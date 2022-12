Rauchverbot: So stehen Ostschweizer Skigebiete dazu

Wintersport Rauchverbot auf den Pisten? Die Ostschweizer Skigebiete winken ab Das französische Les Gets hat als erstes Skigebiet Europas ein Rauchverbot auf seinen Pisten verhängt. Was sagen die Chefs von Ostschweizer Skigebieten zu diesem Schritt? Sie sprechen über Zigarettenstummel, Rauchverbote in Beizen und das radikale Vorgehen ihrer Kollegen in Frankreich. Eva Wenaweser Jetzt kommentieren 29.12.2022, 17.00 Uhr

Für die befragten Ostschweizer Skigebiete kommt ein allgemeines Rauchverbot derzeit nicht in Frage. Symbolbild: Getty

«Ein Rauchverbot erachte ich als Katz-und-Maus-Spiel, das nicht hilfreich wäre»: Das sagt Mario Bislin, Geschäftsführer der Bergbahnen Flumserberg AG. Für ihn ist es kein Thema, in den Flumserbergen dasselbe zu tun, wozu sich das Skigebiet Les Gets entschlossen hat. Im französischen Tourismusort ist das Rauchen auf den Pisten seit diesem Winter verboten. Hintergrund: «Im Jahr 2022 wurden am Säuberungstag über 3000 Zigarettenstummel auf den Pisten und im Dorf gefunden», heisst es auf der entsprechenden Website. Geplant sind weiterhin fünf Zonen für die Raucherinnen und Raucher, in denen auch Aschenbecher und Abfalleimer bereitstehen. So wolle man verhindern, dass die Zigarettenstummel in der Natur landen.

In der Schweiz gilt seit 2010 das Rauchverbot in geschlossenen Räumen wie beispielsweise Büros, Restaurants und Schulen. Diese Massnahmen von den Bergrestaurants und Gondeln auf die Piste zu erweitern, kommt für die Befragten der Ostschweizer Skigebiete derzeit nicht in Frage, wie unsere Umfrage zeigt. Stehen dafür andere Massnahmen zur Debatte?

Bergbahnen Flumserberg: Sensibilisierung statt Verbot

Gemäss Mario Bislin legen die Verantwortlichen in den Flumserbergen den Fokus vor allem auf die Sensibilisierung von Raucherinnen und Rauchern. Wenn jemand beispielsweise einen Zigarettenstummel vor den Augen eines Mitarbeitenden wegwirft, werde diese Person darauf angesprochen. Das Wegwerfen von Zigaretten passiere oft unbewusst, da wäre ein Rauchverbot in Bislins Augen kontraproduktiv:

Mario Bislin, CEO Bergbahnen Flumserberg AG. Bild: Arthur Gamsa

«Dann schaut die Person nur, ob sie beim Rauchen ertappt wird oder nicht.»

Daher haben die Bergbahnen Flumserberg auf ein Verbot verzichtet. Als aber vermehrt Zigarettenstummel auf den Wiesen gefunden wurden, nachdem der Schnee geschmolzen war, habe man vor rund sechs Jahren ein Experiment gewagt: «Wir haben den Skifahrerinnen und Skifahrern sogenannte ‹Taschen-Aschenbecher› gegeben, damit sie den Stummel dort entsorgen können», sagt Bislin. Dies mit dem Gedanken, die Raucherinnen und Raucher zu sensibilisieren. Die Bilanz sei damals sehr positiv ausgefallen, die Becher seien von allen Besuchenden gut angenommen worden.

Es sei eine einmalige Aktion gewesen, da das Rauchen in den Gondeln sowieso verboten sei und auf den Sesselliften sehr selten Leute zu beobachten gewesen seien, die sich eine Zigarette anzünden. «Uns ist es wichtiger, die Gesellschaft zum Umdenken zu bringen.» Bislin ist überzeugt: Wenn man jemanden mit einem Vorwurf konfrontiert, kommt automatisch eine Abwehrhaltung. Daher werde freundlich auf das Fehlverhalten hingewiesen. Die «Taschen-Aschenbecher» würden vielleicht wieder eingesetzt werden, wenn eine Zunahme von Zigarettenstummeln neben den Aschenbechern festgestellt würde. «Während Corona hatten wir andere Massnahmen, die wir umsetzen mussten», sagt Bislin. Da hätten wohl auch weniger Leute geraucht, weil sie die Maske nicht immer abziehen wollten. Es sei aber gut, bereits jetzt eine Alternativmassnahme im Köcher zu haben.

Bergbahnen Wildhaus: Massnahmen nicht erforderlich

Urs Gantenbein, Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus. Bild: Tobias Garcia

Urs Gantenbein, Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus, ist froh über das Rauchverbot in den Innenräumen. «Dieses Verbot gab es bei uns bereits, bevor es zur Pflicht wurde. Uns war es wichtig, die Jugend zu schützen.» Daran halte er fest. Draussen solche Massnahmen einzuführen, stand jedoch nie zur Debatte, und er sieht es auch weiterhin nicht als erforderlich, da noch nie Rückmeldungen eingegangen seien, dass sich die Leute an Raucherinnen und Rauchern im Skigebiet störten. Gantenbein sagt:

«Ich glaube nicht, dass es bei uns so überbordet, dass es zum Problem wird.»

Bei der Säuberungsaktion im Frühling, bei der die Bereiche, wo die Sesselbahnen fahren, gereinigt werden, seien auch keine übermässigen Verschmutzungen durch Zigarettenstummel festzustellen. Daher sei in Wildhaus wohl auch weiterhin kein allgemeines Rauchverbot zu erwarten.

Pizol: Zigarettenstummel sind ein Übel von vielen

Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen AG, hat davor noch nicht von den Massnahmen in Les Gets gehört. Mit einem allgemeinen Rauchverbot hätten sich die Verantwortlichen im Pizol aber nicht befasst: «Aus meiner persönlichen Sicht gibt es bereits genug Verbote.» Es werde daher mehr auf die Aufklärung gesetzt. In Gondeln, Restaurants und in den geschlossenen Stationen gelte das Rauchverbot bereits.

Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen AG. Bild: PD

Bei den Aufräumaktionen nach der Skisaison werden neben Zigarettenstummel noch viele andere Sachen gefunden. «Die Stummel sind nur ein Übel von vielen», sagt Nussbaumer. Ihm sei ausserdem aufgefallen, dass viele Raucherinnen und Raucher auf die Piste kleine Büchsen mitnehmen, damit sie keinen Abfall auf den Pisten hinterlassen. Da es aber auch im Interesse der Verantwortlichen im Pizol sei, dass die Pisten auch im Sommer sauber bleiben, nehmen sie an der Aktion «Füllmi» vom Heidiland in Zusammenarbeit mit der Mobiliar teil. An grossen Kehrichtkübeln sind Säckchen zum Mitnehmen angebracht. Damit können die Besucherinnen und Besuch auf Wanderungen ihren Abfall und solchen, den sie auf dem Weg finden, sammeln. Nussbaumer ist überzeugt: «Solche Aufklärungsaktionen bringen bei Menschen mehr als Verbote.»

