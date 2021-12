Ostschweiz: Anti-Lobbygesetz vor dem Aus

Wintersession Anti-Lobby-Gesetz vor dem Aus – Innerrhoder Ständerat Daniel Fässler sagt: «Es lässt sich nicht befriedigend umsetzen» Ein Gesetz sollte verhindern, dass Unternehmen und Interessensverbände Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier mit lukrativen Mandaten an sich binden. Doch die zuständige Kommission hat gegen die Vorlage gestimmt. Damit ist sie so gut wie gestorben. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Daniel Fässler im Nationalrat in Bern. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Es ist eine einfache Idee. Doch sie hätte die Schweizer Politik grundlegend verändert. Wer in einer Kommission sitzt, soll nicht länger bezahlte Mandate von Organisationen annehmen dürfen, die von der Arbeit dieser Kommission betroffen sind. Der Walliser Mitte-Ständerat Beat Rieder lancierte 2019 eine entsprechende parlamentarische Initiative, um dem oft kritisierten «Parlamentarier-Shopping» einen Riegel vorzuschieben.

Denn in der Schweiz ist es gängige Praxis, dass Bundespolitiker, nachdem sie Einsitz in wichtige Kommissionen erhalten, teils sehr gut bezahlte Mandate von Lobbyverbänden und Firmen annehmen. Ob Verwaltungsratspräsidien, Beisitze in Stiftungen, Vereinsmitgliedschaften – die Parlamentarier haben nicht selten zahlreiche bezahlte – und unbezahlte – Mandate, die in direkter Verbindung zu den Branchen stehen, die von der Kommissionsarbeit betroffen sind. Insbesondere die Gesundheitskommission ist bekannt dafür, dass Mitglieder bezahlte Posten bei Versicherungen und Pharmakonzernen annehmen und daraufhin deren Interessen vertreten.

«Es muss sich ändern – und zwar grundlegend. Die Interessenkonflikte in den Kommissionen müssen ausgemerzt werden», sagte Beat Rieder 2019 dem «Tagesanzeiger». Sonst leide die Glaubwürdigkeit der Politik. Anfangs schien Rieder mit seiner Initiative Erfolg zu haben. Die Ständeratsmitglieder der Staatspolitischen Kommission (SPK) stimmten mit sieben zu zwei Stimmen für Rieders Idee. Doch jetzt hat diese eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht und ist mit sechs zu zwei Stimmen dagegen. Damit ist die Initiative so gut wie gestorben.

Daniel Fässler stimmte dagegen

Mitte-Ständerat Daniel Fässler, Appenzell Innerrhoden, ist Vizepräsident der SPK und hat gegen die Initiative gestimmt. Er sagt, für die Differenz zwischen der ersten Abstimmung – bei der es zu klären galt, ob ein Erlass ausgearbeitet werden solle – und der zweiten Abstimmung sei folgendermassen zu erklären:

«In Anhörungen hat sich gezeigt, dass sich das Anliegen nicht befriedigend umsetzen lässt.»

Bei der Beratung, der im Detail ausgearbeiteten Vorlage, hätten sich diverse Auslegungs- und Umsetzungsschwierigkeiten gezeigt. Rieder sagte zu diesen Einwänden im «Tagesanzeiger», sie dienten «nur als Ausflucht».

Fässler sitzt auch in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK), der er bereits als Nationalrat angehörte. Bezahlte Mandate hat er bei den Immobilienunternehmen Plusimmo AG und Immonio AG, und der Swiss Prime Anlagestiftung. Zudem ist er Verbandspräsident von Immobilien Schweiz, dem Dachverband der Immobilienbranche, und Waldschweiz, dem Verband der Waldeigentümer. Dazu, ob es in dieser Hinsicht zu Interessenskonflikten mit seinen Aufgaben in der Kommission kommen könnte, will Fässler keine Auskunft geben. Dies sei nicht das Thema der Initiative Rieders.

Stattdessen betont Fässler den Nutzen entsprechender Mandate. «Die parlamentarische Arbeit gewinnt an Qualität, wenn in einer Kommission auch Fachwissen und Berufserfahrung in den betreffenden Themen vorhanden sind.»

Wichtig sei, dass wer ein Mandat annehme, nachdem sie oder er in eine Kommission gewählt wurde, die sich mit Themen befasst, welche die besagte Organisation betreffen, ihre Interessenbindung transparent mache. Rieders Initiative könnte hingegen Schlupflöcher schaffen, die Interessenbindungen intransparenter machten, anstatt sie zu unterbinden.

Erhebliche Mängel und dringender Handlungsbedarf

Allerdings kommt eine 2019 erschienener Bericht von Transparency International Schweiz zum Schluss, dass die Schweiz längst ein Problem mit Intransparenz habe. Das Lobbying hierzulande sei «höchst ungenügend geregelt», um vor undemokratischen und «heiklen» Einflussnahmen auf die Politik zu schützen.

Weiter heisst es in dem Bericht, dass «die stärkste Lobbying-Macht nicht von den professionellen Lobbyistinnen und Lobbyisten ausgeht, sondern im Parlament selbst liegt.» Bei Erscheinen des Berichts wiesen die 246 Ratsmitglieder insgesamt über 2000 Interessenbindungen zu 1700 Organisationen auf.

«Im Lobbying-Alltag finden die wirkungsvollsten Einflussnahmen nach wie vor fernab der Öffentlichkeit statt.»

Mit beunruhigender Regelmässigkeit kämen in der Schweiz Fälle ans Licht von «problematischem Verhalten von Lobbyierenden und Politikerinnen und Politikern.» Insgesamt weise das Schweizer Lobbysystem erhebliche Mängel auf und es bestehe dringender Handlungsbedarf.

Doch so wie es momentan aussieht, wird sich so bald nichts ändern. Am Donnerstag kann Rieder seinen Plan im Plenum noch einmal verteidigen. Falls die Mehrheit dagegen stimmt, ist die Initiative jedoch endgültig gestorben.

