Baubeginn Klanghaus: Hotel Seegüetli wird im April abgebrochen

Wildhaus-Alt St.Johann Baubeginn für das Toggenburger Klanghaus rückt näher: Hotel Seegüetli wird im April abgebrochen Im April beginnt das kantonale Hochbauamt mit den Arbeiten für das Klanghaus Toggenburg. In einem ersten Schritt wird das bestehende Hotel Seegüetli abgebrochen. Im Juni starten die Bauarbeiten für den Holzbau. Mit dem Klanghaus entsteht im Toggenburg ein musikalisches und architektonisches Zentrum für die Naturtonmusik. 04.04.2022, 09.09 Uhr

Nach dem Ja der Stimmberechtigten bekommt das Toggenburg nun ein Klanghaus. Am Schwendisee soll ein Holzbau mit einer speziellen Akustik entstehen. Bild: Kanton St.Gallen

Bereits im Sommer 2021 erfolgten die ersten Arbeiten für das Bauvorhaben. So verlegte der Kanton einen Teil der Vorderen Schwendistrasse. Wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst, können nun die Arbeiten für das Gebäude starten. In einem ersten Schritt bricht der Kanton das Hotel Seegüetli ab. Der Baubeginn für das Klanghaus ist im Juni vorgesehen. Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit soll das Gebäude Ende 2024 der Stiftung Klangwelt Toggenburg übergeben werden.

Der Bau des Klanghauses macht nötig, dass die Schwendistrasse umgelegt wird. Derzeit wird die neue Brücke erstellt. Bild: Sabine Camedda

Die Tage des ehemaligen Hotels Seegüetli sind gezählt: Der Abbruch beginnt noch im April. Bild: Sabine Camedda

Der Holzbau umfasse «vier akustisch einzigartige Klangräume». Zudem entstehen zwei Aussenbühnen für Musikexperimente im Freien. Das Klanghaus werde im Vergleich zum Hotel weiter entfernt vom See gebaut. «Mit dem Abbruch des Hotels und aufgrund der besonderen Architektur des Klanghauses wird das Landschaftsschutzgebiet am Schwendisee deutlich aufgewertet», heisst es in der Mitteilung.

Wirtschaftliche Entwicklung der Region vorantreiben

Als Klangwerkstatt mit einzigartiger Akustik werde das Klanghaus sowohl professionelle Musikerinnen und Musiker als auch Laien für Proben, Kurse, Workshops und Symposien anziehen. «Die Musik und die Klänge, die in der Landschaft und in der regionalen Tradition ihre Wurzeln haben, bekommen mit dem Neubau einen eigenen Ort.»

So sieht das Klanghaus Toggenburg im Modell aus. Bild: Pascal Gnaedinger Swiss

Das Klanghaus ist in das touristische Gesamtkonzept «Klangcampus» eingebunden. Der «Klangcampus» will die wirtschaftliche Entwicklung der Region vorantreiben sowie die Zusammenarbeit von lokalem Gewerbe, Toggenburg Tourismus, der Landwirtschaft, der Stiftung Klangwelt und Weiteren fördern.

Die Gesamtkosten für den Bau des Klanghauses belaufen sich gemäss Mitteilung auf 23,3 Millionen Franken. Davon finanziert die Klangwelt Toggenburg 1 Million Franken. Für den Kanton verbleiben Kosten von 22,3 Millionen Franken. Die Stiftung Klangwelt Toggenburg wird das Klanghaus betreiben. (pd/red)