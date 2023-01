Wiederholungstäter Er vernachlässigte Welpen und Lämmchen: Staatsanwaltschaft büsst unbelehrbaren Landwirt aus Vilters Er pferchte seine Schafe in einen zu kleinen Stall, vergass einige von ihnen auf der Alp, brachte einen kranken Welpen nicht zum Tierarzt und zwei seiner Herdenschutzhunde bissen viermal zu. Ein Landwirt aus Vilters musste im vergangenen Sommer für seine Vergehen über 9000 Franken Strafe zahlen. Nun folgt eine weitere Busse, weil er illegal Wasser aus einem Bach abgepumpt hat, um seine Felder zu bewässern. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Landwirt aus Vilters pferchte mehr Schafe in seinen Stall, als erlaubt gewesen wären. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Oben ohne und mit einem Lämmchen über den Schultern lächelt der damals 30-Jährige sanftmütig in die Kamera. Der Landwirt aus Vilters hatte sich mit dem Bild für den Bauernkalender 2008 angemeldet. Gegenüber der Zeitung, in welcher ein Artikel darüber erschien, sagte er: «Das Schönste am Bauern sind die Selbstständigkeit und die Arbeit mit den Tieren.»