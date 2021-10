ZAUBERKONGRESS Der steppende Zauberer von St.Gallen: Rafael Scholten gewinnt einen europäischen Magierpreis Der St.Galler Magier Rafael Scholten hat den Publikumspreis beim europäischen Grand-Prix-Wettbewerb in Degersheim gewonnen. Er erzählt von seinem Werdegang, Manipulationszaubereien und dem Stepptanz. Chiara Gerster Jetzt kommentieren 29.10.2021, 19.05 Uhr

Rafael Scholten lässt seine Freundin, die Tänzerin Raffaela Martinetti, fliegen. Bild: Raphael Rohner

Aus dem Nichts. Plötzlich hält Rafael Scholten eine Karte in der Hand. «Ich zaubere, um die Leute zu unterhalten», sagt der St.Galler Zauberkünstler, der vor einer Woche in Degersheim bei einem europäischen Grand-Prix-Wettbewerb den Publikumspreis gewonnen hat. Dass ihn die Zuschauerinnen und Zuschauer gewählt haben, freut den Magier besonders. Natürlich sei es schön, wenn einer Jury gefalle, was er mache, aber die Anerkennung des Publikums sei ihm wichtiger.

Der Zauberer lebt in einer hellen Altbauwohnung in St.Gallen. Die meisten Möbel scheinen direkt aus den 1920er-Jahren herbeigezaubert. In der Ecke steht eine grosse grüne Zaubertruhe und auf dem Schrank thront eine Zylinder-Sammlung. In seinem Magierbüro liegt ein Hasenfell. «Die haben es nicht lebend aus dem Hut geschafft», sagt der 28-Jährige lachend. Er trägt ein weisses Hemd, eine dunkle Weste und eine gemusterte Krawatte. «Ich liebe meinen Anzug.»

Erst Rotterdam, dann ganz Europa

Rafael Scholten ist in der Niederlande aufgewachsen. Als unter dem Weihnachtsbaum des damals Zehnjährigen ein Zauberbuch lag, hat ihn die Faszination für die Magie gepackt – und nie mehr losgelassen: «Seither habe ich nicht mehr aufgehört, zu zaubern.» Bald trat er einem Magierzirkel – einem Klub für Zauberer – in Rotterdam bei. «Da habe ich das Zaubern gelernt und wurde von einem alten Meister der Magie unterrichtet», sagt Scholten.

An Bühnenerfahrung fehlt es dem Magier nicht: Schon damals, mit zehn Jahren, führte er kleine Tricks auf der Bühne auf. Später gewann er einen Jugendzaubererwettbewerb und besuchte nach der regulären Schule eine Theaterschule. Und obwohl er Zauberer ist, hatte Scholten nie einen alternativen Karriereplan im Ärmel: «Ich habe immer geglaubt, dass eine Magierkarriere irgendwie funktionieren wird.» Seit Ende der Schulzeit ist er Vollzeitmagier.

Sein erstes grösseres Engagement war das «European Youth Circus Festival» in Deutschland. Danach tingelte er durch ganz Europa und gewann mehrere Preise. Darunter ein Jurypreis beim internationalen Zirkusfestival Monte Carlo. Auch im Fernsehen konnten Scholtens Zauberkünste bereits bestaunt werden: 2017 trat er in der französischen Sendung «Le plus grande cabaret du monde» auf. Dieser Auftritt habe ihm viel bedeutet: «Ich habe die Show immer als Kind geschaut und dann haben sie mich gebucht – das war ein Traum.»

Coronapause – auch für Magier

Ein weiterer wichtiger Auftritt war das Weinachtvarieté «Unikat» in Bern. Dort lernte er die St.Galler Tänzerin Raffaela Martinetti kennen. Und verliebte sich. Raffaela und Rafael zogen zusammen nach St.Gallen. «So hat es angefangen und jetzt bin ich hier», sagt Scholten.

Dann kam die Pandemie. «Ich hatte vor Corona gerade sehr viele Shows und war anfangs froh, Zeit zum Üben zu haben», erinnert sich Scholten. Irgendwann sei es aber sehr langweilig geworden, denn alle seine Auftritte wurden annulliert. Der Magier trat einige Male digital auf. Das sei allerdings nicht wirklich sein Ding gewesen. «Jetzt läuft es wieder gut.» Momentan gibt er jedes Wochenende private Vorführungen. Nur die grossen Shows sind teilweise noch ausgesetzt.

David Copperfield kann er nicht kopieren



In der Ostschweiz hat Rafael Scholten einen neuen Zauberzirkel gefunden, den Klub Ostschweizer Magier. Einmal monatlich treffen sich die Zauberinnen und Zauberer in der Dream-Factory in Degersheim und tauschen sich über die neusten Tricks aus oder sie versuchen, die Tricks anderer Magierinnen und Magie zu verstehen. Das gelingt auch meistens. Nur die Geheimnisse von David Copperfield – Scholtens Magiervorbild – können teils selbst geübte Zauberkünstlerinnen und -künstler nicht lüften.

Doch zaubern will gelernt sein. Täglich verbringt er Stunden mit Training. «Bis ein neuer Trick wirklich im Körper angekommen ist, braucht es schon ein paar Monate», erklärt der Zauberkünstler. Für Hobbys bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber das ist auch gar nicht nötig: «Die Magie ist auch mein Hobby», sagt Scholten.

Der steppende Zauberer

Auch sein zweites Hobby, das Stepptanzen, konnte Rafael Scholten zum Beruf machen. Seine neue, selbsterfundene Nummer: Magie und Steppen. «Ich habe in der Vergangenheit viele Stepplektionen genommen und besuche auch jetzt noch hin und wieder die St.Galler Schule für Ballett und Tanz», sagt er. Zu Steppen inspirierten ihn alte Musicalfilme, wie «Singin' in the Rain». Nun tanzt er in seiner Zaubershow sieben Minuten lang über die Bühne und führt gleichzeitig 40 bis 50 Tricks auf – darunter Quickchanges, also schnelle Kleiderwechsel. Dies sei seine Lieblingsnummer: «Die Tricks gehen fliessend ineinander über, wie eine Geschichte.» Feuer und Konfetti-Shooter dürfen bei der einzigartigen Nummer natürlich auch nicht fehlen. An seinen Feuertricks hat seine Freundin Raffaela Martinetti allerdings weniger Freude: «Die habe ich ihm in der Wohnung verboten.»