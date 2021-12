Skilager: Von 2G bis zur Absage - noch ist die Unsicherheit gross

Wintersport Von 2G bis hin zur Absage – die Unsicherheit über die Durchführung von Skilagern an Ostschweizer Schulen ist gross An vielen Ostschweizer Schulen sind die Skilager in Planung. Um sie in kommendem Jahr durchzuführen, setzen viele Schulen auf Schutzkonzepte, repetitive Tests oder 2G. Doch noch ist alles offen. Diese Zeitung hat bei den Schulen der Region nachgefragt. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 21.12.2021, 12.00 Uhr

Noch ist an vielen Ostschweizer Schulen unklar, ob die Skilager wie geplant stattfinden können. Bild: Manuela Jans

Unvergessliche Erfahrungen und ein Stück Normalität. Das würden die Lehrpersonen und die Leitenden der Schneesportschulen aus der Region den Schülerinnen und Schülern durch den Wintersport gerne ermöglichen. Doch ob in diesem Jahr die Skilager wieder durchgeführt werden können, ist an vielen Ostschweizer Schulen noch unklar. Jedoch, im Vergleich zum vergangenen Jahr, können Massnahmen ergriffen werden. Dabei, so ging aus unserer Umfrage hervor, sind vielerorts klare Regeln vorgegeben.

Martin Annen, Leiter der St. Galler Dienststelle für Schule und Musik. Bild: Benjamin Manser

Martin Annen, Dienststellenleiter Schule und Musik der Stadt St.Gallen, ist zuversichtlich. Er sagt: Stand heute könnten Skilager stattfinden. Im Kanton St.Gallen ist es seit Mai 2021 wieder erlaubt, Lager unter Einhaltung der Schutzmassnahmen durchzuführen. Die Schulen seien jedoch selbst dafür verantwortlich. Doch seit diesem Frühjahr hat sich die Coronasituation geändert. Daher stellt sich die Frage, ob es nicht zu riskant sei, die Lager durchzuführen. Alexander Kummer, Leiter des Amtes für Volksschule vom Kanton St.Gallen, meint dazu:

«Vermutlich kann jede gemeinsame, ausserschulische Aktivität während der aktuellen Zeit als besonderes Risiko eingestuft werden.»

So sei bei vielen Schulen momentan unklar, ob die Skilager denn auch durchgeführt werden können. Annen erklärt: «Die definitive Durchführung ist abhängig von den aktuellen Entwicklungen und den Vorgaben von Bund und Kanton.» Für die Schülerinnen und Schüler würden dabei die Schutzmassnahmen des Lagerorts, des Lagerhauses und des öffentlichen Verkehrs gelten. Vor der Abreise erfolgt gemäss Annen eine Klassentestung. Das wird auch vom Kantonsarztamt empfohlen. Annen merkt an:

«Zudem ist es möglich, dass Lager auch kurzfristig abgesagt werden müssen. Diese Art der Unsicherheit begleitet uns seit Beginn der Pandemie.»

An Unsicherheit ist sich auch die Primar- und Oberstufe in Flawil gewohnt. «Planungen in diesem anspruchsvollen Umfeld stellen eine grosse Belastung für alle Beteiligten dar», so Gregor Hüppi, Schulleiter Oberstufenzentrum Flawil. Der Schule sei es jedoch wichtig, dass in diesem Schuljahr die Wintersportlager auf der Primar- und Oberstufe stattfinden können. «Nein, einen Stichtag gibt es nicht. Wir beobachten die weitere Entwicklung der Situation aufmerksam», so der Schulleiter.

Geplant ist, alle Schülerinnen und Schüler sowie die erwachsenen Begleitpersonen vor dem Wintersportlager zu testen. Momentan sind noch Abklärungen mit dem Kanton sowie mit den lokalen Anbietern von Covid-Tests im Gange. Während der Lagerwoche würde dann ein spezielles Schutzkonzept in Kraft treten.

Andreas Wenk, stellvertretender Rektor der Kantonsschule am Burggraben, sagt, das Thema Skilager sei bereits im Herbst mit den Schülerinnen und Schülern thematisiert worden. Es gilt: Mitkommen kann im März nur, wer geimpft oder genesen ist. Weiter werden die Massnahmen des Kantons und der Unterkunft eingehalten. Ein definitiver Entscheid falle Ende Februar.

Astrid Keller, Schulpräsidium Aadorf. Bild: PD

Im vergangenen Jahr wurde das Skilager an Aadorfer Schulen durch einen einzelnen Skitag ersetzt. Eine Durchführung des Winterlagers ist geplant. Astrid Keller vom Schulpräsidium Aadorf erzählt: «Wir möchten den Schülerinnen und Schülern den Schneesport ermöglichen und erachten die Erfahrungen in einer Lagergemeinschaft als wertvoll.»

Der definitive Entscheid über die Durchführung wird bis zu den Sportferien im Januar fallen. Die Entscheidung, ob ein Skilager durchgeführt wird oder nicht, liegt im Kanton Thurgau bei den Schulgemeinden. Seitens des Kantons bestehe aktuell keine Absicht, die Durchführung von Skilagern zu verbieten.

Auch in der Kantonsschule Romanshorn ist noch nicht in Stein gemeisselt, ob das geplante Skilager Ende Januar durchgeführt werden kann. Stefan Schneider, Rektor, sagt: «Unsicherheit ist ja zurzeit an den Schulen eine Konstante. Wir müssen immer in Optionen und Alternativen denken und planen – das gilt auch für die Durchführung eines Skilagers.»

Für die Schülerinnen und Schüler gelte dann: präventiv-repetitives Testen vor und während des Lagers. Die Regeln sind klar:

«Wer sich bei uns an der Kanti nicht testen lassen will, kann nicht am Lager teilnehmen.»

Sollte das Lager aber nicht durchgeführt werden können, hat die Schulleitung einen Plan B ausgearbeitet. Dabei werde auf eine polysportive Woche gesetzt.

Bei der Sekundarschule Weinfelden ist man zuversichtlich. «Wir führen Anfang März unsere beiden Skilager durch», so Schulleiter Andreas Bertschinger. «Wir planen und haben die Situation im Auge. Wir sind aber sehr optimistisch, was unseren Unterricht anbelangt. Wir halten die Anordnungen und Verhaltensregeln ein. Wir testen wöchentlich und fühlen uns so sicher.» Weiter werde vor Skilagerbeginn sowie am zweiten oder dritten Skilagertag getestet.

Jean-Philippe Gerber, Schulleiter Primarschulzentrum Martin Haffter in Weinfelden. Bild: Nana Do Carmo

Am Primarschulzentrum Martin Haffter in Weinfelden ist die Situation noch offen. Jean-Philippe Gerber, Schulleiter, sagt: «Das Skilager in unserem Schulzentrum findet erst Anfang März statt. Wir hoffen, dass sich die Lage bis dahin entspannt hat und Klarheit besteht, mit welchen Schutzkonzepten ein solches durchgeführt werden kann.» Vorerst bleibe man vorsichtig optimistisch.

Astrid Keller, Schulpräsidium Aadorf, ergänzt, ein weiteres Problem, das auf die Schulen zukomme, seien die Kosten für reservierte Unterkünfte oder die Rücktrittsklauseln der Lagerhäuser. «Wir haben einen internen Richtwert von zirka 50 Prozent der Kosten, die bei Nichtbenutzung maximal bezahlt werden müssen.»

