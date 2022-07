Innovationspark Ost: Das sind die Pläne von CEO Hans Ebinger

CEO «Ich lasse mich gern auf ein Abenteuer ein»: Wie Hans Ebinger den Ostschweizer Innovationspark zum Leben erwecken will Nach jahrelangen politischen Kämpfen erhält die Ostschweiz einen Innovationspark mit nationaler Anerkennung. Jetzt hat der Aufbau begonnen – und auf Geschäftsführer Hans Ebinger ruhen grosse Hoffnungen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

«Hier gibt es keinen doppelten Boden»: Physiker Hans Ebinger war CEO grösserer Firmen, bevor er beim Innovationspark einstieg. Bild: Tobias Garcia

Wer das Neuste erfahren will, postiert sich am besten bei der Kaffeemaschine. Das gilt auch im Startfeld-Gebäude in St.Gallen, wo junge Unternehmen an vielversprechenden Produkten und Ideen tüfteln. Das Innovationszentrum existiert schon seit Jahren – doch jetzt steht es besonders im Scheinwerferlicht: Hier und an einem weiteren Standort in Buchs entsteht der «Switzerland Innovation Park (SIP) Ost», vom Bund anerkannt und getragen von allen Ostschweizer Kantonen plus Liechtenstein. Vorbei sind die politischen Diskussionen und theoretischen Planungen – nun gilt es ernst. Jemand muss jetzt den Park aufbauen, von dem die Politik so gerne redet.

Dieser Jemand ist Hans Ebinger. Der 56-Jährige biegt um die Ecke in die Küche, sportlich in Jeans und Polohemd, Laptop unter dem Arm. Man traut ihm auf den ersten Blick zu, dass er komplizierte Gleichungen lösen, aber auch die Räder am Auto selber wechseln kann. Der promovierte Physiker hat bei diversen Technologieunternehmen im In- und Ausland gearbeitet, war zum Beispiel im Kader des Oerlikon-Konzerns und später CEO der Swissoptic AG in Heerbrugg, zuletzt führte er eine Lasertechnikfirma im deutschen Freiburg.

Das waren etablierte Firmen. Mit dem Innovationspark Ost hingegen beginnt der gebürtige Marburger nochmals von vorn. Warum? «Ich lasse mich gern auf ein Abenteuer ein», sagt Ebinger – «ein technisches Abenteuer, das zu mir passt».

Erste konkrete Projekte bis Ende Jahr

Fremd ist ihm die Materie allerdings nicht. Ebinger hat bereits das Forschungszentrum Rhysearch in Buchs als Verwaltungsrat mit aufgebaut. Rhysearch, gegründet nach einem Volksentscheid 2012, hat heute 25 Mitarbeitende, die Fachgebiete sind Präzisionsfertigung und Optische Beschichtung. Ebinger sagt, bei Rhysearch habe er unter anderem gelernt: «Man muss einen längeren Atem haben.»

Seit Januar ist Ebinger Geschäftsführer des Innovationsparks und hat in dieser Zeit unzählige Gespräche geführt. Sein Ziel für dieses Jahr ist klar: Er will erste, konkrete Projekte vorweisen können, an denen der SIP Ost beteiligt ist. Noch ist das Team sehr klein, Ebinger hat zwei Mitarbeitende. Der SIP soll jedoch nicht nur als «Kontaktbörse» Firmen und Forschende miteinander verknüpfen, sondern auch selber inhaltliche Kompetenzen bieten können, wofür weitere Mitarbeiter gesucht werden. Ebinger sagt:

«Wir möchten zwei inhaltliche Schwerpunkte aufbauen: Gesundheit und Sensorik.»

In diesen Bereichen soll das SIP-Team selber Vorschläge für Innovationen machen können. Erste Ideen, die gemeinsam mit Forschungspartnern wie OST und HSG entstanden sind, drehen sich beispielsweise um technische Lösungen, die das Leben im Alter einfacher machen – etwa ein Gerät, das erkennt, wenn eine Person stürzt, und automatisch Hilfe ruft.

