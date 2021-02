Wiedereröffnung «Wir brauchen eine Perspektive»: Der St.Galler Gastropräsident Walter Tobler ist erfreut, dass die Branche wieder einen Platz auf der Lockerungsagenda hat Die Gastronomie fühlte sich vom Bundesrat und seiner Lockerungsstrategie übergangen. Parteien und Kantone setzten sich für die Branche ein. Auch die St.Galler Regierung schlägt in der Vernehmlassung eine schnellere Wiedereröffnung vor. Der St.Galler Gastropräsident Walter Tobler atmet auf. Noemi Heule 20.02.2021, 14.36 Uhr

Aufgestuhlt: Geht es nach dem St.Galler Gastropräsidenten Walter Tobler und seinen Amtskollegen aus den übrigen Kantonen, sollen die Restaurants ab Mitte März wieder öffnen können. Bild: Keystone

Läden, Kultur, Sport, aber keine Restaurants. In der ersten Tranche der angekündigten Lockerungen hat der Bundesrat die Gastrobetriebe ausgeklammert. Der Entwurf der Landesregierung sieht vor, dass die Beizen ab 1. April die Terrassen öffnen können. In Innenräumen dürfen sie frühestens ab Mai wieder ausschenken. Dem hält die St.Galler Regierung ihren eigenen Vorschlag entgegen: Terrassen sollen ab 1. März wieder öffnen dürfen, drei Wochen später will sie wenn möglich auch den Restaurantbetrieb drinnen wieder erlauben - mit den entsprechenden Schutzkonzepten.