St.Galler Skigebiete ziehen eine positive Bilanz

Wintersport Erholung im zweiten Coronawinter: St.Galler Skigebiete ziehen eine positive Saisonbilanz Trotz pandemiebedingter Unsicherheiten: Die St.Galler Skigebiete sind zufrieden mit der vergangenen Wintersaison. Die hiesigen Bergbahnen profitierten vor allem von den guten Wetter- und Schneeverhältnissen. Und nach den jüngsten Schneefällen prüft das Chäserrugg-Gebiet sogar eine Saisonverlängerung bis Ostern. Olivia Jasek Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Skifahrer am Pizol: Die St.Galler Skigebiete blicken positiv auf die vergangene Wintersaison zurück. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Das schöne Wetter der letzten Wochen hat sich verabschiedet. Kältere Tage mit Schneefall kommen auf uns zu. Trotzdem schliessen die meisten St.Galler Skigebiete ihre Toren. Zeit für einen Rückblick auf die vergangene Wintersaison, die zumindest teilweise noch im Zeichen der Pandemie stand.

Alle Monate seien sehr erfreulich gewesen, sagt Katja Wildhaber, Mitglied der Geschäftsleitung der Bergbahnen Flumserberg. Durch die einschneidenden Einschränkungen in den letzten zwei Jahren nähmen die Gäste des Skigebiets ihre zurückgewonnene Freiheit wieder wahr. Sie bewegten sich wieder häufiger in der Natur und pflegten das soziale Leben. Wildhaber sagt:

«Unbestritten ist, dass wir über eine sehr lange Zeit der Wintersaison tolle Wetter- und Schneeverhältnisse hatten. Dies widerspiegelt sich natürlich auch in unserem Fazit.»

Im Dezember konnte das Skigebiet nach ergiebigen Schneefällen mit perfekten Verhältnissen in die Saison starten. Auch der März sei dank vieler Skilager und Skitagen von Schulen ein Erfolg gewesen. Dieses Wochenende wird aber das letzte der Saison sein. Das Skigebiet schliesst am Sonntag seine Tore.

Vorgezogener Saisonstart am Pizol

Trotz der pandemiebedingten Unsicherheiten sei die Wintersaison 2021/2022 einer der besten Saisons gewesen, sagt Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen. Auch dem Pizol kam der frühe Schneefall zu Gute – der Saisonstart konnte vorgezogen werden. Zudem konnten vermehrt deutsche Gäste begrüsst werden. Nussbaumer sagt:

«Auch wenn die Abrechnungen erst in einigen Wochen vorliegen werden, gehen wir von einer starken Saison aus. Die hohen Ersteintritte weisen zumindest darauf hin.»

Im Fünfjahresvergleich konnten die Pizolbahnen die Ersteintritte um 25 Prozent steigern. Über 250'000 Gäste besuchten im vergangenen Winter das Skigebiet. Einzig die Zertifikatspflicht in den Innenräumen der Restaurants führte zu einem Mehraufwand. Doch dank des guten Wetters sei es möglich gewesen, die Gäste auf den Sonnenterrassen zu bedienen, sagt Nussbaumer. Auch am Pizol endet die Skisaison am kommenden Sonntag.

Chäserrugg prüft Verlängerung bis Ostern

Auch die Toggenburg Bergbahnen blicken positiv auf den vergangenen Winter zurück: «Durch den frühen Schnee und die vielen Sonnenstunden besuchten während des gesamten Winters viele Gäste das Chäserrugg-Gebiet», sagt Sprecherin Livia Miliffi. Ab Mitte Dezember war das Skigebiet täglich geöffnet. Und trotz Zertifikatspflicht in Innenräumen habe die Gastronomie auf dem Chäserrugg wenig gelitten, da an vielen Tagen die Terrassen genutzt werden konnten. Miliffi sagt:

«Dank des mehrheitlich ausgezeichneten Wetters genossen viele Gäste die Pausen auf den Sonnenterrassen.»

Am kommenden ersten Aprilwochenende ist auf dem Chäserrugg nochmals Skibetrieb mit Pulverschnee angesagt. Es sei gut möglich, dass der Betrieb je nach Schneemenge bis Ostern verlängert werde, sagt Miliffi. Definitiv könne man dies aber noch nicht sagen.

Wildhaus: 30 Prozent über dem Durchschnitt

Die Skisaison im benachbarten Wildhaus ist bereits am 27. März zu Ende gegangen. Auch in Wildhaus sei ein früher Start in die Wintersaison möglich gewesen, heisst es in einem Communiqué der Bergbahnen Wildhaus AG. Trotz eines wetterbedingten Ausfalls zu Beginn der Ferienzeit sei die Saison sehr erfolgreich gewesen.

«In der Endabrechnung verzeichnet die Bergbahnen Wildhaus AG im vergangenen Winter überaus erfreuliche 175’000 Ersteintritte.»

Die Anzahl Ersteinritte liege 30 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch in der Gastronomie ziehen die Bergbahnen Wildhaus trotz Coronamassnahmen ein positives Fazit. Die Gastronomiesparte litt zu Beginn unter den Absagen von Schulen und Firmen, konnte dann aber einiges aufholen und teilweise überkompensieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen