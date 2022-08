Wolfsriss «So kann es mit dem Wolf nicht weitergehen»: St.Galler Politiker fordern nach dem jüngsten Wolfsriss schärfere Gesetze Am vergangenen Freitag hat ein Wolf in der Gemeinde Pfäfers ein Rind getötet. Für die SVP und den St.Galler Bauernverband ist klar: Es braucht eine rasche Regulierung des Wolfsbestandes. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 09.08.2022, 17.57 Uhr

Der Wolf ist auf dem Vormarsch: Jährlich steigt die Population in der Schweiz um rund 30 Prozent. Bild: PD

In der Nacht auf Freitag hat ein Wolf auf der Brändlisalp im Calfeisental in der St.Galler Gemeinde Pfäfers ein einjähriges Rind getötet. Bisher wurde der vierbeinige Täter nicht gefunden, die Resultate der Genetikproben stehen noch aus. Insgesamt rissen Wölfe auf St.Galler Boden in diesem Jahr bereits 16 Schafe und 15 Ziegen. Zudem steigt die Wolfspopulation in der Schweiz jährlich um 30 Prozent – weitere Wolfsrisse sind also zu erwarten. Nicht nur der St.Galler Bauernverband beurteilt die jüngsten Geschehnisse kritisch, sondern auch der St.Galler SVP-Kantonsrat Walter Gartmann und die St.Galler SVP-Nationalrätin Esther Friedli.

Regulierung des Wolfsbestandes ist nötig

Mathias Rüesch, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes. Bild: PD

Mathias Rüesch, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes, spricht nach dem vergangenen Wolfsriss direkt die Politik an:

«Wir sind nun im zweiten Sommer nach der Abstimmung zur Revision des Jagdgesetzes, bei dem die Tierschutzverbände ausgearbeitete Kompromisse versenkt haben.»

Die Wolfsbestände müssten seiner Meinung nach dringend reguliert werden. Der Mensch solle den Tieren beibringen, dass sie in der Nähe von Nutztieren und im Siedlungsgebiet absolut nichts verloren hätten, sagt Rüesch. Er kritisiert dabei nicht das Jagdgesetz an sich, sondern die Verzögerungstaktik der Umweltschutzverbände, welche laut Rüesch trotz Versprechungen am Abstimmungstag die momentane, völlig aus dem Ruder laufende Situation in Kauf nehmen. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Regulierung des Schweizer Wolfsbestandes seien zudem sehr kompliziert in der Umsetzung und sollten laut Rüesch konkreter an die Praxis angepasst werden.

«Im Moment ist es nötig, sich der Regulierung des Wolfsbestandes rasch anzunehmen», fordert Rüesch. Denn: «Wir haben in der Schweiz schliesslich nicht mehr Platz als für zwölf Rudel.» Dies sei zwar in städtischen Kantonen weniger ein Problem, doch führe die Wolfsdichte in den ländlichen Gebieten zu «Leid, Problemen und Sorgen bei der betroffenen Bevölkerung».

Bedrohung durch den Wolf macht sich bei den Bauernfamilien bemerkbar

Esther Friedli, SVP-Nationalrätin. Bild: Benjamin Manser

SVP-Nationalrätin Esther Friedli führt mit ihrem Lebenspartner, dem ehemaligen SVP-Nationalrat Toni Brunner in Ebnat-Kappel einen Bauernbetrieb. Ihre Tiere sömmern sie auf fünf verschiedenen Alpen und sind so direkt mit dem Problem der jüngsten Wolfsrisse konfrontiert. Am Telefon sagt die Nationalrätin:

«So kann es mit dem Wolf nicht weitergehen.»

Sie erklärt, der Wolf hätte in den Schweizer Wäldern keine natürlichen Feinde und gehe daher nicht nur auf Wildtiere los, sondern vermehrt auch auf Nutztiere. Die sich häufenden Wolfsrisse führen aber dazu, dass sich die hiesigen Bauernfamilien aufgrund der Bedrohung durch den Wolf Sorgen machen, ob sie auch in Zukunft ihre Tiere noch alpen können. Gibt es weniger Tiere auf den Alpen, kann sich das Landschaftsbild verändern. Daher fordert Friedli den Kanton St.Gallen auf, nochmals zu prüfen, ob nicht auch im Kanton St.Gallen ein Wolf abgeschossen werden kann. Auch auf nationaler Ebene will sie aktiv werden:

«Wir sind nun gefordert, die gesetzlichen Grundlagen rasch zu ändern, damit der Wolfsbestand im nächsten Sommer endlich reguliert werden kann.»

«Die Schweiz ist zu klein und zu dicht besiedelt, als dass sich der Wolf unkontrolliert verbreiten kann», sagt Friedli. Im Rückblick auf die Abstimmung zum Jagdgesetz vor zwei Jahren appelliert sie dabei an die Linksgrünen, «jetzt Hand für eine Lösung zu bieten und ihre Verantwortung auch wahrzunehmen».

Keine Nutztiere opfern

Walter Gartmann, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: PD

«Ich habe zum ersten Mal vor acht Jahren und anschliessend immer wieder wegen dieses Problems beim Kanton mit politischen Vorstössen interveniert», sagt Walter Gartmann, SVP-Kantonsrat, zum jüngsten Vorfall. Es sei eine Tragödie, gar eine Katastrophe, dass es am vergangenen Freitag wieder zu einem solchen Wolfsriss – wie es vor genau einem Jahr schon der Fall war – gekommen sei, so Gartmann. «Es muss immer zuerst etwas passieren, bevor das Problem Aufsehen erregt», sagt der Politiker. Dabei kritisiert er vor allem die Handhabung des Themas «Wolf» beim Kanton und der zuständigen Jagdverwaltung. Denn laut Gartmann werde die Situation schon seit mehreren Jahren unterschätzt. Er sagt:

«Es ist klar, dass der Wolf ein geschütztes Tier ist. Aber es kann nicht sein, dass dafür Nutztiere geopfert werden.»

Gartmann hält an seinen bisherigen Forderungen fest: Dass der Wolfsbestand reguliert wird und das Raubtier so vom Viehbestand zurückgewiesen wird. Während der Septembersession werde er das Thema einmal mehr zur Debatte bringen. Gartmann sagt:

«Das Problem betrifft aber nicht nur St.Gallen, sondern die ganze Schweiz. Ich erwarte endlich auch Klartext im nationalen Politbetrieb.»

