Wintersport «Wir glauben, dass es in der Region genügend andere Langlauf-Angebote gibt»: Loipen passen nicht mehr ins Säntis-Konzept Langläufer wundern sich in schneearmen Wintern, weshalb auf der Schwägalp nicht mehr gespurt wird. Für die Geschäftsleitung der Säntisbahnen ist aber klar, dass der Loipenbetrieb nicht wieder aufgenommen wird. Langlauf sei kein profitables Geschäftsfeld. Peter Hummel Jetzt kommentieren 03.04.2022, 17.00 Uhr

Die Loipe Gonten an einem strahlenden Wintertag. Bild: Peter Hummel

Das Appenzellerland und das Toggenburg sind seit Jahrzehnten bekannt als wahre Langlauf-Eldorados, jedenfalls in guten Wintern. In schlechten hingegen wird es in Höhenlagen von 800 bis 1000 Metern, in der sich die meisten regionalen Loipen wie Heiden, Gais, Gonten, Schönengrund, Degersheim oder Ricken befinden, schwierig: Der wenige Schnee reicht dann oft nicht zur Spurpräparation. In einem durchschnittlichen Winter werden bei den am besten frequentierten Loipen Gonten und Gais um die 60 Betriebstage gezählt.

Diese Anzahl kam dank des frühen Saisonstarts zwar auch heuer ungefähr wieder zu Stande; unschön allerdings, dass in beiden Gebieten bereits ab Mitte Januar nur mehr ein ganz kleiner Teil des Loipennetzes präpariert werden konnte. Der Betrieb musste rund anderthalb Monate vor dem regulären Saisonschluss ganz eingestellt werden; der ist üblicherweise Mitte März, dem Datum des Engadiners.

Gut ambitionierte Läufer, die noch für den Marathon trainieren wollten, kennen ein paar «Schneelöcher», wo man gleichwohl noch bis März laufen konnte: erstaunlicherweise das nicht höher gelegene Rietbad (dank der langen Schattenzeit), Scherb-Bendel, Balderschwang im Allgäu, Steg im Fürstentum Liechtenstein oder die Höhenloipe auf Alp Sellamatt auf gut 1400 Metern.

Vor zehn Jahren gab es noch Loipen

In ähnlicher Höhe böte sich eigentlich eine weit nähere Alternative an: die Schwägalp. Langläufer aus der Region wundern sich jedenfalls gerade in solchen Wintern, wieso es hier eigentlich keine Loipe mehr gibt, machen doch die zusätzlichen 400 bis 500 Höhenmeter etwa gegenüber Schönengrund, Gonten und Gais den Unterschied aus «Schnee haben oder nicht» – und hier oben hat es meist bis Ostern genügend Schnee. Immerhin hat ja die Schwägalp eine Langlauftradition als Wendepunkt und teilweise sogar Ziel des einstigen Alpsteinlaufs. Bis vor einem Jahrzehnt wurde auch noch eine Loipe unterhalten. Und durch Corona ist das Interesse an Langlauf überall gestiegen.

Doch für Martin Sturzenegger, den neuen CEO der Säntis-Schwebebahn AG ist klar, dass kein Langlauf mehr angeboten werde, jedenfalls vorderhand. Der Verwaltungsrat habe vor vielen Jahren schon entschieden, dass die Winterangebote auf die Naturerlebnisse Schneeschuhlaufen und Wandern beschränkt und der Langlauf- und Skiliftbetrieb aufgegeben würden.

«Zudem glauben wir, dass es in der Region genügend andere Langlauf-Angebote gibt. Wir stellen es aber interessierten Betreibern frei, hier eine Loipe anzubieten.»

Der scheidende Säntis-Chef Bruno Vattioni präzisiert noch, dass die regionalen Loipenclubs mindestens einen finanziellen Beitrag leisten sollten, wenn man auf der Schwägalp Loipen wünsche. Selber sehe man im Langlauf kein profitables Geschäftsfeld.

Kaum Bedarf für Kooperation in Gonten und Gais

Walter Motzer, Präsident des Loipe-Club Gonten, erklärt, dass in solch mittelprächtigen Wintern wie diesem in der Tat das Stichwort Schwägalp schon gefallen sei. Für seinen Verein wäre aber Voraussetzung, dass die Schwägalp solch ein Angebot auch wirklich wieder wolle, dass es für Streckenführung, Unterhalt und Kontrolle auch einen Verantwortlichen gebe.

Für Markus Buschor, Präsident des Langlauf Zentrums Gais, ist eine mögliche Kooperation mit der Schwägalp hingegen keinerlei Thema; sie liege ausserhalb des Rayons seiner Mitglieder. Die beiden langjährigen Vereinsvorsitzenden betonen, dass auch in schlechten Wintern von den Einnahmen durch nationale und regionale Loipenpässe und allenfalls Beiträge aus dem Pool von Loipen Schweiz nicht viel «vorig» bleibe, denn wenn auch aufgrund von wenigeren Spurkilometern etwas tiefere Dieselkosten entstünden, so seien die Mannstunden für das aufwendige Zusammen­kratzen und Aufbereiten des wenigen Schnees kaum geringer.

Sie weisen auch darauf hin, dass die Schwägalp sehr wohl selber Mittel generieren könnte, wenn sie Loipen Schweiz beitreten würde: Gebiete, die (noch) nicht viele Loipenpass-Stammkunden haben, können nämlich in Relation der Spurkilometer und Spurtage sowie der Infrastruktur und des Unterhalts Beiträge aus dem Pooltopf beanspruchen.

Pistenmaschine und geeignetes Langlaufgelände wären vorhanden

Dass auf der Schwägalp dank der bestehenden Pistenmaschine sehr wohl noch Loipen präpariert werden könnten, zeigte sich im schneearmen Winter vor zwei Jahren, als es unter 1000 Metern null Loipentage gab: Für einen Langlauftest von Jäckli & Seitz richtete Gust Broger, der langjährige Eventmanager und Loipenbetreuer der Schwägalp, ad hoc eine ordentliche Spur her; inzwischen ist der frühere Spitzenläufer aber pensioniert.

Ein strahlender Langlauftag in Gonten, wie es seit Januar keinen mehr gab. Bild: Peter Hummel

Inoffiziell gibt es für Langläufer bei guten Schnee­verhältnissen gelegentlich sogar noch eine Spur auf dem Trassee des einstigen Alpsteinlaufs: Der «Lehmen»-Wirt zieht dann mit seiner Maschine eine Piste bis zur Chammhalde; bis vor wenigen Jahren war diese Strecke noch als offizielle Loipe bei Appenzellerland Tourismus AI aufgeführt, jetzt ist sie als Schneeschuhroute zur Schwägalp verzeichnet; ab Chammhalde führt denn auch sporadisch das Pistengerät der Säntis-Schwebebahn das Trassee weiter.

Allerdings ist nur schwer in Erfahrung zu bringen, wann diese Spur präpariert wird. Und insbesondere auf der Schwägalp-Seite besteht an schönen Wochenenden ein Konfliktpotenzial mit Spaziergängern, welche diese Piste dort primär nutzen. Dem könnte allerdings gut ausgewichen werden mit einer Loipenlegung auf die andere Seite Richtung Schottenloch, ein ideales Langlaufterrain, wo bei Schneemangel auch immer wieder mal die Zusatzschlaufen des Alpsteinlaufs hin führten, wie sich Walter Motzer erinnert.

