, eine Möglichkeit am Leben teilzuhaben. Es gehört zur Vision des Restaurants, dass sich hier Generationen durchmischen.

Durch eine Glasscheibe lässt sich den Köchinnen und Köchen bei der Arbeit zuschauen.

Auch ein Besuch mit Kindern lohnt sich. Wer einen Tisch auf dem Podest neben der Küche ergattert, kann dem Küchen-Team durch eine grosse Glasscheibe bei der Arbeit zuschauen. Zudem ist die Kinderkarte liebevoll gestaltet. Zur Vorspeise gibt es beispielsweise handgedrehte Kartoffelgnocchi an Rahmsauce (5.-) oder zur Hauptspeise hausgemachte St. Galler Wildkräuter Brätkugeln mit Kartoffelstock oder das beliebte in Pankomehl panierte Kalbschnitzel (je 11.-). Ein Genuss - wie das Gourmetmenü für die Erwachsenen.

Restaurant Aglio e Olio Zaun 5, 9042 Speicher. Öffnungszeiten täglich 9 bis 18.30 Uhr. Auf Anfrage für Gruppen über 10 Personen auch am Abend offen. Jeden 3. Donnerstag im Monat Hofkonzert ab 18 Uhr mit Saxofonist Peter Lenzin, Gastmusikern und kulinarischen Leckerbissen.

