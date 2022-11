Ostschweizer Skigebiete: So teuer ist ein Skitag für eine Familie

Wintersaison Skigebiete in der Region Ostschweiz: Einige haben die Preise um bis zu 7 Prozent erhöht – wie teuer wird ein Skitag für die Familie? Skilifte, Schneekanonen, Heizung: Skigebiete brauchen viel Energie, und Energie ist teurer geworden. Das schlägt sich auf die Ticketpreise nieder. Aber nicht alle erhöhen die Preise, einige gehen kreativ mit dem Thema Mehrkosten um. Ein (unvollständiger) Überblick. Christa Kamm-Sager Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Skiausflug in den Schnee ist ein Naturerlebnis für die ganze Familie, der ins Geld gehen kann. Bild: Christof Sonderegger

Im familiären Skigebiet ob dem Walensee stehen 6 Lifte zur Verfügung, und es warten 20 Pistenkilometer auf Skifahrerinnen und Snowboarder. Skisportler werden von 931 auf 1684 M.ü.M transportiert. Das Skigebiet besteht aus den Sektoren Mattstock, direkt über dem Dorf Amden, und dem Gebiet Arvenbüel. Mit je 10 Kilometer roten und 10 Kilometer blauen Pisten ist das Gebiet ideal für Anfänger und Geniesser. Amden ist ab St.Gallen mit dem ÖV in 1 Stunde 20 Minuten erreichbar. Je nach Schneelage startet die Saison am 9. Dezember.

Die Preise: Das Skigebiet Amden erhöht seine Preise für Tageskarten nicht, die höheren Energiepreise seien für die Sportbahnen nicht der entscheidende Faktor für die Preissetzung, heisst es von Tourismus Amden. Die Tageskarten kosten aktuell für Erwachsene 38 Franken, Kinder von 6 bis 16 Jahre zahlen 24 Franken, unter 6 Jahre alte Kinder fahren kostenlos. Die Familientageskarte für maximal 2 Erwachsene und 3 Kinder ist für 99 Franken zu haben.

Das Besondere am Skigebiet Pizol: Mit der Bahn fährt man direkt von 500 M.ü. M. auf 2220 M.ü.M. Das Skigebiet ist von Zürich wie auch von St.Gallen mit dem ÖV gut erreichbar. Es ist von Bad Ragaz und Wangs aus mit Gondelbahnen erschlossen. In neue Skilifte musste auf diese Saison hin nicht investiert werden. Saisoneröffnung: 10. Dezember.

Die Preise: Eine Tageskarte für Erwachsene kostet dieses Jahr 61 Franken (Montag bis Freitag) und 64 Franken an Wochenenden und Feiertagen. Die Tageskarten sind um 4 Franken teurer geworden – im Vergleich zur letzten Saison kosten sie also rund 6,5 Prozent mehr. Jugendliche zahlen unter der Woche 39.50 Franken, am Wochenende 41.50 Franken. Für Kinder kosten die Karten wochentags 30.50 Franken, am Wochenende 32 Franken.

Die Familienangebote am Pizol unter der Woche:

Familientageskarte 1 – Tageskarte für eine erwachsene Person plus alle Kinder: 100.50 Franken (letzte Saison 94 Franken).

Familienkarte 2 – 2 Erwachsene plus alle eigenen Kinder: 161.50 Franken (letzte Saison 151 Franken).

Am Wochenende kostet die Familienkarte 15 Franken mehr, die Familienkarte 2 ist dann 8 Franken teurer.

In Wildhaus mit seinen 6 Anlagen startet der Teilbetrieb am 10. Dezember, bei günstigen Schneeverhältnissen schon vorher. Das Toggenburger Skigebiet hat sich auf Familien ausgerichtet und im Jahr 2020 dafür 12 Millionen Franken investiert. Im Oberdorf ist ab dieser Saison ein neuer Zauberteppich für die Kleinsten in Betrieb, dieser darf gratis benutzt werden. Wildhaus erreicht man mit dem ÖV seit einiger Zeit im Halbstundentakt, ab St.Gallen dauert die Fahrt 1 Stunde 35 Minuten.

Die Preise: Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 58 Franken, für Jugendliche (16 bis 19 Jahre) 49 Franken und für Kinder 29 Franken. Die Familientageskarte für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 15 Jahre kostet 157 Franken. Es gibt die verschiedensten Familienangebote für Gross- und Kleinfamilien. Die Preise sind wegen der hohen Energiekosten um 5 Prozent angestiegen im Vergleich zur Vorsaison.

Die Präparierung der Pisten ist mit einem hohen Energiebedarf verbunden. Bild: Urs Bucher

Das zweite Toggenburger Skigebiet Chäserrugg spricht ebenfalls vor allem Familien an und bietet 50 Pistenkilometer am Fusse der Churfirsten. Auf dem Chäserrugg werden auch besondere Erlebnisse wie etwa Vollmond-Dinner angeboten. Von Unterwasser führt die Iltios-Bahn in die Höhe, von Alt St.Johann fährt man mit der Sellamatt-Bahn ins Skigebiet.

Die Preise: Die Tageskarte für Erwachsene kostet im günstigsten Fall 45, für Jugendliche 38.50 und für ein Kind 22.50 Franken. Die Höhe des Preises ist dynamisch und abhängig vom Wochentag und wie früh man die Karte online erwirbt. Das Skigebiet Chäserrugg hat seine Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Hier wird auf das «Best Time Ticket» gesetzt: Je früher man ein Ticket kauft, desto günstiger ist es. Steigt die Nachfrage, steigen auch die Ticketpreise.

