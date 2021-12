Winterdienst Wut, Unverständnis, Ironie: So reagiert die Facebook-Community auf die vereisten Trottoirs in der Stadt St.Gallen Schneebedeckte Velowege und Glatteis auf Trottoirs sorgten in den vergangenen Tagen für Kritik am Winterdienst der Stadt St.Gallen. Nun gehen die Wogen der Empörung auch in den sozialen Medien hoch. Eine Auswahl an Facebook-Kommentaren. David Grob Jetzt kommentieren 15.12.2021, 11.35 Uhr

Wintereinbruch in St.Gallen: Anwohner räumen eine Zufahrtstrasse. Bild: Michel Canonica (9. Dezember 2021)

Wut und Unverständnis – mit diesen zwei Begriffen lassen sich die Reaktionen in den sozialen Medien auf die Arbeit des Winterdienstes der Stadt St.Gallen zusammenfassen. Was ist passiert? St.Gallen ist schneebedeckt und der Winterdienst kommt mit den Räumungsarbeiten kaum nach. Die Folge: Teils vereiste Trottoirs und nicht geräumte Velowege. Anwohnerinnen und Anwohner, Passantinnen und Passanten beschwerten sich im Stadtmelder, ein Stadtparlamentarier auf Twitter. Es sei nicht möglich, alle Wege und Strassen gleichzeitig von Schnee und Eis zu befreien, reagierte die Stadt auf die Kritik.

Nun geht die Kritik weiter. Auf Facebook häufen sich die Reaktionen auf unseren Artikel. Es sind die typischen Social-Media-Kommentare aus Empörung, Unverständnis und Wut.

Andere Userinnen und User gehen in ihren Kommentare in die ähnliche Richtung. «Es ist schon nicht leicht nachzuvollziehen warum es eine Woche lang nicht möglich scheint den Schnee auf den Parkplätzen und Gehsteigen wegzuräumen», schreibt Frank Huber. Andere machen auf mögliche Gefahren aufmerksam: «Seit einer Woche sind die Schneeräumer der Stadt nicht in der Lage die Busspur an der Rorschacherstrasse nach der Haltestelle St.Fiden Richtung Grossacker wieder frei zu machen. [...] Die Busse und Postautos müssen dann wochenlang die Individualspur benutzen. Das führt immer wieder zu gefährlichen Situationen», schreibt Thomas Flückiger. Und Stephanie Kellenberger macht auf die Probleme für Gehbehinderte in Rollstühlen aufmerksam:

«Für was bezahlen wir überhaupt Steuern???!», will Vanessa Meier-Baumann wissen. Solche Kommentare verärgern wiederum andere User: «Darfst nächstes mal gerne selber Hand anlegen und die netten Damen und Herrn unterstützen. Sie können ja nicht überall sein», schreibt etwa Dominic Jakob. Und in der Gruppe «Du bisch vo St.Galle wenn» schreibt Cornelia Hartmann sichtlich erzürnt: «Kenn etliche Lüt wo bi de Stadt in de früh um vieri offange zschaffe damit geräumt isch.... mal s Hirn eischalte un s ego uusschalte...»

Und wieder andere üben sich in Ironie: «Ist ja verrückt! Und das mitten im Winter! Ungeheuerlich!!», schreibt René Rissmann. Oder man stellt Verbindungen zu Bauprojekten der Stadt her:

