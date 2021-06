Frühere St.Galler Erdölfirma unter Betrugsverdacht

Wirtschaftskriminalität Erdölförderungsfirma unter Betrugsverdacht: «Kassensturz» entlarvt Flop der St.Galler Wirtschaftsförderung Die ehemalige St.Galler Firma Transoil, mittlerweile als Terraoil in Zug tätig, ist laut Recherchen der SRF-Sendung «Kassensturz» ein Scheinunternehmen, das von Anfang an mit falschen Angaben geschäftete. Dies wirft erneut Fragen nach der Rolle der St.Galler Behörden auf, die 2011 einen Erfolg der Standortförderung vermeldeten. Marcel Elsener 16.06.2021, 05.00 Uhr

Gruppenbild zum angeblichen Ansiedlungserfolg aus dem Jahr 2011: die St.Galler Standortförderer Beat Ulrich (links) und Harry Bärlocher (rechts) und der damalige Volkswirtschaftsdirektor Benedikt Würth (2. v. l.) mit den Transoilgroup-Verwaltungsräten. Bild: PD

Die bis 2017 in St.Gallen domizilierte Erdölförderfirma Terraoil (früher Transoil) steht seit Jahren im Zwielicht. Zuletzt, im Dezember 2020, meldete die «Handelszeitung», die Staatsanwaltschaft Zug habe eine Strafuntersuchung gegen sie eröffnet. Die Firma soll einen zu hohen Covid-19-Kredit bezogen haben, auf der Grundlage überhöhter Umsatzangaben für Bundesdarlehen von einer halben Million Franken. Der Chef der Terraoil, Peter Krempin, bestritt den Sachverhalt; es gilt die Unschuldsvermutung.

Nun zeigt die jüngste Ausgabe von «Kassensturz» auf, dass das Geschäftsmodell der Firma möglicherweise von Anfang an auf «arglistiger Täuschung» basierte, wie der auf Wirtschaftsrecht spezialisierte St.Galler Anwalt Hans Hofstetter in der SRF-Sendung feststellt. Demnach hat der angebliche Supermotor des inzwischen verstorbenen Deutschkanadiers Wolfgang Hertel zur Stromerzeugung nie funktioniert, und ist es fraglich, dass es die Produktionsmittel zur Ölförderung in Albanien überhaupt je gab oder gibt.

Banken hätten aufmerksam werden sollen

Aufgrund vieler Kontoauszüge namentlich bei der Credit Suisse (CS) und der Liechtensteinischen Landesbank, die «Kassensturz» vorliegen, verschob Terraoil die von Aktionären einbezahlten Gelder oft innert 24 Stunden nach Albanien. Mutmasslich flossen diese nicht in die Ölförderung, sondern in undurchsichtige Firmengeflechte.

Laut Aussagen des Wirtschaftsrechtsprofessors und Geldwäscherei-Experten Peter V. Kunz ist diese kurze Verweildauer von Geld auf einem Konto «problematisch» und verlangt «gute Erklärungen». Ob die Banken ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind, sei fraglich. Gemäss Befund der Sendung haben Kleinanleger bis heute rund 70 Millionen Franken in die Firma investiert – Geld, das «grösstenteils verschwunden» sei. Fazit: Wenn die Banken «eins und eins zusammengezählt und auffällige Überweisungen der Polizei gemeldet hätten», wären Anleger vor dem sich abzeichnenden Totalverlust bewahrt worden.

St.Galler Behörden liessen sich täuschen

Die SRF-Sendung drehte auch vor der städtischen Villa Wegelin am St.Galler Stadtrand, wo sich die zuvor in Wittenbach ansässige Firma im Jahr 2011 einmietete. Die Wirtschaftsförderung vermeldete die Ansiedlung als Erfolg, der damalige Volkswirtschaftsdirektor Benedikt Würth begrüsste die Verwaltungsräte bei einem Apéro. Niemand habe geahnt, dass es «der Start zu einem perfiden Täuschungsmanöver» gewesen sei, heisst es im «Kassensturz»: «Denn im Untergeschoss der Villa wissen ein paar Eingeweihte ganz genau, dass es die grossartige Innovation, den Hertel-Motor, gar nicht gibt.» Und dass gegen den vermeintlich genialen Erfinder ein internationaler Haftbefehl vorlag.

