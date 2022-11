WM im Wüstenstaat: Ostschweizer Kommentatoren stark vertreten

WM in Katar Dominanz am Mikrofon: Ostschweizer SRF-Kommentatoren geben an der Fussball-WM den Ton an Am 20. November beginnt die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Das SRF berichtet über die Grossveranstaltung – mit Ostschweizer Stimmen an vorderster Front: Drei von sechs Kommentatoren stammen aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau. Auch im Zürcher WM-Studio sind Ostschweizer Gesichter prominent vertreten. Christopher Hamburger Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 findet die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar statt. Mit dabei die Ostschweizer SRF-Kommentatoren Dominic Ledergerber, Dani Kern und Mario Gehrer. Bild: Gaëtan Bally / Key

Alle vier Jahre ist es wieder so weit: Nationalmannschaften der ganzen Welt stossen an der Fussball-Weltmeisterschaft zum Kräftemessen aufeinander. Am 20. November geht die Weltmeisterschaft 2022 in die erste Runde. Dies im Wüstenstaat Katar. Auch in der Schweiz zieht der Sportanlass Fussballfans in seinen Bann.

Sechs Kommentatoren – drei Ostschweizer

SRF berichtet im Fernsehen, im Radio und auf den Onlineplattformen über die Veranstaltung. Dabei stehen die 64 Livespiele und das Schweizer Nationalteam im Fokus. Wer genau hinhört, wird wohl auch die eine oder andere Ostschweizer Stimme erkennen.

Dominic Ledergerber hat langjährige Erfahrung als Livekommentator. Bild: PD

Denn: Drei von sechs Kommentatoren kommen aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau. Dominic Ledergerber hat langjährige Erfahrung als Livekommentator und war bei TVO als Moderator und Produzent tätig. Der 35-Jährige wechselte Ende 2021 vom Sender Blue zu SRF Sport. Auf srf.ch sagte der St.Galler damals:

«Livesportanlässe und das Kommentieren üben auf mich seit jeher eine grosse Faszination aus.»

Livekommentator Dani Kern. Bild: PD

Auch der Frauenfelder SRF-Kommentator Dani Kern wird an der Fussball-Weltmeisterschaft zu hören sein. Seinen ersten Einsatz als Fussball-Livekommentator hatte der 53-Jährige im Jahr 2005. Kern stand unter anderem schon an den Fussball-Weltmeisterschaften 2014 und 2018 sowie an den Europameisterschaften 2016 und 2021 als Kommentator im Einsatz.

«Ein ganz spezielles Gefühl»

Der dritte Ostschweizer unter den sechs Kommentatoren ist Mario Gehrer aus Horn. Seit 2015 gehört der 42-Jährige zum SRF-Kommentatorenteam und begleitet Fussballspiele sowie Leichtathletikwettkämpfe am Mikrofon. Ausserdem war er schon bei der Fussball-Europameisterschaft 2016 und 2021 wie auch bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland als Kommentator dabei.

Kommentator Mario Gehrer wird an der WM 2022 zu hören sein. Bild: SRF / Gian Vaitl

«Ich habe durchaus bemerkt, dass auch einige Ostschweizer unter den WM-Kommentatoren sind», sagt Gehrer auf Anfrage. Es bereite ihm Freude, dass die Region so gut vertreten ist. Die Ostschweizer würden sich offenbar im Fussball gut auskennen, meint er schmunzelnd. «Wir kommentieren aber sowieso auf Hochdeutsch.» An seiner Arbeit gefalle ihm vor allem das Unmittelbare. Es bleibe immer spannend, denn man wisse nie, was im Livemoment passiert.

«Mir gefällt es, mit dem Fussball einen Sport, der elektrisiert und Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt, begleiten zu können.»

Der SRF-Kommentator bereitet sich momentan auf die Weltmeisterschaft vor. «Es ist natürlich ein ganz spezielles Gefühl.» Ein Turnier wie die Fussball-Weltmeisterschaft zu kommentieren, sei wirklich etwas vom Grössten. «Einerseits ist die Vorfreude sehr gross, andererseits auch der Druck, den ich mir mache», sagt Gehrer.

Eine Weltmeisterschaft bedeutet für die Kommentatoren mehr Aufwand als gewohnt – die Fakten über Spieler der ganzen Welt müssen sitzen. Seinen ersten Einsatz in Katar hat er am 21. November beim Vorrundenspiel zwischen dem Senegal und den Niederlanden.

«Es bereitet mir grossen Spass»

Auch im WM-Studio in Zürich muss man nicht lange nach Ostschweizer Stimmen suchen: Annette Fetscherin aus Aadorf, der Herisauer Paddy Kälin und Lukas Studer aus Scherzingen führen durch das tägliche Liveprogramm. Gemeinsam mit verschiedenen Fussballfachleuten analysieren sie die Spiele und das Turnier.

Annette Fetscherin war bereits während der WM 2018 als Livereporterin am Bildschirm zu sehen. Bild: Oscar Alessio

Annette Fetscherin arbeitet seit 2017 für SRF Sport. Während der Fussball-Weltmeisterschaft 2018 und den European Championships stand sie bereits als Livereporterin vor der Kamera, bevor sie 2019 als Moderatorin der Magazinsendung «Sport aktuell» zum Einsatz kam. Auf srf.ch sagte sie:

«Ob vor oder hinter der Kamera, das Fernsehmachen bereitet mir grossen Spass.»

Ebenfalls aus dem Thurgau stammt Lukas Studer, der seit 2003 beim Schweizer Fernsehen in der Sportredaktion tätig ist. Seit 2009 präsentiert er Sport-Liveübertragungen. Seine Spezialgebiete sind Eishockey, Fussball und Ski alpin. Moderator Paddy Kälin steht seit 2006 für SRF Sport vor der Kamera. Er war unter anderem während der Fussball-Weltmeisterschaft 2018 für die Berichterstattung verantwortlich.

