#Ziel10km Profitipp Du nimmst dir vor, mehr zu trainieren? Mit diesen Tipps überwindest du den inneren Schweinehund Heidy Walser ist Mentalcoach. Sie sagt, was es braucht, damit du motiviert in das Training startest. Und wie du danach dranbleibst. Sheila Eggmann 12.05.2021, 07.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heidy Walser unterstützt Sportlerinnen und Sportler, Ziele zu erreichen. Bild: Benjamin Manser

Wir kennen Sie alle. Die No-pain-no-gain-Fraktion, die wahlweise ihren angespannten Bizeps in die Kamera streckt oder jeden Tag, wirklich jeden Tag, ihren Trainingsfortschritt in die sozialen Medien postet. Und irgendwie können wir uns nicht entscheiden, ob wir sie belächeln oder beneiden sollen. Weil eigentlich wären wir gerne sportlicher. Und eigentlich hätten auch wir gerne den Tatendrang, täglich tonnenweise Gewichte zu heben. Oder jede Woche mehrmals laufen zu gehen. Haben wir aber nicht. Was also tun?