Gebäude soll erweitert werden

Zudem hilft Ebinger beispielsweise der St.Galler Firma IRPD, ihre Pläne in der Fertigungstechnologie voranzubringen. Die Firma hat eine Maschine entwickelt, die mit Laser und speziellem Pulver Teile herstellen kann. Ebinger schildert, wie die nächste Generation solcher Maschinen aussehen soll, die noch effizienter und präziser arbeiten kann. Hierfür braucht es nun Industriepartner – er ist an der Suche beteiligt.

«In Bereichen, die ausserhalb unserer inhaltlichen Schwerpunkte liegen, wird es darauf ankommen, dass Unternehmen mit ersten Ideen zu uns kommen», sagt Ebinger.

Der Standort des Switzerland Innovation Park Ost in der Stadt St.Gallen: Die Empa gehört zu den wichtigsten Forschungspartnern. Bild: Ralph Ribi

Anders als andere Standorte von Switzerland Innovation muss der Ostschweizer Park nicht bei null anfangen, sondern kann in St.Gallen auf dem Startfeld aufbauen. Seit der Fusion im Juni ist das Startfeld Teil des Innovationsparks. «Damit ist der Bereich der Start-up-Förderung bereits abgedeckt», sagt Ebinger. Neu hinzu kommen jetzt Dienstleistungen für etablierte Unternehmen.

Der Innovationspark ist im Startfeld-Gebäude im Lerchenfeldquartier angesiedelt, im Lauf der kommenden Jahre soll ein – privat finanzierter – Erweiterungsbau auf der Nordseite entstehen. «Dann werden wir Mieter brauchen, die das bevölkern», sagt Ebinger. Firmen sollen Büros eröffnen, mit der Zeit auch Forschungseinrichtungen. Allerdings wolle er nicht zum Hotelier werden, der hauptsächlich Räume zur Verfügung stellt, so Ebinger. «Spannend finde ich, den Park mit Inhalt zu füllen – es sollen Produkte entstehen, die neue Arbeitsplätze generieren – ob die dann hier sind oder im Thurgau, spielt keine Rolle.»

Höchste Priorität bei der St.Galler Regierung

Die Erwartungen der Politik sind hoch: In der Schwerpunktplanung der St.Galler Regierung für die nächsten Jahre steht der Innovationspark ganz zuoberst – er soll der Ostschweizer Wirtschaft Schub verleihen. Was sagt Ebinger zu diesen Hoffnungen?

«Der Innovationspark ist ein Generationenprojekt.»

So stehe es auch in den offiziellen Papieren. Der Vollbetrieb soll 2025 erreicht sein, die Gewinnschwelle im Jahr 2031. «Man muss dem Ganzen etwas Zeit geben.» Angestrebt wird eine gemischte Finanzierung: Mieteinnahmen, Teilnahmegebühren für Events, Honorare für Projektleitungen. In der Aufbauphase zahlt die öffentliche Hand einen wesentlichen Teil – der Kanton St.Gallen steuert bis 2030 insgesamt zehn Millionen Franken bei.

Aber wie gern werden sich Unternehmen, die in der gleichen Branche miteinander konkurrieren, an Gemeinschaftsprojekten im Innovationspark beteiligen? Er habe in der Privatwirtschaft folgendes gelernt, sagt Ebinger: «Meistens ist es nur ein kleiner Teil des Markts, in welchem man sich um Aufträge streitet. Darum herum gibt es viele Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.» Bei Rhysearch in Buchs etwa hätten verschiedene Firmen aus der optischen Industrie gemeinsam in Messtechnik investiert, die für ein einzelnes Unternehmen viel zu teuer gewesen wäre.

«Ein kitzliges Gefühl»

Mit dem Rheintal und der Ostschweiz ist Ebinger auch privat schon länger vertraut, er lebt mit seiner Familie in Malans. Bereits an seinem vorherigen Arbeitsort in Freiburg ist er jeweils gependelt, jetzt fährt er nach St.Gallen. Im Gegensatz zur früheren Position als Firmenchef hat er beim Innovationspark keine eingespielten Abläufe und Strukturen, keine Vielzahl von Mitarbeitenden, keinen doppelten Boden. «Wir sind jetzt daran, Dinge auszuprobieren, die vielleicht gehen oder nicht gehen.» Da ist mehr Unsicherheit, aber auch mehr Kreativität. «Ein kitzliges Gefühl.»

