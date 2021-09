Zertifikatspflicht «Wir würden gerne ein Covid-Zertifikat von den Angestellten verlangen»: St.Galler Firmenchefs im Dilemma Während einige CEOs auf die Einführung der Zertifikatspflicht hoffen und ihre Mitarbeiter zum Impfzentrum fahren lassen, setzen andere weiterhin lieber auf Eigenverantwortung. Janina Gehrig 03.09.2021, 05.00 Uhr

Ein obligatorisches Testregime kommt bei Alder+Eisenhut in Ebnat-Kappel nicht in Frage. Bild: Simon Tanner

Während sich der Bundesrat noch nicht dazu durchgerungen hat, die Corona-Zertifikatspflicht auf etwa Restaurants, Kulturbetriebe und Fitnesscenter auszuweiten, bringen Ostschweizer Unternehmen eigene Ideen ins Spiel. So hat die Bühler Group, ein international tätiger Grosskonzern mit Sitz in Uzwil, ein striktes Testkonzept vorgesehen. Demnach sollten ungeimpfte Mitarbeitende einmal wöchentlich zum Coronatest antraben, geimpfte dreimal, wovon sie zwei Tests selber bezahlen sollten, wie «20 Minuten» berichtete. Dafür, dass Firmen ihre Angestellten zu Tests verpflichten und Ungeimpften die Testkosten aufbrummen, fehlt jedoch die rechtliche Grundlage. So ist Bühler nach der Berichterstattung zurückgekrebst und liess verlauten, bezüglich Finanzierung wolle man erst weitere Entscheide des Bundesrats abwarten.

Derweil fordert der grösste Ostschweizer Wirtschaftsverband, die Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell, dass Arbeitgeber das Covid-Zertifikat eigenverantwortlich einsetzen dürfen. Um die Leute zum Impfen zu bewegen, hat der Verband zudem eine Vorlage für ein Informationsschreiben kreiert, das die Unternehmen an ihre Mitarbeitenden verschicken können.

Der Chef lässt seine Angestellten zum Impfen fahren

Michele Vela, CEO der Ebnat AG. Bild: PD

«Wir würden gerne ein Covid-Zertifikat von den Angestellten verlangen oder zumindest ein strengeres, verpflichtendes Testregime einführen, wie jenes, das die Firma Bühler vorsah», sagt Michele Vela, CEO des Bürstenherstellers Ebnat AG in Ebnat-Kappel. Vela, der mehrfach durch die 2500 Quadratmeter grosse Industriehalle marschierte und seine Mitarbeiter im persönlichen Gespräch vom Impfen überzeugen wollte, sagt, ihm seien gewissermassen die Hände gebunden.

«Ich habe als Arbeitgeber die Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter und sollte sie vor Covid schützen, muss aber gleichzeitig hinnehmen, dass ich wegen des Datenschutzes gar nicht wissen dürfte, wer geimpft ist.»

Von April bis Juli hat die Firma ihre Mitarbeitenden auf freiwilliger Basis repetitiv testen lassen – ein Angebot des Kantons St.Gallen, um für die «Durchimpfung aller Impfwilligen» Zeit zu gewinnen. Doch vor gut einem Monat wurde das repetitive Testen in Firmen und Betrieben eingestellt. «Jene, die sich testen liessen, waren auch jene, die sich schliesslich impfen liessen», sagt Vela.

Das mache wenig Sinn, weshalb der CEO nun nach Möglichkeiten sucht, seinen Angestellten die Impfung näherzubringen. Niederschwellige Angebote wie Impfbusse, welche die Firmen aufsuchten, fehlten im Toggenburg. Auch die Ärzte aus dem Dorf impfen nicht mehr. Mittlerweile ist bei der Ebnat AG fast die Hälfte der 230 Mitarbeitern geimpft. Nun möchte Vela beim Impfzentrum in Wil einige Termine reservieren lassen und einen Bus organisieren, der möglichst viele weitere Mitarbeitenden freiwillig zum Piksen fahren soll. Auch wünscht er sich vom Bund zur Verfügung gestellte Schulungsvideos, um die Leute besser zu informieren.

Obligatorisches Testregime passt nicht zur Schweiz

Etwas zurückhaltender äussert sich Pascal Rentzmann, Leiter Finanzen und Personal des ebenfalls in Ebnat-Kappel ansässigen Sportgeräteherstellers Alder + Eisenhut. Auch diese Firma beteiligte sich an der Testkampagne des Kantons. Rentzmann bedauert, dass das Angebot aufgehoben wurde, auch wenn die Mitarbeitenden dieses immer weniger genutzt hätten. Ein obligatorisches Testregime findet er zu forsch.

«Dafür sind die Schweizer wohl zu freiheitsliebend.»

Dass Firmen ein Zertifikat in ihr Schutzkonzept aufnehmen könnten, sieht Rentzmann zwar als guten Weg aus der Pandemie, zumal es die Lage unter den Mitarbeitenden entspannen würde. «Aber je mehr Druck man erzeugt, umso grösser ist die Gegenwehr», sagt er. Auch stelle sich die Frage, was mit jenen Mitarbeitenden geschehen solle, die kein Zertifikat vorweisen wollten. Bund oder Kantone müssten die Vorgaben machen, nicht die Firmen. Alder + Eisenhut hat nebst dem Testen bisher auf Anreize und Information gesetzt. Jene Mitarbeitende, die ein Impfzertifikat vorweisen konnten, haben vier Stunden Arbeitszeit vergütet bekommen, «damit die Ausrede nicht gilt, man hätte keine Zeit fürs Impfen gehabt», sagt Rentzmann.

SFS setzt weiter auf 3-G in Eigenverantwortung und Tests

Claude Stadler, Mediensprecher der SFS Heerbrugg.

Bild: PD

Weiterhin getestet wird beim Präzisionsteile- und Schraubenhersteller SFS Group AG in Heerbrugg. Und zwar wöchentlich im Rahmen einer Studie des Kantonsspitals St.Gallen, die von der Regierung unterstützt wird. Wie viele Angestellte sich den freiwilligen Tests unterziehen und ihre Ergebnisse auf einer Plattform des Spitals erfassen, will Mediensprecher Claude Stadler nicht sagen. Wohl aber, dass man vor allem auf Eigenverantwortung setze, was der Kultur des Unternehmens am ehesten entspreche. «Bei uns gibt es keinen Zwang. Wir empfehlen sehr, sich testen und impfen zu lassen.»

Schon jetzt gelte bei gewissen Anlässen die 3-G-Regel in Eigenverantwortung, wonach nur Getestete, Geimpfte oder Genesene teilnehmen dürften. So etwa bei Teamanlässen, Sitzungen oder Schulungen, wo eine grössere Personenzahl anwesend sei und das Einhalten von Sicherheitsabständen schwierig werde. Je nach Verlauf der Pandemie und rechtlichen Möglichkeiten prüfe die Firma auch weitere Optionen, um ihre rund 2500 Mitarbeitenden und deren Umfeld in der Schweiz zu schützen, sagt Stadler.