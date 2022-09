Nach Nein zu Wil-West-Kredit prüfen Thurgau und St.Gallen Option

Wirtschaftsstandort Wil West: Der Thurgau will das Zukunftsprojekt trotz St.Galler Nein durchziehen Am Abstimmungssonntag hat die St.Galler Bevölkerung den 35-Millionen-Kredit für Wil West knapp abgelehnt. Der Kanton St.Gallen prüft nun andere Optionen, etwa den Verkauf des Landes. Der Thurgau ist offen für Gespräche und will das Gesamtprojekt vorantreiben. Judith Schönenberger, Hans Suter Jetzt kommentieren 26.09.2022, 18.07 Uhr

Der St.Galler Regierungsratspräsident Marc Mächler an einer Informationsveranstaltung zu Wil West im Mai 2022. Bild: PD

Nachdem das St.Galler Stimmvolk den 35-Millionen-Kredit für Wil West am Sonntag an der Urne abgelehnt hat, bleibt die Frage: Was macht der Kanton St.Gallen nun mit den 12,4 Hektaren Landwirtschaftsland, die ihm auf Thurgauer Boden gehören? Auf dem Areal in Münchwilen hätten mit der St.Galler Anschubfinanzierung rund 1500 bis 2000 der insgesamt bis zu 3000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Der St.Galler Regierungsrat Marc Mächler sagt:

«Wir haben in Gesprächen mit dem Kanton Thurgau im Vorfeld thematisiert, was bei einem Nein passieren könnte. Diese Optionen müssen wir jetzt konkretisieren.»

Man sei aber noch nicht so weit, dass man bereits definitive Antworten liefern könne.

Der Vorsteher des St.Galler Finanzdepartements betont jedoch:

«Das Gesamtprojekt Wil West wird weiter vorangetrieben.»

Es stelle sich nun die Frage, wer die Feinerschliessung der Fläche finanziere. «Der Kanton St.Gallen wird das nach dem Nein an der Urne nicht machen können.»

Nächster Schritt: Reden

Als unmittelbar nächsten Schritt werde der Kanton St.Gallen das Gespräch mit dem Kanton Thurgau suchen, sagt Mächler. «Nach dieser Abstimmung müssen wir über eine mögliche neue Rollenaufteilung und die Interessen des Thurgaus sprechen.» Neben einem Verkauf des Areals an den Thurgau kommt laut Mächler auch ein Verkauf an andere Interessierte in Frage. «Der Kanton Thurgau steht jedoch für uns eher im Vordergrund; wir werden aber auch Alternativen prüfen.»

Regierungsrat Dominik Diezi, Baudirektor des Kantons Thurgau. Bild: Ralph Ribi

«Wil West ist für den Regierungsrat nach wie vor ein wichtiges und modellhaftes raumplanerisches Vorhaben, das in ein umfassend abgestimmtes Agglomerationsprogramm eingebettet ist», sagt der Thurgauer Baudirektor Dominik Diezi. Dementsprechend soll es konsequent weiterverfolgt werden. Der Kauf des Landes durch den Kanton Thurgau sei dabei eine mögliche Option. Details wurden laut Diezi noch nicht diskutiert. Er sagt aber:

«Sollte der Kanton Thurgau als Käufer auftreten, macht aus meiner Sicht aber nur der Kauf des gesamten Areals von rund 12,4 Hektaren Sinn.»

Ob der St.Galler Kantonsrat den Verkauf der Fläche absegnen müsste oder ob der Regierungsrat das allein entscheiden könnte, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, sagt Mächler. «Diese Fragestellungen müssen wir in den kommenden Monaten klären. Das kommt auch darauf an, ob wir das Land bereits eingezont oder noch als Landwirtschaftsland verkaufen würden.»

Thurgau will das Gesamtvorhaben vorantreiben

Wer im Thurgau über den allfälligen Landkauf entscheiden kann, lässt sich laut Diezi nicht pauschal beantworten und sei derzeit Gegenstand interner Prüfungen. «Eine Volksabstimmung wäre aber wohl nicht erforderlich, weil der Erwerb von dinglichen Rechten gemäss Kantonsverfassung in der abschliessenden Kompetenz des Grossen Rates liegt.» Denkbar ist für Regierungsrat Dominik Diezi auch ein Kauf aus dem Landkreditkonto, «zumal das Land ja nicht zur Erfüllung einer kantonalen Aufgabe dient». Dann wäre der Regierungsrat zuständig.

Läuft trotz des St. Galler Nein alles weiter wie bisher oder kommt es nun zu Verzögerungen? Diezi sagt:

«Wir wollen den mit allen Projektpartnern abgestimmten Terminplan einhalten und sind zuversichtlich, dass uns das gemeinsam gelingt.»

Auch den Autobahnanschluss Wil West sieht er nicht gefährdet. «Wir wollen das Gesamtvorhaben vorantreiben, und dazu gehört auch der Autobahnkreisel. Der Kreisel wäre nur gefährdet, wenn auf die Umsetzung des Agglomerationsprogramms verzichtet würde.»

Dass das Nein Vorhaben wie den Autobahnanschluss oder die Umfahrungsstrasse Netzergänzung Nord nicht beeinflusst, sieht auch Regierungsrat Mächler so: «Diese Projekte waren nicht Gegenstand der Abstimmung. Für sie wird es entsprechende Verfahren geben, wie zum Beispiel momentan das Mitspracheverfahren bei der Netzergänzung Nord.»

Marc Mächler, St.Galler Regierungsratspräsident und Finanzvorsteher. Bild: PD

Gar keine Verbauung ist auch eine Option

Der Kanton Thurgau hat vor, die 12,4 Hektaren Landwirtschaftsland in St.Galler Besitz einzuzonen. «Daran sind wir grundsätzlich interessiert», sagt Mächler. Gut möglich also, dass der Thurgau das Land kauft und danach selbst erschliesst. Wäre das vereinbar mit dem Entscheid des St.Galler Stimmvolks, das Kulturland zu bewahren? «In erster Linie hat die Stimmbevölkerung Nein dazu gesagt, dass der Kanton 35 Millionen zur Erschliessung des Areals ausgibt. Dass es ein Nein zur Bebauung ist, ist lediglich eine mögliche Interpretation des Abstimmungsergebnisses», sagt Mächler. Es sei schwierig zu beurteilen, welche Kritikpunkte, etwa die Verbauung von Kulturland oder die Verkehrsplanung, letztlich für das Nein entscheidend gewesen seien.

Trotzdem schliesst Mächler nicht aus, dass mittelfristig ein Teil des Kulturlands unberührt bleibt: «Eine Etappierung hätte sowieso stattgefunden. Dies würde sicherlich auch ein potenzieller Käufer ins Auge fassen.»