Noch ist an vielen Ostschweizer Schulen unklar, ob die Skilager durchgeführt werden. Bild: Raphael Huenerfauth

So schätzen Schneesportschulen die Lage ein: Die Schneesportschule Arbon geht aktuell davon aus, dass die Kurse im Januar durchgeführt werden können, neue Massnahmen können aber zu einer kurzfristigen Absage führen. Roland Zwingli, der technische Leiter, ist zuversichtlich: «Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, aber wir würden den Kindern in dieser schwierigen Zeit gerne ein Stück Normalität zurückgeben.» Vorerst bleibe ihm somit nichts anderes übrig, als die Situation zu beobachten. Das OK-Plenum der Schneesporttage des Skiclubs Bütschwil hat sich entschieden: Wie bereits im vergangenen Jahr müssen die Schneesporttage abgesagt werden. Die Gründe: die hohen Fallzahlen und das Auftauchen der Omikron-Variante. Patrick Hollenstein, Präsident Skiclub Bütschwil, sagt: «An unseren Schneesporttagen treffen sich zirka 230 Teilnehmende und Leitende. Es werden gemischte Gruppen aus verschiedenen Schulklassen und zusätzlich Schulgemeinden übergreifend gebildet. Die Empfehlung des Kantonsarztamtes ist jedoch, möglichst auf die Durchmischung von Klassen zu verzichten. Die Sicherheit aller steht an oberster Stelle.»

Die Schulen im Kanton Appenzell Innerrhoden haben einen Vorteil: Die Pisten befinden sich praktisch vor der Haustür. Norbert Senn, Leiter Volksschulamt Kanton Appenzell Innerrhoden, sagt, so hätten die Schulen die Möglichkeit, einen Skitag durchzuführen.

Norbert Senn, Leiter Volksschulamt Kanton Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

«Aus diesem Grund sind Skilager jeweils nur in vereinzelten Fällen vorgesehen. Bezüglich deren Durchführung lässt sich aktuell aus sicherlich nachvollziehbaren Gründen noch keine Aussage machen.»

Anders sieht es am Gymnasium St.Antonius aus. Dort würde das Skilager während der Sportferien stattfinden. Marco Knechtle, Rektor sagt: «Eine Durchführung beziehungsweise Absage des Skilagers hat somit keinen Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen der Schule. Insofern lässt sich die Planungsunsicherheit für die Schule gut handhaben.»

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden würden die aktuellen Regelungen der Behörden einer Durchführung vom Skilagern nicht im Weg stehen. Doch Andreas Disch von der Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden merkt an:

«Die Situation kann sich rasch ändern. Wir beobachten die epidemiologische Lage weiterhin aufmerksam, auch über die Festtage.»

Michael Häberli, Abteilungsleiter und Schulleiter Herisau. Bild: PD

Gemäss Michael Häberli, Abteilungsleiter und Schulleiter der Sekundarschule der Gemeinde Herisau, ist die Planung für die Wintersportlager der ersten Oberstufe bereits in vollem Gange. Er merkt an: «Wir hoffen, dass keine Absage nötig wird.»

Xavier Scherrer, Schulleiter im Schulhaus Landhaus Herisau, sagt, in Herisau reichten die Finanzen für die Durchführung eines Skilagers auf der Primarstufe nicht. «In der Vergangenheit führten wir manchmal einen einzelnen Wintersporttag durch, an dem zumindest einzelne Klassen in ein nahe gelegenes Skigebiet fahren konnten.»

Doch wie bereits im vergangenen Schuljahr werde dies auch in diesem Jahr nicht möglich sein. Zum einen, weil sich die Klassen zu sehr vermischen würden, und zum anderen weil nicht die Bereitschaft bestehe, einen Anlass zu planen, der möglicherweise abgesagt werden muss.

An der Kantonsschule Trogen ist ein Wintersporttag im März geplant. Dabei, so erklärt Rektorin Elisabeth Steger Vogt, könne dann kurzfristig und abhängig von der aktuellen pandemischen Situation über die Durchführung entschieden werden. Sie ergänzt: «Die Sekundarschule plant ein Skilager Anfang Februar. Wir halten uns dabei an die Vorgaben des Departements Bildung und Kultur.»

