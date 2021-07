Der Waldrapp kehrt nach 400 Jahren nach Pfäfers zurück

Rückkehr Der Waldrapp auf dem Weg zur Wiederansiedlung im Sarganserland: Ein exotischer Glatzkopf im Aufwind Seit dem 17. Jahrhundert war der Punker aus Europa verschwunden. Ausgerottet durch den Menschen gehört der Waldrapp zu den seltensten Vögeln überhaupt. Nun will ihn eine Taskforce ins Sarganserland zurückholen. Christoph Zweili 13.07.2021, 05.00 Uhr

Die Jungvögel lernen mit Hilfe vorausfliegender Ultraleichtflugzeuge die Route in die Toskana zu ihren Winterquartieren kennen. Bild: PD

Vierhundert Jahre galt er in Europa als ausgestorben. Jetzt kehrt er zurück: Der Waldrapp ist weder Rapper, noch ist er im Wald zu Hause, wie das der deutsche Name vermuten liesse – der schwarzgefiederte Vogel mit dem langen dünnen korallenroten Schnabel und dem nackten Kopf ist der Punk unter den Zugvögeln. Die Geschichte des Comeback des «Geronticus eremita», einer nicht ganz storchengrossen schwarzen Ibis-Art, liest sich wie ein Krimi.

Einst im Nahen Osten, in Nordafrika und Zentraleuropa weit verbreitet, gehört er heute zu den seltensten Vögeln überhaupt. Ein internationales Waldrapp-Team hat in den letzten fast 20 Jahren bewiesen, dass die Wiederansiedlung des seltenen Vogels möglich ist: Mit in Europa nur noch in Volieren und Zoos gehaltenen Vögeln wurde im bayrischen Burghausen und bei Salzburg in Österreich je eine Brutkolonie geschaffen.

Waldrapp-Aufzuchtstation in Überlingen. Bild: PD

Zum ersten Mal Waldrapp-Küken geschlüpft

Die jungen «Waldis» werden von Menschen aufgezogen. Bild: PD

Inzwischen gibt es noch weitere Wiederansiedelungsversuche, um den Waldrapp als Brutvogel in Europa wieder zu etablieren. Auch in Überlingen versuchen Tierschützer seit 2017 mit finanzieller Unterstützung der EU, die seltenen Zugvögel wieder anzusiedeln, indem sie Eier von Waldrappen aus Zoos ausbrüten. Die Jungvögel werden ab dem Schlüpfen von «Menscheneltern» aufgezogen.

Hier hatten die Waldrappe bis Ende des 17. Jahrhunderts an den Felswänden gelebt, bis ihnen Vogelfänger zum Verhängnis wurden und sie nahezu ausrotteten. Erstmals seit Beginn des Projekts brüten nun mehrere der Tiere, die sich von Insekten, Larven, Würmern, Schnecken und Kleingetier ernähren. Zum ersten Mal sind jetzt in Überlingen Waldrapp-Küken geschlüpft: In drei Nestern befinden sich je drei Eier. Hans-Peter Grünenfelder-Rössler sagt:

Hans-Peter Grünenfelder, Gründer von ProSpecieRara. Bild: PD

«Das ist ein grosser Erfolg.»

Der 75-jährige ETH-Ingenieur aus St.Gallen, jetzt in Freidorf, früher ehrenamtlich als Vorstand beim WWF tätig, hat 1982 Pro Specie Rara gegründet und diese Schweizer Stiftung, die sich für alte und gefährdete Nutztierrassen und Kulturpflanzen einsetzt, bis 1995 geführt. Heute hat sich der Mann mit dem grossen Herzen für Tiere und Pflanzen den Kunstbegriff «Ethnozoograph» auf den Leib geschneidert, der seine über 40-jährige Tätigkeit bei Pro Specie Rara und deren europäischer Dachorganisation umschreibt.

Grünenfelder ist Co-Leiter einer neugegründeten 32-köpfigen Taskforce aus freiwilligen Helfern, die künftig rasch eingreifen soll, «wenn Tiere in Not geraten». Solche Fälle gebe es immer wieder, etwa beim Stromschlag-Tod von Waldrapp «Sonic» am Hinterrhein oder beim Schnabelbruch von «Montalcino» im Sarganserland, sagt Grünenfelder. Alle Tiere sind mit einem 20 Gramm schweren GPS-Gerät versehen und lassen sich auf der Reise in den Süden mit der App «Animal Tracker» verfolgen – kostenlos und gratis. Auch die Überwachung eines bestimmten Tieres über mehrere Tage ist möglich.

Der verunglückte Waldrapp «Sonic 178». Bild: Hans-Peter Grünenfelder

Waldrapp-Abbildung des Naturforschers Conrad Gessner. Bild: PD

Birdlife Sarganserland hat im September 2016 erstmals eine zwischengelandete Gruppe frei ziehender Waldrappe im Sarganserland dokumentiert. «Inzwischen sind sie laufend im Gebiet anzutreffen.» Inzwischen gibt es ein Projekt, auch die Schweiz in die Wiederansiedlung des Waldrapp einzubeziehen. Das ist naheliegend, denn es gibt historisch belegte Vorkommen. Das Sarganserland steht da ganz oben auf der Liste. Denn: «In etlichen hohen Schroffen bey dem Bad Pfäfers» soll es im Mittelalter eine blühende Waldrapp-Kolonie gegeben haben, wie der Naturforscher Conrad Gessner in seinem 1555 erschienenen Buch «Historia animalum» schrieb. Kletternde und sich abseilende Buben sollen hier Nester ausgenommen haben, um – vermutlich im Rahmen einer Männlichkeitsprüfung – zu «leckeren» Jungvögeln zu kommen.

Ein Kochrezept des «Churfürstl. Maintzschen Mundkochs» aus dem Buch von M.M. Rumpelt aus dem Jahre 1581. Bild: PD

«Von einem gebratenen Drappen die Brust genommen/halb geback daraus gemacht/ein sauren frischen Limoniensafft darein gedruckt …»: In alten Kochbüchern finden sich Rezepte für die Zubereitung von Waldrappen wie jenes des «Churfürstl. Maintzschen Mundkochs» aus dem Buch von M.M. Rumpelt aus dem Jahre 1581. Weil die Waldrappe in Felsnischen oder auf Felsvorsprüngen in Kolonien von 30 bis 400 Tieren brüten, war die Jagd auf sie ziemlich einfach. Vor allem Jungtiere mit ihrem zarten Fleisch sollen in Europas Fürstenhäusern und Klöstern in grosser Zahl verspeist worden sein.

Dass der Waldrapp aus Mitteleuropa verschwand, daran ist allerdings nicht nur der Mensch schuld: Dieser Zeitpunkt fällt auch zusammen mit der «Kleinen Eiszeit», die etwa von 1550 bis 1800 gedauert hat.

Zugroute vom Flugzeug lernen

Die Hauptrouten des Vogelzugs Bodensee-Italien (rot), die Neben-Zugrouten Süd-Nord (Gelb). Bild: Waldrapp-Taskforce

Ende Mai hat die Taskforce nun mögliche Wiederansiedlungsplätze in Pfäfers besucht: Felsbänder der sogenannten «Porta Romana» zwischen Fluppi und Pfäfers und am unteren, südlichen Teil der «Porta Romana». Das Fazit: Die Brutplätze müssten gesäubert und der Wald gelichtet werden. Sie liegen am Migrationskorridor vom Bodensee rund um den Alpstein über den Splügenpass in den Süden, denn für die Waldrappe ist es im Winter am Bodensee zu kalt. Sie ziehen in ein Winterquartier in der Toskana – wenn sie dieses denn finden. Normalerweise würden die Jungvögel die Route auf dem ersten Flug von den Eltern lernen: Aber woher soll ein von Menschen aufgezogener Ibis wissen, wie er in den Süden kommt?

Die in Holz geschnitzte Naturgeschichte der Gemeinde Pfäfers auf dem Dorfplatz von Valens: Sie zeigt, wie präsent der Waldrapp in Pfäfers ist. Wohin zielt der Pfeilbogenschütze? Bild: PD

«Das Waldrappteam fand einen Ausweg, in dem es bemannte langsam fliegende Ultraleichtfahrzeuge einsetzte», sagt Grünenfelder. 2003 dann der erste Versuch: Ein Hobbypilot übte zuerst mit den Jungtieren, bevor er mit den Ultraleichtflieger in den Süden vorausflog, damit die Tiere den Vogelzug lernen konnten; sechs Tage dauerte die Reise in die «WWF Oasi della Laguna di Orbetello».

Ungefähr von September bis April halten sich seither hier die Waldrappe auf, suchen auf den naheliegenden Wiesen und Feldern nach Nahrung und schlafen in und um das Schutzgebiet. Auch 2004 und 2005 wurden Waldrappe in den Süden begleitet. Sie flogen über die Alpen in ihr Winterquartier, und – weit wichtiger –, selbstständig wieder zurück in ihre Brutgebiete. Seit 2014 werden weiter jährlich etwa 30 von Menschen aufgezogene Jungtiere zur Aufstockung des Bestandes in den Süden begleitet. Ziel ist, bald wieder auf einen Mindestbestand von 350 selbstständig ziehenden «Waldis» zu kommen.