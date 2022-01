Ostschweizer Skigebiete sind vorbereitet auf kommende Windböen

Wintereinbruch «Ab 60 Kilometern pro Stunde wird das Gebiet geleert»: So sind St.Galler Skigebiete auf die Stürme der nächsten Tage vorbereitet In den kommenden Tagen wird es in der Ostschweiz stark schneien. Am meisten Schnee fällt bis Donnerstag im Toggenburg, Appenzellerland und vor allem im Sarganserland. Das Tief Odette bringt zudem heftige Stürme mit Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Elia Fagetti 31.01.2022, 17.25 Uhr

In den nächsten Tagen schneit es heftig. Ab 1200 Meter über Meer können bis zu 90 Zentimeter Schnee fallen. Bild: Urs Bucher

Wegen des Tiefs Odette rechnet Meteonews im Flachland und in den Alpentälern im Verlauf des Montags mit Windgeschwindigkeiten von 50 bis 80 Kilometern pro Stunde. In den Bergen kann es lokal zu Orkanböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Deswegen erhöht sich in gewissen Höhenlagen auch die Lawinengefahr.

Wer sich in den Bergen aufhalte, so SRF-Meteorologe Felix Blumer, der solle in den nächsten Tagen die höheren Lagen meiden. Am Montag schneite es schon vereinzelt. Laut Prognose von SRF Meteo wird es voraussichtlich bis Donnerstag schneien. Das Gefahrenportal des Bundes vermeldet bei über 800 Meter über Meer zwischen 30 und 60 Zentimeter Schnee.

So bereiten sich die St.Galler Skigebiete auf das stürmische Wetter vor

Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen AG. Bild: PD

Der CEO der Pizolbahnen, Klaus Nussbaumer erklärt, dass die verantwortlichen Personen die Wetterprognosen genau studieren und immer wieder neu beurteilen. Damit eine noch bessere Einschätzung möglich sei, werde mit Wetterstationen Kontakt aufgenommen. Zudem wurden und werden Einrichtungen und Stationen windfest gemacht. Da endet die Vorbereitung aber nicht: «Die Lawinensicherung sowie die Pistenpräparierung wird auf grössere Schneefälle vorbereitet, dass man bei Gelegenheit entsprechende Massnahmen einsetzen kann.»

Schliessung der Skipisten ist reglementiert

Die Vorgaben des Bundesamts für Verkehr legen fest, ab wann der Betrieb wegen starken Windes eingestellt wird. «Ab 40 Kilometern pro Stunde gibt es eine Warnung und es wird ein besonderes Augenmerk auf die Windverhältnisse gelegt», erklärt Nussbaumer. Sobald 60 Kilometer pro Stunde erreicht sind, werden die Anlagen ausser Betrieb genommen und das Skigebiet geleert.

«In der Regel wird der Bereich des Gebietes in Betrieb gehalten, der nicht von Wind betroffen ist», führt Nussbaumer aus. Der Bereich Schwamm-Pardiel und Maienberg-Gaffia werde so zumeist offen gehalten, da die Windsituation eine andere ist als auf anderen Strecken.

Jürg Schustereit, Leiter des Marketings der Bergbahnen Wildhaus AG. PD

Ähnlich ist es bei den Bergbahnen Wildhaus. Marketingleiter Jürg Schustereit sagt: «Die technische Betriebsleitung bestimmt zusammen mit den zuständigen Mitarbeitenden, ob eine Bahn in Betrieb ist oder eben eingestellt wird.» Dies werde auch laufend überwacht und beurteilt. Auch sie schliesst abhängig von der Witterung zuerst einzelne Abschnitte. «Es ist unmöglich, basierend auf Wetterprognosen einen Fahrplan zu garantieren», sagt Schustereit. Ansonsten sei es «business as usual».

Weitere Angaben zu Schneefall und Windstärken finden Sie auf dem Naturgefahrenportal des Bundes.