Jedoch tauchten wenige Wochen nach der Ansiedlung kritische Fragen auf, zumal weder die Universität St.Gallen noch die St.Galler Stadtwerke von den behaupteten partnerschaftlichen Projekten mit der Ölförderfirma und ihren angeblichen Cleantech-Ambitionen Kenntnis hatten. «Ist der Standortförderer einem Scharlatan aufgesessen?», hiess es Ende 2011 in einem Medienbericht. Wann die Kantonsbehörden erstmals Zweifel am Geschäftsmodell der Firma hegten, lässt sich schwer sagen. Auf eine SP-Interpellation im Kantonsrat antwortete die Regierung im Frühling 2013 knapp und ausweichend: Offenbar sei «die angestrebte Exploration des besagten Ölfeldes noch nicht so weit fortgeschritten, dass ein weiterer Ausbau notwendig oder möglich wurde», hiess es. Und die Wirtschaftsförderung sei «nach der erfolgreichen Standortsuche, der Information über das Wirtschaftsumfeld und dem Aufzeigen der entsprechenden Kontakte nicht mehr in die weiterführenden Schritte involviert» gewesen.

Ein Misserfolg mit personellen Konsequenzen

Ende 2017 zog die Transoil, ohne ihre Versprechen wahr gemacht zu haben, nach Zug und nannte sich neu Terraoil Swiss. Den damals verantwortlichen Kantonsvertretern sind die Fragen aufgrund der neuen Recherchen offensichtlich unangenehm. Sowohl der heutige Ständerat Benedikt Würth als auch der damalige Standortförderungschef und heutige CEO des St.Gallen Symposium, Beat Ulrich, verweisen im Rückblick auf jene Interpellationsantwort und lassen Fragen nach Verantwortlichkeiten, Bewertungskriterien oder allfälligen Steuererleichterungen für die Transoil unbeantwortet.

Die Standortförderung habe die Firma aus Wittenbach 2011 «bei der Bürosuche in der Stadt St.Gallen unterstützt und deren angekündigte Pläne für den Standort mitkommuniziert», sagt Beat Ulrich. «Dieser Fall hat sich dann aber als enttäuschend herausgestellt.»

Ansiedlungsunterstützung sei «mit Erfolgen und Misserfolgen verbunden», meint der damalige Volkswirtschaftschef Benedikt Würth. «Der angesprochene Fall gehört zur zweiten Kategorie.» Auf die Fragen, ob die Kantonsbehörden die Firma nicht besser hätten prüfen sollen, welche Konsequenzen man aus dem Fall gezogen habe und ob die Standortförderung die Seriosität unterstützter Firmen untersuche, antwortet Ulrich nur allgemein: «Intern wurden aus allen betreuten Fällen immer wieder Lehren gezogen und die Vorgehensweisen laufend angepasst.»

Jener Standortberater, der die Ansiedlung der «stillen Perle» 2011 kommuniziert hatte, verlor seine Anstellung im Jahr 2014; anscheinend nach einem arbeitsrechtlichen Disput, alle Beteiligten vereinbarten Stillschweigen. Zu dieser «personellen Veränderung» äussern sich weder sein damaliger Chef Beat Ulrich noch Benedikt Würth. Der Grund und die Umstände bleiben im Dunkeln, einen Zusammenhang mit der zwiespältigen Ansiedlung will niemand bestätigen. Erwiesen ist, dass der Standortberater selber Transoil-Aktien kaufte, «eine rein private Sache», wie er auf Anfrage sagt. Er habe, längst im Ruhestand im Ausland, mit der «leidigen Geschichte» abgeschlossen und wolle nichts mehr davon wissen. Er sieht sich als «Bauernopfer» und betont, dass bei der kantonalen Ansiedlungspolitik «ganz andere Entscheidungsträger» gefragt seien. Zu Namen oder Praktiken und zum konkreten Fall Terraoil will er sich nicht äussern.