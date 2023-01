Endlich Schnee: Im Toggenburger Skigebiet Wildhaus atmet man auf

Wintersport Der langersehnte Schnee ist endlich da: Im Toggenburger Skigebiet Wildhaus atmet man auf Die Skigebiete hatten es schwer zwischen Weihnacht und Neujahr. Es fiel kaum Schnee, stattdessen liefen die Schneekanonen auf Hochtouren. Inzwischen ist es kälter und die Schneefallgrenze gesunken. In Wildhaus ist Erleichterung zu spüren. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 20.01.2023, 18.45 Uhr

Nach den äusserst milden Weihnachtsferien ist der Schnee nun endlich da. Bild: Luca Hochreutener

Allzu steil ist die Strasse nach Wildhaus nicht. Trotzdem vermag man während der Fahrt die Schneefallgrenze zu überschreiten. Mit jedem Meter wird es ein bisschen weisser. Eine blaue Tafel am rechten Strassenrand signalisiert, dass Gästen des Skigebiets sämtliche Lifte zur Verfügung stehen. Gamsalp: Offen. Oberdorf: Offen. Gamplüt: Ebenfalls offen. Eine gute Nachricht, nachdem der Saisonstart für das Ostschweizer Skigebiet eher mau ausfiel.

Bilder: Luca Hochreutener Fast alle Skilifte sind mittlerweile in Betrieb. Bilder: Luca Hochreutener

Die Bilder von weissen Strichen in der sonst braun-grünen Landschaft, einige davon in Wildhaus aufgenommen, kennt man mittlerweile. Hat der kürzlich reichlich gefallene Schnee die Saison gerettet? Diese Frage beantwortet ein Augenschein im Toggenburger Skigebiet.

Mehr Gäste trotz «Januarloch»

In der Talstation bereiten sich sechs Schneesportlerinnen und Schneesportler, ausgerüstet mit einem Skipass, für die Fahrt mit dem Sessellift vor. Ob weiter oben mehr los ist?

Wenn es jemand mitbekommt, ist das Karl Alpiger, Namensvetter eines berühmten Wildhauser Skirennfahrers und Mitarbeiter der Wildhaus Bergbahnen. Er ist an diesem Vormittag für den Skilift von der Talstation bis ins Oberdorf verantwortlich. «Momentan befinden wir uns im Januarloch», sagt er.

Karl Alpiger, Mitarbeiter bei den Wildhaus Bergbahnen Bild: Luca Hochreutener

Längere Ferienaufenthalte machen zu der Zeit nur wenige. Es kämen verstärkt Tagestouristen und Besitzer eines Saisonabos ins Skigebiet. Aber auch Skilager fallen in diese Zeit, erklärt er und zeigt auf einen Stapel Koffer in der Ecke, der auf seinen Transport in die Mittelstation wartet.

Trotz des Januarlochs könne er eine Veränderung zu den schneearmen Vorwochen feststellen: Im Vergleich zu den Weihnachtsferien haben sich die Besucherzahlen nämlich leicht erhöht.

«Den Leuten gefällt es einfach besser, wenn es genug Schnee hat.»

Eine grössere Welle an Besucherinnen und Besuchern sei während den Sportferien zu erwarten.

Urs Gantenbein, Geschäftsführer Wildhaus Bergbahnen Bild: Tobias Garcia

Das kann auch sein Chef, Urs Gantenbein, bestätigen. Der Geschäftsführer der Wildhaus Bergbahnen sagt: «Parallel zur Winterstimmung und dem breiteren Angebot nehmen auch die Besucherzahlen zu.» Wochentags seien es aktuell rund 1000 Gäste pro Tag. Für kommendes Wochenende sei sogar eine Zahl von rund 2500 prognostiziert. «Es ist ein riesiges Aufatmen», fasst Gantenbein zusammen.

«Endlich fühlt sich der Winter auch wie Winter an. Das freut Gäste und Mitarbeiter.»

Zeit, die Gäste selbst zu befragen: Ab auf einen Sessel. Auf ein «Nöd z'streng hüt», entgegnet Karl Alpiger: «Doch, isch schön wenn's streng isch!» Er muss es wissen, vor allem nach den letzten Wochen.

Der Skilift in die Gamsalp. Bild: Luca Hochreutener

Auf Schneekanonen kann man noch nicht verzichten

Vom Sessellift aus sieht man die Talfahrt-Piste, die für Skifahrer noch nicht geöffnet wurde. Drei Schneekanonen stehen dort. Wie Karl Alpiger kurz zuvor erklärte, sind diese am Morgen per Helikopter dorthin gebracht worden. Ein Mitarbeiter der Bergbahnen schaltet in dem Moment eine der drei Kanonen ein, wohl um die braunen Stellen auf der Piste mit Schnee zu überdecken.

Schneekanone in Aktion. Bild: Luca Hochreutener

Isabella Bischof Bild: Luca Hochreutener

Angekommen in der Mittelstation Oberdorf. Eine Gruppe junger Skischülerinnen und Skischülern zieht gerade die Skis aus und begibt sich ins gleichnamige Gasthaus, um sich aufzuwärmen. Isabella Bischof ist die Mutter eines Mädchens, das gerade lernt, Ski zu fahren.

Die Familie wohnt in Wildhaus, deshalb haben auch alle ein Saisonabo. In den Weihnachtsferien waren sie nicht auf den Skiern unterwegs, doch nicht, weil zu der Zeit der Neuschnee fehlte. «Wir waren alle krank. Sonst wären wir auf die Piste, den Kindern zuliebe.» Dass nun auch endlich rechts und links neben der Piste Schnee liege, freue sie sehr. «So ist es viel schöner», sagt Bischof.

Endlich keine Einschränkungen mehr

Ellen und Beat Hanimann Bild: Luca Hochreutener

Ähnlich sehen es Ellen und Beat Hanimann aus Romanshorn. «Wir waren kurz nach Weihnachten schon hier, da musste man sich platzmässig ein kleines bisschen einschränken», scherzt Beat Hanimann, der sonst gerne auch abseits der Piste fahre. Nun sei dies aber zum Glück nicht mehr nötig. «Es ist wirklich toll, die Pisten sind perfekt», sagt Ellen Hanimann.

Veit Stelzer Bild: Luca Hochreutener

Andere Gäste im Wildhaus kommen von etwas weiter her: Veit Stelzer wohnt im deutschen Sauerland und ist jedes Jahr mit seiner Familie in Wildhaus. Die Bilder von den schmalen Pistenstreifen habe er auch gesehen. «Das ist dann wirklich blöd», sagt er. Deshalb könne man mit der jetzigen Situation durchaus zufrieden sein. «Wobei 15 Zentimeter mehr perfekt wären», sagt er.

Dieser Wunsch wird ihm womöglich auch erfüllt; zumindest ist Urs Gantenbein optimistisch: «Die Aussichten sind sehr gut. Die Wetterprognosen sagen bis auf weiteres winterliche Temperaturen voraus.» Zwar genüge das nicht, um die niedrigeren Umsätze während der Weihnachtsferien aufzuholen. «Doch hoffen wir, dass sich bei den Wintersportlerinnen und Wintersportlern bald ein gewisser Nachholbedarf bemerkbar macht.»

Zwischen Weihnachts- und Sportferien veranstalten einige Schulen in Wildhaus ihr Skilager. Bild: Luca Hochreutener

