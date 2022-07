Keine Lust auf Openair? Ideen für ein gelungenes Wochenende

Wochenendtipps Keine Lust aufs Open Air St.Gallen? Hier kommen Alternativen für ein gelungenes Wochenende in der Ostschweiz Das Wochenende wird vom OpenAir St.Gallen überstrahlt. Doch auch für alle, die keine Lust oder kein Ticket haben, gibt es reichlich Alternativen in der Ostschweiz. FM1Today 01.07.2022, 15.38 Uhr

Sommerfest in der Kunsthalle St.Gallen

In der Kunsthalle St.Gallen wird am Samstag das Sommerfest gefeiert. Neben einer Führung durch die Ausstellung «Upstream» von Ari Marcopoulos gibt es auch musikalische Highlights. Diese wurden zusammen mit dem Palace St.Gallen ausgesucht. Zu hören gibt es neben einer Rap-Performance von Simon Paccaud & Shayu auch ein Konzert von OY. Im Anschluss sorgen dann die Palace-DJs für Tanzmusik.

Traditionelle Klänge in Appenzell

Drei Männer des Engel-Chörli Appenzell. Bild: Daniel Tischler

Neben den eher modernen Klängen im Sittertobel kann dieses Wochenende auch volkstümlichen Klängen gelauscht werden. Nach exakt 40 Jahren ist Appenzell am ersten Juli-Wochenende 2022 erneut Gastort für ein nordostschweizerisches Jodlerfest. Von Freitag bis Sonntag gibt es verschieden Vorträge von Jodlerclubs, Alphornbläsern und Fahnenschwingern. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle Informationen sind hier zu finden.

Rollende Bretter in Chur

Skateboard-Amateure finden in Chur ein Sprungbrett zur Profikarriere. Bild: Benjamin Manser

In Chur kommen Freestyle-Fans auf ihre Kosten. Am Samstag macht die «Best Foot Forward Tour» halt in der Bündner Hauptstadt. Der Contest, der in sieben Ländern stoppt, soll Skateboard-Amateuren als Sprungbrett zur Profikarriere dienen. Die jeweils Besten werden zum europäischen Finale im Herbst nach Innsbruck eingeladen. Das Spektakel kann im Betongarta Skatepark mitverfolgt werden.

Life-Graffiti und Rap Session auf dem Polentahügel

Wer keine Lust auf Skaten hat, der kann sich auch am Urban Day auf dem Polentahügel in Chur vergnügen. Dort dreht sich alles um Hiphop. Neben Freestyle-Rapsessions und Life Shows kannst du auch den Sprayern bei ihrer Kunstgestaltung zuschauen. Für Vinylfans gibt es zudem eine Plattenbörse.

Golfend durch Frauenfeld

Wer sich durch Frauenfeld golfen will, der hat am Samstag die Chance. Dann lädt «The Royal Urban Golf Club» zur alljährlichen «CityGolf ProTour Master». Das Turnier ist nicht nur für die Profi-Citygolfer, sondern für jeden und erstreckt sich über total 18 Bahnen in der ganzen Stadt Frauenfeld. Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Alle Infos und die Anmeldung sind hier zu finden.

In Steckborn ins Sägemehl

Samuel Giger Ottoberg am NOS in Balterswil gegen Werner Schlegel. Bild: Ralph Ribi

Im Kanton Thurgau geht es am Sonntag sportlich weiter. In Steckborn treffen sich die Schwinger zum Thurgauer Sommerschwingfest. Neben den Aktiven des Nordostschweizer Schwingerverband gibt es auch ein Buben-Schwingen.

Flotte Kisten in Teufen

In Teufen gibt es ein Seifenkisten-Derby. Bild: Andrea Tina Stalder

Seifenkistenfans sollten am Samstag einen Ausflug nach Teufen machen. Dort steht das Seifenkisten-Derby auf dem Programm. Kinder von 7 bis 16 Jahren flitzen mit ihren selbstgebauten Boliden die Bächlistrasse hinunter.

Kreuzlingen feiert Geburtstag

Das Stadtfest in Kreuzlingen ist auch ein Jubiläum. Bild: Andrea Tina Stalder

Ein Vierteljahrhundert nach dem letzten Stadtfest hat Kreuzlingen erneut Grund, sich selbst zu feiern: 2022 steht das 75-Jahr-Jubiläum an. Zu diesem Ereignis findet vom 1. bis 3. Juli auf dem Bärenplatz, der Festwiese und im Dreispitzpark ein grosses Fest statt. Neben Gaumenfreuden ist auch für musikalische Leckerbissen aus der Region gesorgt.

Nach dem Openair noch nicht heim?

Wer am Sonntag nach dem Openair noch nicht genug hat oder dennoch ein bisschen Openair-Feeling haben will, für den gibt es am Oberen Graben in St.Gallen etwas. Die Südbar veranstaltet ab 18 Uhr die After Open Air Party. Wer weiter tanzen will, ist ier am richtigen Ort. (mma)