Ein Drittel aller Haushalte in St.Gallen sind Singlehaushalte

Wohnen «Bei manchen ändert sich die Wohnsituation von Woche zu Woche»: Eine Professorin erklärt, warum es immer mehr Singlehaushalte gibt 35,5 Prozent aller Haushalte im Kanton St.Gallen sind Einzelhaushalte, in der Stadt St.Gallen sind es sogar 46,1 Prozent. Doch nicht alle Menschen wohnen freiwillig allein. Nicola Hilti ist Professorin an der Ostschweizer Fachhochschule und spricht im Interview über den Trend des Alleinewohnens und was das über unsere Gesellschaft aussagt. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Über ein Drittel der Haushalte im Kanton St.Gallen sind Singlehaushalte, in der Stadt St.Gallen sind es sogar fast die Hälfte. Bild: Westend61

Immer mehr St.Gallerinnen und St.Galler wohnen alleine. Das zeigen die kürzlich veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) für das Jahr 2020. Mittlerweile ist gut jeder dritte Privathaushalt im Kanton ein Einpersonenhaushalt, in der Stadt St.Gallen sogar fast jeder Zweite. Dies ist ein Trend, der sich in der ganzen Schweiz abzeichnet. Doch warum ist das so und was sagt es über unsere Gesellschaft aus?

Antworten auf diese Fragen hat Nicola Hilti, Professorin am Institut für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR) an der Ostschweizer Fachhochschule mit Forschungsschwerpunkt «Wohnen und Nachbarschaft.»

Die Wohnstatistiken des Kantons St.Gallen zeigen, dass die Anzahl der Singlehaushalte seit dem letzten Jahr erneut gestiegen ist, auf 35,5 Prozent. Dies ist Teil eines Trends, der sich schon seit einigen Jahren abzeichnet. Woran liegt das?



Nicola Hilti, Professorin am Institut für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR) an der Ostschweizer Fachhochschule mit Schwerpunkt «Wohnen und Nachbarschaften». Bild: Peter Ruggle

Nicola Hilti: Zunächst einmal ist es wichtig, zu unterscheiden, ob die Menschen freiwillig oder unfreiwillig in einem Singlehaushalt leben. Denn hinter den beiden Phänomenen stehen unterschiedliche Gründe.

Fangen wir bei den Freiwilligen an.

Wir können heute freier wählen, wie wir wohnen wollen. Dadurch kommt Alleinwohnen häufiger vor, und es ist auch akzeptierter als früher, besonders bei Frauen. Generell verändert sich das Wohnen im Laufe des Lebens häufiger, und viele leben phasenweise einmal allein. Bei manchen ändert sich die Wohnsituation sogar von Woche zu Woche.

Wie meinen Sie das?

Heute wohnt man zum Beispiel während des Studiums in einer WG, daraufhin mal mit einer Partnerin oder einem Partner, dann wieder allein, später vielleicht in einer Patchworkfamilie, in der sich die Haushaltszusammensetzung im Wochenrhythmus ändert. Ausserdem zögert sich wegen der längeren Ausbildungsphasen die Familiengründung hinaus und generell werden seit den 1970ern seltener Familien gegründet. Auch Paare wohnen aus verschiedenen Gründen nicht zwingend zusammen. Das Leben ist dynamischer geworden als früher und dementsprechend auch das Wohnen.

Und warum wohnen Menschen unfreiwillig allein?

Das hat in erster Linie mit dem demografischen Wandel zu tun. Die Menschen werden immer älter. Wenn Seniorinnen – mehrheitlich sind es aufgrund der höheren Lebenserwartung Frauen – ihren Partner verlieren, wohnen sie oft noch eine lange Zeit allein. Ebenfalls haben Trennungen und Scheidungen zugenommen, was zu Neukonstellationen und Singlehaushalten führt.

In der Stadt St.Gallen sind sogar 46,1 Prozent Singlehaushalte. Wieso ist diese Zahl in der Stadt so viel höher?

In St.Gallen wohnen überdurchschnittlich viele Junge, nicht zuletzt aufgrund der vielen Ausbildungsinstitutionen; und viele von ihnen bevorzugen generell das Leben in der Stadt. Demgegenüber ziehen Personen im «Familiengründungsalter» und Familien eher ins Umland. Denn dort finden sie leichter das Wohnungsangebot, das sie sich wünschen. Das ist für viele immer noch das Einfamilienhaus im Grünen, auch wenn es zunehmend unerschwinglich wird.

Singlehaushalte machen über ein Drittel der Haushalte im Kanton aus und fast die Hälfte in der Stadt St.Gallen. Damit sind sie die meistverbreitete Wohnform. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Das zunehmende Alleinwohnen ist Ausdruck verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen: der Individualisierung und Vervielfältigung von Lebensstilen, des demografischen Wandels, der steigenden Mobilität. Dabei gibt es Chancen und Risiken: Es ist schön, dass die meisten von uns relativ selbstbestimmt wohnen können, aber unfreiwilliges Alleinleben führt mitunter auch zu Isolation und Einsamkeit. Und mangelnder Kontakt zu anderen Menschen begünstigt die gesellschaftliche Spaltung.

Der Soziologe Andreas Reckwitz erklärt dies damit, dass wir heute eine «Gesellschaft der Singularitäten» seien. Damit meint er, dass wir das Augenmerk nicht mehr auf das legen, was uns miteinander verbindet, sondern auf das, was uns voneinander unterscheidet, was uns einzigartig und besonders macht. Auch in diesem Licht kann man das Alleinwohnen sehen.

Singlehaushalte verbrauchen vergleichsweise mehr Energie. Auch aus Sicht der Nachhaltigkeit ist das keine gute Entwicklung. Was bedeutet das für die Baubranche?

Ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs geht in der Schweiz auf das Konto privater Haushalte. Bei Singlehaushalten kommt der überdurchschnittliche Wohnflächenverbrauch dazu. Ausserdem haben Alleinwohnende höhere Wohnkosten. Die Baubranche könnte den Trend zum Alleinwohnen zum Anlass nehmen, um ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Alternativen zu den herkömmlichen Zwei- und Dreizimmerwohnungen zu entwickeln.

Erklären Sie.

Das Wohnungsangebot ist relativ standardisiert. Es deckt die vielfältigen Wohnbedürfnisse der Menschen nicht ab, zum Beispiel in Bezug auf gemeinschaftliches Wohnen, temporäres Wohnen oder Wohnen mit Dienstleistungen. Ein entsprechendes bezahlbares Angebot wäre gerade für ältere Menschen attraktiv, die unfreiwillig allein und oft in zu grossen Wohnungen und Häusern wohnen, da sie dort zuvor mit dem Partner oder der Familie gewohnt haben.

Was bedeutet das konkret?

Ältere Menschen wünschen sich in der Regel einerseits soziale Kontakte in der Nachbarschaft, andererseits sind ihnen Autonomie und Rückzugsmöglichkeiten wichtig. Und mit den sogenannten Babyboomern kommt jetzt eine Generation ins Alter, die vielfach noch fit, mobil und veränderungsbereit ist. Das sind gute Voraussetzungen für neue Wohnkonzepte und -formen.

Was sind Ihre Prognosen für das Wohnen in der Schweiz?

Ich denke, wir müssen uns für verschiedene mögliche Zukünfte rüsten. Bezogen auf das Alleinwohnen sehe ich derzeit wenig Anhaltspunkte für eine Trendumkehr. Vielleicht gelingt es aber mittelfristig, mit einem breiteren Wohnungsangebot zumindest das unfreiwillige Alleinwohnen zu verringern.

Abseits davon gibt es besonders auf angespannten städtischen Wohnungsmärkten weitere Probleme: Viele Menschen haben grosse Mühe, eine bezahlbare Wohnung zu finden, und immer mehr verlieren aufgrund von Sanierungen oder Ersatzneubauten ihr Zuhause. Das heisst, wir müssen in Stadtentwicklung und Wohnungsbau dringend die soziale Nachhaltigkeit im Auge behalten.

Der Anteil der Einpersonenhaushalte wächst: Zahlen und Fakten

Immer mehr St.Galler wohnen alleine. Das zeigen die kürzlich veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) für das Jahr 2020. Insgesamt wohnte in 35,5 Prozent aller Haushalte im Kanton nur eine Person, das entspricht 15,7 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung. Im Vergleich zu 2012 stiegt der Anteil der Einzelhaushalte um 2,2 Prozentpunkte und um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt sich ein langwährender Trend fort.

In der ganzen Schweiz sind Einpersonenhaushalte mit 36,4 Prozent die meistverbreitete Haushaltsform. Dabei wohnen in Städten tendenziell deutlich mehr Personen allein. In der Stadt St.Gallen liegt der Anteil der Singlehaushalte bei 46,1 Prozent, in Basel ist dieser mit 48,9 Prozent sogar noch merklich höher.

Das liege in erster Linie daran, dass überdurchschnittlich viele junge Menschen in der Stadt wohnen, sagt Nicola Hilti, Professorin am Institut für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR) an der Ostschweizer Fachhochschule mit Forschungsschwerpunkt «Wohnen und Nachbarschaft».

Knapp hinter dem Einpersonenhaushalt liegen im Kanton St.Gallen mit 33,4 Prozent die Zweipersonenhaushalte. 29,5 Prozent der Menschen wohnen zu zweit, was diese Wohnform insgesamt zur beliebtesten macht.

Ende 2020 gab es im Kanton St.Gallen 225790 Privathaushalte. Gegenüber dem Vorjahr haben diese um 1,4 Prozent zugenommen, was 3127 Haushalten entspricht. Den stärksten Zuwachs in absoluten Zahlen verzeichnete mit 478 Wohnungen die Stadt St. Gallen. Die durchschnittliche Haushaltsgrösse im Kanton beträgt 2,2 Personen. Diese hat somit seit 2012 nur geringfügig um 0,1 Prozent abgenommen.



Kinder finden sich in knapp einem Viertel der Privathaushalte. In gut zwei Dritteln der Haushalte leben Personen derselben Generation. Nur in etwas über einem Prozent der Haushalte leben drei oder mehr Generationen beisammen. Dass Personen mit Schweizer und Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit einen Haushalt bilden, ist mit knapp 9 Prozent der Haushalte auch eher selten der Fall. In 72 Prozent der Haushalte wohnen nur Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit zusammen und in den übrigen 19 Prozent nur Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit.