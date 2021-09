Die St.Galler Umweltfreisinnigen wollen die FDP grüner machen

Umweltpolitik «Wir brauchen einen Neustart»: Wie sich die St.Galler Umweltfreisinnigen national einen Namen machen wollen Die Umweltfreisinnigen politisieren unter dem Dach der FDP. Im Windschatten der Klimabewegung wollte sich das St.Galler Unikum als feste Grösse in der Umweltpolitik etablieren. Im Interview zieht Parteipräsident Raphael Lüchinger Bilanz und sagt: «Die FDP hat in der Vergangenheit zu stark auf rein ökonomische Aspekte fokussiert.» Michael Genova und Noemi Heule 20.09.2021, 05.00 Uhr

Ein liberaler Kern mit grüner Hülle: Parteipräsident Raphael Lüchinger erklärt die Gesinnung der St.Galler Umweltfreisinnigen. Bild: Michel Canonica

Das CO2-Gesetz ist versenkt und durch den Wechsel an der nationalen Parteispitze ist der Klimakurs der FDP in Frage gestellt. Ist die Sternstunde der Umweltfreisinnigen schon wieder vorbei?

Im Gegenteil. Der Klimakurs war früher nicht so prominent in der FDP und wir wirken als Umweltfreisinnige immerhin seit mehr als 25 Jahren – viel länger als etwa die Grünliberale Partei. Durch die Klimadebatte haben wir sicherlich Schub bekommen. Das Scheitern des CO2-Gesetzes würde ich eher als Betriebsunfall bezeichnen.

Die Impulse der Klimajugend mit ihren Streiks sind verpufft. Wie muss es in der Klimapolitik weitergehen?

Der Hype der Klimastreiks ist zwar etwas verflogen, die Bewegung hat aber eine nachhaltige Wirkung hinterlassen. Die Proteste der Jugend haben uns Älteren die Augen geöffnet. Zuletzt hat das Scheitern des CO2-Gesetzes auch in der FDP das Bewusstsein geschärft, dass es neue, liberale Impulse in der Umweltpolitik braucht. Wir brauchen nun einen Neustart.

Wie soll der Neustart gelingen?

Innerhalb der FDP müssen wir den gemeinsamen Nenner in Klimafragen neu suchen, denn die Meinungen gehen teils weit auseinander. Eigentlich ist die Umweltpolitik ja ein urliberales Thema, das irgendwann an den Rand gedrängt wurde. Ökonomie und Ökologie sind stark voneinander abhängig. Das eine geht ohne das andere nicht. Die FDP hat sich in der Vergangenheit vielleicht zu stark auf rein ökonomische Aspekte fokussiert. Da müssen wir Gegensteuer geben – mit Hilfe der Umweltfreisinnigen.

Ist mit dem Wechsel an der nationalen Parteispitze von Petra Gössi zu Thierry Burkart der Umweltkurs der FDP in Gefahr?

Ich bin vorsichtig optimistisch. Thierry Burkart ist in der Vergangenheit zwar nicht gerade als «Öko-Turbo» aufgefallen. Er hat aber ein junges und dynamisches Führungsteam aufgestellt. Ich vertraue auf die FDP-Basis, die sich in einer Befragung ja klar für ein stärkeres Engagement in der Umwelt- und Klimapolitik ausgesprochen hat. Diesem Votum kann sich auch die neue Parteispitze nicht verschliessen.

Wie geht es für die Gruppierung der Umweltfreisinnigen weiter?

Wir werden weiterhin Präsenz markieren – innerhalb der FDP, aber auch in der Öffentlichkeit. Zudem wollen wir die Umweltfreisinnigen auf schweizerischer Ebene verankern.

Sie wollen die Tradition des St.Galler Umweltfreisinns in andere Kantone exportieren?

Wenn es die Umweltfreisinnigen auch in Bern oder Zürich gäbe, bekämen wir und unsere Ideen national ein ganz anderes Gewicht. Wir befinden uns in der Ostschweiz an der Peripherie und haben kein Label, das man schweizweit gross wahrnimmt.

Und steht eine kantonale Neugründung bevor?

Es gab einmal Bestrebungen in Zürich, die jedoch nicht zu einer Neugründung führten. Dafür entstand daraus das Forum Futur, ein liberales Netzwerk für nachhaltige Politik. Wir möchten allerdings gemeinsam mit der St.Galler FDP, die Idee an einer nationalen Parteipräsidentenkonferenz einbringen.

Vor zwei Jahren sagten Sie, dass Sie sich als St.Galler Umweltfreisinnige in der Klimadebatte einen Namen machen wollen. Ist Ihnen das gelungen?

Wir konnten innerhalb der FDP unsere Position stärken. Unsere Voten wurden besser gehört und die Arbeit unserer Facharbeitsgruppen stiess auf Interesse. In der Aussenwirkung blieb der grosse Schub leider aus – auch wenn wir zusätzliche Mitglieder gewinnen konnten.

Können Sie das beziffern?

Wir konnten die Zahl unserer Mitglieder von rund 150 auf 165 steigern, also um etwa 10 Prozent.

Bei der Diskussion ums St.Galler Energiegesetz war die FDP gespalten. Haben die Umweltfreisinnigen im Hintergrund gegen die Vertreter des Hauseigentümerverbands lobbyiert?

Die Interessen des Hauseigentümerverbandes sind innerhalb der FDP sehr gut vertreten. Mein Eindruck ist dennoch, dass unsere Ideen in den Parteigremien auf fruchtbaren Boden stossen. In der Basisarbeit hingegen müssen wir uns noch verbessern. Deshalb wollen wir künftig noch stärker mit Anlässen präsent sein – nicht nur im Norden des Kantons, wo wir seit jeher stärker verankert sind, sondern auch im Linthgebiet oder im Sarganserland.

Alt Regierungsrat Willi Haag soll einmal gesagt haben, die Umweltfreisinnigen seien der Sauerteig der FDP. Wo gären ihre Ideen innerhalb der Partei?

Es gibt nicht eine einzige Idee oder ein Projekt, die allein den Umweltfreisinnigen zuzuschreiben wären. Es ist vielmehr eine Frage der Haltung: Wie sind wir als FDP bei Umweltthemen unterwegs? Eher auf der konservativen oder auf der progressiven Seite? Wir haben eher eine allgemeine, belebende Wirkung – gären ist sicherlich der richtige Ausdruck.

Wie progressiv ist die St.Galler FDP in Umweltfragen?

Nach meinem Empfinden sind wir irgendwo in der Mitte, weder bei den ganz Progressiven noch bei den Erzkonservativen. Progressiv in Umweltthemen wäre die FDP dann, wenn sie ganz auf Linie der Umweltfreisinnigen wäre.

Die FDP hat den jüngsten Klimabericht der St.Galler Regierung als «unspektakulär» bezeichnet. Wie sehen Sie das?

Der Titel der FDP-Pressemitteilung stimmt. Der Bericht enthält nichts Weltbewegendes, sondern ist lediglich eine Sammlung geplanter Massnahmen. Eine eigentliche Strategie kann ich nicht erkennen. Ich vermisse vor allem einer Priorisierung der Massnahmen.

Wo würden Sie Prioritäten setzen?

Im Bereich der Elektromobilität könnte der Kanton sicherlich mehr tun, zum Beispiel beim Aufbau der Ladeinfrastruktur. Die Förderung des Langsamverkehrs oder des ÖV ist ein zentrales Thema. Auch bei der Energieproduktion sehe ich Potenzial: Bei der Solarenergie und Windkraft könnte der Kanton schneller vorangehen, genauso bei den Gebäudesanierungen.

Wofür setzen sich die Umweltfreisinnigen ein?

Eine ökologische Steuerreform ist ein zentrales Ziel, das wir schon länger verfolgen. Im Kern geht es darum, den Energieverbrauch steuerlich zu belasten. Die Abgabe soll zur Finanzierung der IV verwendet werden.

Und dazu wollen sie eine Initiative starten?

Das kann ich mir vorstellen, wäre aber ein grosser «Lupf». In einem ersten Schritt wollen wir die Idee einer ökologischen Steuerreform zu gegebener Zeit neu beleben. Lange Zeit war ein solches Vorhaben politisch leider nicht mehr mehrheitsfähig. Die GLP hat uns mit ihrer haushoch verworfenen Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» vor einigen Jahren einen Bärendienst erwiesen.

Wie grenzen Sie sich als Umweltfreisinnige von der GLP ab?

Wir sind viel älter, aber im Gegensatz zur GLP decken wir nur einen Teil des politischen Spektrums ab, weil wir uns auf Umweltthemen konzentrieren. Wir haben einen liberalen Kern; die GLP hingegen hat aus meiner Sicht eher einen linken Kern. Gleichzeitig haben wir bei grünen Themen relativ viele Schnittstellen. Deshalb ist die Abgrenzung gegen aussen tatsächlich schwierig.

Sie haben gewichtige Vertreterinnen und Vertreter in der St.Galler Politik. Warum treten diese kaum als Umweltfreisinnige in Erscheinung?

Die allermeisten sind Doppelmitglieder; fühlen sich aber wohl in erster Linie der FDP zugehörig. Die Gewichtung der beiden politischen Standbeine ist sehr unterschiedlich. Der ehemalige FDP-Regierungsrat Willi Haag war sehr aktiv, auch die amtierende FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher identifiziert sich stark mit unseren Ideen. Andere unterstützen uns eher im Hintergrund als Passivmitglieder – auch weil die Umweltfreisinnigen als Absender nach wie vor erklärungsbedürftig sind.

Rund 90 Prozent der Umweltfreisinnigen gehören der FDP an. Sie auch?

Ursprünglich war ich nur Mitglied der Umweltfreisinnigen. Durch meine Vorstandstätigkeit konnte ich beobachten, wie bei der FDP in verschiedenen Gremien eine junge Generation nachrückte, bei der das Umweltthema viel stärker verankert ist als bei arrivierten Parteiexponenten. Ich spürte eine Aufbruchstimmung. Das gab für mich vor rund zwei Jahren den Ausschlag, auch FDP-Mitglied zu werden.