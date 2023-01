Rheinkraftwerk bei Sargans? An Wasser fehlt es nicht

Winterstrom Stromturbinen im Rhein bei Sargans? Wasser hätte es genug, sagt die Regierung – und widerspricht Kritikern Wegen der drohenden Energieknappheit wird in St.Gallen wieder über ein Wasserkraftwerk am Rhein diskutiert. Skeptiker vermuten, die Wassermengen seien zu gering. Jetzt nennt die Regierung Zahlen. Adrian Vögele 1 Kommentar 23.01.2023, 13.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Rhein am Ellhorn bei Sargans: Die Idee für ein Wasserkraftwerk in diesem Gebiet wird neu diskutiert. Bild: Arthur Gamsa

Totgeglaubte leben länger: Wegen der drohenden Energieknappheit wird in der Schweiz plötzlich wieder über Kraftwerkprojekte diskutiert, die begraben zu sein schienen. So auch in St.Gallen: Der Bau einer grossen Solaranlage in einem Steinbruch am Walensee scheint nach einer Gesetzesänderung auf Bundesebene wieder realistisch – die Abklärungen für den Neustart sind im Gang.

Fast vergessen war auch die Idee für ein Wasserkraftwerk am Rhein in der Gegend von Sargans. Letzte Abklärungen wurden 2014 eingestellt. Im vergangenen Jahr aber beauftragten die bürgerlichen Fraktionen im Kantonsparlament die Regierung, das Potenzial für mehr Wasserkraft im Kanton auszuloten – Rheinkraftwerk inklusive.

«Stromturbinen im Rinnsal?»

Sogleich meldeten sich Skeptiker zu Wort. Die Kantonsräte Bernhard Hauser (SP), Meinrad Gschwend (Grüne) und Stefan Kohler (Die Mitte) stellten der Regierung in einer Interpellation kritische Fragen. In der Gegend Ellhorn im Grenzgebiet St.Gallen-Graubünden-Liechtenstein sei längst eine Aufweitung des Rheins notwendig, aus ökologischen Gründen und zum Schutz vor Hochwasser. Die Regierungen hätten diese jedoch sistiert – und jetzt sei die Rede von einem Kraftwerk im gleichen Gebiet.

Die drei Parlamentarier bezweifeln, dass die Wassermengen des Rheins am Ellhorn für eine nennenswerte Stromproduktion ausreichen. Es sei ein «Rinnsal», dessen Wassermengen mutmasslich weiter abnähmen.

Mehr Wasser im Winter, weniger im Sommer

Jetzt hat die St.Galler Regierung geantwortet – und widerspricht. «Es trifft nicht zu, dass die jährlichen Abflussmengen im Rhein kontinuierlich zu-rückgehen. Vielmehr werden sie sich gemäss den Modellen des Bundes auch künftig kaum verändern.» An der Messstation in Domat/Ems flossen im Zeitraum 1989–2021 im Schnitt 113 Kubikmeter pro Sekunde durch. Im Zeitraum 2017–2021 sind es 115 Kubikmeter. Bis zum Jahr 2100 werde der Wert je nach Klimaszenario zwischen 106 und 116 Kubikmetern liegen, schreibt die Regierung.

Die Abflüsse werden sich künftig aber anders über die Jahreszeiten verteilen: Im Sommer 5 bis 30 Prozent weniger, im Winter 10 bis 25 Prozent mehr. Wie viel Strom sich damit produzieren liesse, könne man noch nicht verlässlich vorhersagen, so die Regierung. «Grundsätzlich kommen die künftig tendenziell höheren Winterabflüsse jedoch der Forderung nach mehr und zuverlässig verfügbarem Winterstrom entgegen.»

Kraftwerk mit Aufweitung kombinieren?

Und wie ernsthaft wird nun ein solches Kraftwerk geprüft? Die Regierung äussert sich vorsichtig. «Welches Interesse nun von Seiten von Kraftwerksgesellschaften oder Stromversorgungsunternehmen besteht, ein Projekt weiter zu bearbeiten, ist noch offen.» Dazu seien weitere Abklärungen nötig. «Im weiteren Verlauf müsste untersucht werden, ob und wie es gelingen könnte, eine Wasserkraftnutzung mit einer ökologischen Aufweitung und einer an dieser Stelle möglicherweise erwünschten Anhebung des Grundwasserspiegels zu kombinieren.»

Die Planung von Aufweitungen ist Sache der Kantone, Kraftwerke hingegen plant nicht in erster Linie der Staat, sondern die Energiewirtschaft. Letztere hat allerdings durchaus schon Interesse bekundet. Die Ostschweizer Energieversorgungsunternehmen SAK und SN Energie, die bereits an früheren Studien für ein Rheinkraftwerk beteiligt waren, sind nach wie vor an der Idee interessiert, wie sie im Herbst gegenüber unserer Zeitung sagten. Sie signalisierten auch, dass der Support der Politik ein wesentlicher Faktor sei für ein solches Projekt.

1 Kommentar Peter Baumgartner vor etwa 10 Stunden 1 Empfehlung Der Kanton ist ganz klar gefordert als Besitzer der Stromproduzenten eine klare Strategie zu formulieren und diese dann auch mit den entsprechenden Gesetzesänderungen zu unterstützen 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen