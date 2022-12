Die günstigen Ostschweizer Skigebiete: Tageskarten ab 10 Franken

Wintersport Eine Tageskarte ab zehn Franken: Das sind die günstigsten Skigebiete der Ostschweiz Ein Tag auf den Brettern muss nicht zwingend ins Geld gehen, obwohl viele Skigebiete in dieser Saison teurer geworden sind. Eine Auswahl von 15 preiswerten Skiliften in St.Gallen, dem Appenzellerland und sogar dem Thurgau. Malena Widmer Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Skilift Oberwangen können Kinder den Skilift für 16 Franken den ganzen Tag über nutzen. Bild: Andrea Stalder

Ostschweizer Skigebiete haben diese Saison um bis zu sieben Prozent aufgeschlagen. Der sowieso schon teure Schneespass belastet das Portemonnaie dieses Jahr somit noch mehr. Doch vor allem für junge Familien und Pistenflitzer, die nicht unbedingt mehrere Lifte und eine grosse Auswahl an verschiedenen Routen brauchen, gibt es günstigere Alternativen. In der Ostschweiz findet man neben den altbekannten grossen Skigebieten auch viele kleinere und familiäre Skilifte. Am Schlepplifteinstieg wird man da mancherorts mit Namen gegrüsst und neue Bekanntschaften sind im Nu geschlossen. Die Tageskarte wird dort ab wenig über zehn Franken verkauft.

Im Appenzellerland haben viele Gemeinden einen Dorflift, an dem preiswert durch die Appenzeller Hügellandschaft geflitzt werden kann. Am Skilift Blatten in Speicher zahlt man etwa nur zwölf Franken für einen Tag auf den Skiern oder dem Snowboard. Mit einem Ponylift und einer flachen Piste ist der Blatten besonders für Anfänger geeignet. Für die fortgeschritteneren Fahrerinnen und Fahrer gibt es im gleichen Dorf den Vögelinsegg-Lift. Direkt neben der gleichnamigen Haltestelle der Appenzeller Bahnen locken längere Fahrten mit Bodenseeblick. Eine Tageskarte für Kinder kostet an dem Hang mit kleinem Funpark 17, für Schüler 20, und für Erwachsene 26 Franken.

In Heiden im Schneesportgebiet Bischofsberg fahren Kinder bis zum sechsten Geburtstag gratis. Die Tageskarte für den Schlepplift erwerben Erwachsene dort für 24, Kinder für 16 Franken. Es gibt es vier verschiedene Pisten und eine Skischule. Dank einer Schneekanone ist das Skifahren und Snowboarden auch bei wenig Schnee möglich. Besonders gut erreichbar mit Auto und öffentlichem Verkehr ist zudem der Skilift Grub-Kaien: Er liegt direkt an der Durchgangsstrasse von St.Gallen nach Heiden. Kinder zahlen dort 20 Franken für einen Tagespass, Erwachsene 30.

Der Skilift in Schwellbrunn wirbt mit gemütlichen Pisten für Anfänger und Familien, die Tageskarte gibt es ab 20 Franken für Kinder und 28 für Erwachsene. Die Stimmung sei bei Sonnenuntergang und mit Blick auf den Alpstein besonders schön, so die Betreiber des Skilifts.

Und auch in Innerrhoden fehlt es nicht an Angeboten: Am Skilift Oberegg-St.Anton kostet ein Tagespass 19, respektive 28 Franken. Am Skilift Appenzell-Sollegg und auch am «Alpsteinblick» in Gonten zahlen Kinder 20 und Erwachsene 27 Franken.

In St.Gallen locken neben dem bekannten Beckenhaldenlift auch andere preiswerte und familienfreundliche Angebote. Am Skilift Hochwacht in Mosnang gibt es drei verschiedene Pisten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Eine Tageskarte kostet dabei bloss 10 Franken für Kinder und 15 für Erwachsene.

Das Skigebiet Buchserberg-Malbun ist eine weitere günstige Option. Die Gemeinde Buchs betreibt den Skilift und wolle damit vor allem junge Familien ansprechen. «Ein Besuch lohnt sich in zweifacher Hinsicht», schreibt die Gemeinde: Die Hälfte des Ticketpreises werde als Konsumgutschein im Berggasthaus zurückvergütet. Eine Tageskarte kostet für Kinder 12 Franken, für Erwachsene 18.

Ein umfangreicheres Angebot gibt es in Degersheim. Dort lockt ein Skigebiet mit zwei Bügelliften, einem Ponylift und der Tageskarte ab 24 Franken. Einen Zauberteppich für die allerjüngsten Skifahrer hingegen betriebt der Skilift in Gähwil. Die Tageskarte für bloss diesen kostet 9 Franken. Für das volle Liftangebot zahlen Kinder 20 Franken und Erwachsene 26 pro Tag.

Einen weiteren Zauberteppich gibt es auch am Skilift in Hemberg. Zusätzlich bietet das Skiliftteam direkt vor Ort auch einen Ausrüstungsverleih an. Das Tagesticket kann man dort ab 20 Franken ersteigern.

Im Thurgau wird genügend Schnee bekanntlich etwas seltener gesehen als im Appenzellerland. Mit 627 Metern über dem Meer liegt der Skilift Oberwangen nach eigenen Angaben jedoch in relativ schneesicherer Lage. Kinder kriegen in dem kleinen Skigebiet im Hinterthurgau für 16 Franken eine Tageskarte, Erwachsene bezahlen 22 Franken.

Von den 15 hier vorgestellten Skiliften haben Stand Freitagabend mangels Schnee noch nicht alle geöffnet. In der Beckenhalde etwa wurde die diesjährige Piste aber schon vergangene Woche eingeweiht. Und in Heiden am Skilift Bischofsberg wird der Lift voraussichtlich dieses Wochenende in Betrieb genommen. Doch auch bei den anderen Skiliften lässt der Saisonstart hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten: Die nächste Ladung Schnee ist unterwegs.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen