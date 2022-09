Winter Skifahren in der Ostschweiz wird leicht teurer – aber: «Damit lassen sich die markant gestiegenen Energie- und Treibstoffkosten nicht kompensieren» Trotz einer drohenden Stromknappheit sehen die Ostschweizer Skigebiete für die kommende Wintersaison lediglich eine moderate Preiserhöhung vor. Tabea Leitner und Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 06.09.2022, 17.52 Uhr

In den Skigebieten ist diesen Winter mit einer leichten Preiserhöhung zu rechnen. Bild: Michel Canonica

Die Ostschweizer Skigebiete wappnen sich gegen die drohende Strommangellage im kommenden Winter: Die Bergbahnen Pizol etwa produzieren ihren eigenen Strom mit Hilfe von Windturbinen, die Bergbahnen Flumserberg können bei einem Mangel die Beleuchtung einschränken.

Müssen die Skibetriebe auf die kommende Wintersaison nun auch ihre Tarife für Tagespässe erhöhen? Für die meisten hiesigen Skigebiete ist eine Preiserhöhung unumgänglich.

Wildhaus: Billetts werden bis zu fünf Prozent teurer

Jürg Schustereit, Marketingleiter der Bergbahnen Wildhaus. Bild: PD

Die Bergbahnen Wildhaus befinden sich gemäss Marketingleiter Jürg Schustereit derzeit noch in den finalen Anpassungen der Preise. In den letzten drei Jahren seien die Preise trotz der getätigten Investitionen nicht angehoben worden, so Schustereit. Doch aufgrund der aktuellen Umstände würden sich die Skiticketpreise in der kommenden Wintersaison nun um fünf Prozent verteuern. Schustereit sagt:

«Damit lassen sich die markant gestiegenen Energie- und Treibstoffkosten aber bei weitem nicht kompensieren.»

Auch bei den Bergbahnen Ebenalp wird der Preis einer Tageskarte von 35 Franken auf 37 Franken angehoben. «Im Durchschnitt werden die Kartenpreise also etwa vier Prozent über dem Vorjahr liegen», sagt der Kommunikationsverantwortliche Roman Hänggi. Der grösste Strombedarf bestehe bei den Bergbahnen Ebenalp bei den Beförderungsanlagen, wie etwa die Luftseilbahnen und Skilifte, gefolgt von der Schneelanzenanlage und der LED-Pistenbeleuchtung.

Bild: Benjamin Manser

Zu einem Preisaufschlag von rund drei Prozent käme es bei den Bergbahnen Flumserberg. Dieser liegt laut Katja Wildhaber, Mitglied der Geschäftsleitung, leicht unterhalb der allgemeinen Teuerung von 3,4 Prozent. Wildhaber sagt, es sei wichtig, weiterhin attraktive Skiticketpreise für die Hauptzielgruppe – die Familien – anzubieten. Eine Tageskarte soll in den Flumserbergen unter der Woche neu 65 statt 63 Franken kosten.

Mit einem etwas tieferen Preisanstieg rechnen die Bergbahnen Davos-Klosters im benachbarten Bündnerland. Die Tagespässe für die Skilifte Parsenn kosten 77 Franken, diejenige für Jakobshorn 73 Franken. CFO Yves Bugmann teilt mit, dass der Betrieb für die kommende Wintersaison mit einem Preisanstieg von 1,5 bis 2,5 Prozent rechne. Bugmann sagt:

«Die Auswirkungen der Strompreise sind jetzt noch klein, werden aber vor allem in den Jahren 2023 und 2024 deutlich.»

Die Preise für die Topcards habe man bereits im Vorverkauf bis Anfang Mai von 1150 auf 1200 Franken erhöht. Kaufe man derzeit eine solche Karte, sei sie im Vergleich zu vorher (1400 Franken) 50 Franken teurer.

Lenzerheide: Noch kein Preisaufschlag

Im Skigebiet Arosa Lenzerheide ist eine mögliche Preiserhöhung noch Gegenstand der Diskussion. Thomas Küng, CEO der Lenzerheide Bergbahnen AG, sagt:

«Wir sind mitten im Entscheidungsprozess. Es kann sein, dass wir die Tarife erhöhen. Es kann aber auch sein, dass wir die Preise so belassen.»

Im Falle einer Preiserhöhung würden die Billette um ein bis zwei Franken teurer. Kaufe man also bereits jetzt ein Tages- oder Mehrtagesticket – welches momentan 84 Franken an der Kasse und höchstens 79 Franken online kostet – profitiere man derzeit. Keine Auswirkungen wird eine mögliche Preiserhöhung laut Küng auf die Jahreskarte haben. «Diese Preise haben wir schon im Vorjahr angesetzt und die meisten Jahreskarten sind bereits verkauft.»

Mit keinen Preisauswirkungen rechnet Urs Stutz, Leiter des Skilift Degersheim. Er sagt:

«Der drohende Strommangel hat bei uns eher weniger Auswirkungen.»

Sein Skibetrieb produziere keinen zusätzlichen Schnee, der Strommangel würde sich daher hauptsächlich bei den Skiliften bemerkbar machen. Trotzdem sieht er keinen Anstieg der Tarife, eine Tageskarte für einen Erwachsenen wird beim Skilift Degersheim nach wie vor 30 Franken kosten.