Mit 65 Pistenkilometern und 17 Liftanlagen Anlagen gehören die Flumserberge zu den grösseren Ostschweizer Skigebieten. Erlebnispisten, ein «Häxä-Wäldli», Snowpark und Kinderhilfen wie Förderbänder machen das Skigebiet für Familien interessant. Die Wintersportsaison startet flexibel bei genügend Schnee.

Auf die neue Wintersaison gibt es in den Flumserbergen neu 3 ausgeschilderte Schneeschuhtouren. Mit dem ÖV ist das Skigebiet auch ab Unterterzen erschlossen. St.Gallen – Unterterzen: 1 Stunde 13 Minuten.

Die Preise: Eine Tageskarte für Erwachsene (ab 18 Jahren) kostet ab 65 Franken, Jugendliche (12 bis 17 Jahre) zahlen 42.50 Franken, und für Kinder kostet die Tageskarte 32.50 Franken. Damit kommt ein Skitag für eine vierköpfige Familie in den Flumserbergen auf 195 Franken zu stehen. Am Wochenende sind die Preise höher.

Es gibt diverse reduzierte Tageskarten und Rückvergütungsmöglichkeiten. Zudem erhalten Kinder und Jugendliche zu jeder Tageskarte einen Flumserberg-Taler im Wert von 5 Franken. Dieser kann in einem Restaurant im Skigebiet eingelöst werden. Die Preise sind auf die neue Wintersaison hin um 3 Prozent erhöht worden.

Hoch hinaus in den Flumserbergen: Ohne Strom läuft nichts in den Skigebieten. Bild: Urs Bucher

In Arosa/Lenzerheide wurden im vergangenen Sommer «einige Millionen investiert», um die Nachhaltigkeit und Qualität des Skigebietes zu verbessern, wie es von Seiten der Arosa Bergbahnen AG heisst. Explizit sichtbare Neuerungen gibt es im fusionierten Skigebiet mit seinen 255 Pistenkilometern aber nicht.

Die Ticketpreise für die neue Wintersaison sind nicht geändert worden. Arosa ist mit dem ÖV in 2 Stunden und 44 Minuten ab St.Gallen zu erreichen, Lenzerheide in 2 Stunden 7 Minuten. Der tägliche Teilbetrieb startet je nach Schneelage am 3. Dezember.

Die Preise: Das Skigebiet Arosa/Lenzerheide arbeitet mit dynamischen Preisen für die Tickets; je früher jemand ein Ticket kauft, desto günstiger wird es. Online gekaufte Tickets sind immer mindestens 6 Prozent günstiger als am Schalter erworbene. Familientickets gibt es in Arosa/Lenzerheide nicht – ausgenommen sind die Jahresabos.

Die Bergbahnen Arosa/Lenzerheide setzen auf sehr günstige Kindertageskarten statt auf Familientickets, da heute die Definition einer Familie sehr flexibel sei. Wer früh weiss, wann er Ski fahren möchte, findet für Mitte Januar beispielsweise limitierte Tageskarten für Erwachsene für 45 Franken und für Kinder für 23 Franken. Diese werden bei schlechtem Wetter aber nicht rückerstattet. Der reguläre Preis für eine Tageskarte für Erwachsene beträgt 84 Franken, für Kinder zahlt man 27 Franken pro Tag, Jugendliche (13 bis 17 Jahre) zahlen regulär 55 Franken und junge Erwachsene (18 bis 26 Jahre) 71 Franken.

Das Skigebiet in Liechtenstein setzt ebenfalls auf Familien. Im Winter verkehrt ein Skibus (Linie 21) von Vaduz nach Malbun, der mit einem gültigen Skipass gratis benutzt werden kann. Saisoneröffnung ist am 17. Dezember, bei guter Schneelage ist das Gebiet schon an den Wochenenden vom 3./4. Dezember und 10./11. Dezember offen.

Die Preise: Die Ticketpreise bei den Bergbahnen Malbun steigen um durchschnittlich 5 Prozent. Als Grund dafür werden die gestiegenen Energiepreise sowie die Teuerung generell angegeben. Im Vorverkauf werden die Karten günstiger angeboten. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 52 Franken, Jugendliche zahlen 40 Franken und Kinder 30 Franken. Grosse Familienvergünstigungen gibt es für Tickets mit 7-Tage- und längerer Gültigkeit.

Die Saison im nahen Vorarlberger Familienskigebiet mit 11 Kilometer leichten, 12 Kilometer mittleren und 4 Kilometer schweren Pisten startet bei genügend Schnee am 3. Dezember. Wie es von Seiten des Skigebiets heisst, sei auf diese Saison in die Verbesserung der Beschneiung investiert worden. Die Haltestelle «Laterns Schilifte» ist mit dem ÖV ab St.Gallen in 2 Stunden und 11 Minuten zu erreichen.

Die Preise: Die Ticketpreise in Laterns haben um gut 7 Prozent aufgeschlagen. Ein Tagespass für Erwachsene kostet neu 43 Euro (letzte Saison 40 Euro), Jugendliche zahlen 37.50 Euro, und die Kinderkarte kostet 22.50 Euro. In Laterns gibt es ab 10.30 Uhr stündliche Preisermässigungen. Es werden diverse Familientickets angeboten, 2 Erwachsene und 2 Kinder bezahlen beispielsweise 110 Euro.

