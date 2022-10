Widerstand gegen Wil-West-Verkauf ohne Volksabstimmung

WIRTSCHAFTSSTANDORT «Absolut undemokratisch»: Grüne, SP und SVP wehren sich gegen einen Wil-West-Verkauf ohne Volksabstimmung Der St.Galler Finanzdirektor Marc Mächler will den Verkauf des Wil-West-Areals an den Thurgau vorantreiben. Der Kantonsrat könne darüber abschliessend entscheiden. Grüne, SP und SVP widersprechen vehement. Michael Genova Jetzt kommentieren 24.10.2022, 19.15 Uhr

52 Prozent der St.Gallerinnen und St.Galler lehnten Ende September den 35-Millionen-Kredit für Wil West ab. Bild: PD

Das Nein der Bevölkerung zur Arealentwicklung Wil West Ende September war deutlich. Doch bereits am Abstimmungssonntag betonte der unterlegene St.Galler Finanzdirektor Marc Mächler, dass die St.Gallerinnen und St.Galler lediglich den 35-Millionen-Sonderkredit zur Erschliessung des Industriegebiets abgelehnt hätten – und brachte flugs einen möglichen Verkauf des Grundstücks an den Kanton Thurgau ins Spiel.

Diese Absicht hat Mächler am Freitagabend auf einem Podium an der Sirnacher Gewerbemesse bekräftigt. Er kündigte an, dass die Regierung dem St.Galler Kantonsrat einen entsprechenden Antrag vorlegen werde. Auf die Frage, ob der Verkauf dem fakultativen Referendum unterstehe, sagte Mächler: «Ich bin der Ansicht, dass das nicht der Fall ist.» Der Kantonsrat könnte also abschliessend über den Verkauf entscheiden.

Auf Nachfrage präzisiert Mächler am Montag, dass die Frage nach dem fakultativen Referendum noch zusätzlicher juristischer Abklärungen bedürfe. Weitere Informationen dazu würden erst in den kommenden Monaten erfolgen. Er habe deshalb auf dem Podium ganz bewusst seine persönliche Meinung geäussert.

Grüne: «Mächler darf Volksentscheid nicht ignorieren»

Daniel Bosshard, Präsident der St.Galler Grünen. Bild: PD

Bereits im Nachgang zur Abstimmung stiess ein möglicher Verkauf im links-grünen Lager auf Ablehnung. Nun erneuert Daniel Bosshard, Präsident der St.Galler Grünen, diese Kritik: Die Mehrheit der Stimmbevölkerung habe entschieden, dass kein Kulturland für Wil West verbaut werden soll. «Mächler kann und darf diesen Volksentscheid nicht ignorieren.» Der Finanzdirektor behaupte zum wiederholten Mal, dass die Wählerinnen und Wähler nicht gewusst hätten, worüber abgestimmt wurde. «Wer im Grundsatz gegen Wil West war, hat ein Nein in die Urne gelegt – so einfach ist es.»

Bosshard stellt Mächlers Aussage in Frage, dass der Kantonsrat abschliessend über einen Verkauf entscheiden könne. Ob wirklich kein fakultatives Referendum notwendig sei, müsse man nun genau prüfen. «Mächler soll endlich seine Verkaufspläne verwerfen», fordert Bosshard. Die Frage nach dem fakultativen Referendum würde sich dann auch gleich erübrigen.

SP: «Absolut undemokratisch»

Andrea Scheck, Präsidentin der St.Galler SP. Bild: Andrea Tina Stalder

Auch Andrea Scheck, Präsidentin der SP St.Gallen, kritisiert, dass sich die Regierung gegen den «expliziten Willen» der Bevölkerung stelle. «Das ist absolut undemokratisch und wirft viele Fragen über ihr Machtverständnis auf.» Scheck betont, dass St.Gallen «ganz deutlich» Nein gesagt habe zum Projekt Wil West. Die wichtigsten Gegenargumente vor der Abstimmung seien der Verbau des Kulturlands und die verkehrliche Erschliessung mit einer Autobahn gewesen.

Mächlers Aussage mache deutlich, dass die Regierung nicht offen für Kritik aus der Bevölkerung sei und nur die bereits gemachten Pläne durchboxen wolle, sagt Scheck. «Es ist jetzt die Pflicht des Kantonsrats, den Wählerinnenwillen hochzuhalten und eine Umplanung des Projekts in diesem Sinne einzufordern.»

SVP: «Kulturland der Landwirtschaft anbieten»

Walter Gartmann, Präsident der SVP St.Gallen. Bild: Keystone

«Regierungsrat Mächler allein ist nicht der Kanton St.Gallen», sagt SVP-Präsident Walter Gartmann. Der Finanzdirektor habe wohl nicht verstanden, wie die Bevölkerung abgestimmt hat. Sie habe sich dafür entschieden, dieses Kulturland als solches zu belassen und keine Bebauung darauf zu realisieren, so Gartmann. Wenn die Regierung dieses Land verkaufen wolle, so müsste sie es konsequenterweise auch der produzierenden Landwirtschaft und weiteren Interessenten anbieten.

Der Parteipräsident zeigt sich erstaunt darüber, dass die Regierung das Land nun veräussern könnte, ohne zuerst 35 Millionen an Vorleistungen zu erbringen. Im Vorfeld der Abstimmung habe es nämlich geheissen, es gehe nur mit diesen Investitionen seitens des Kantons. «Hat uns die Regierung angelogen?», fragt Gartmann rhetorisch.

Mächler glaubt an Mehrheit im Kantonsrat

Die St.Galler Regierung hat offenbar noch nicht entschieden, ob und an wen sie das Areal verkaufen will. «Das ist Gegenstand von intensiven Diskussionen, die aktuell laufen», sagt Marc Mächler. Man werde das Vorgehen mit den Projektpartnern – insbesondere mit dem Kanton Thurgau – in den kommenden Monaten abstimmen.

Marc Mächler, St.Galler Regierungsrat. Bild: Benjamin Manser

Auf die Frage, ob die Regierung die nötige Mehrheit im Kantonsrat für einen Verkauf finden würde, sagt Mächler: «Ich bin zuversichtlich, dass wir in Abstimmung mit unseren Projektpartnern und auch gemeinsam mit dem Kantonsrat eine tragfähige Lösung finden.»

Im Kantonsrat gab es im vergangenen April eine deutliche Mehrheit für den Sonderkredit. Auch die SVP-Fraktion unterstützte die Vorlage. Die SVP-Kantonalpartei fasste an der Delegiertenversammlung von Ende August jedoch überraschend die Nein-Parole.

