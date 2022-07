Hitzewelle: Hier können Sie sich in der Ostschweiz abkühlen

Wetter Wohin, wenn es zu heiss wird? An diesen Ostschweizer Wohlfühloasen können Sie sich abkühlen Eine Hitzewelle kündigt sich an. Meteorologen sagen für die nächsten Tage Temperaturen von bis zu 32 Grad voraus. Nicht jeden freut das. Glücklicherweise bietet die Ostschweiz den einen oder anderen kühlen Rückzugsort. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 13.07.2022, 16.30 Uhr

Es wird wieder einmal heiss in der Ostschweiz. Das Thermometer soll in nächster Zeit durchgehend zwischen 26 und 32 Grad pendeln. Niederschlag? Fehlanzeige. Die Badis dürften rappelvoll sein, die Seepromenaden übersät mit Ausflüglern.

Ruhige und vor allem kühle Zufluchtsorte existieren, wenn auch nicht im Übermass. Ob Seen, Schluchten oder Alpen: Hier finden Sie eine Übersicht ausgewählter Ostschweizer Oasen.

Auf 1500 Meter über Meer im Freien übernachten klingt verlockend. Die meisten Ostschweizer Berge bleiben auch bei extremer Hitze im Flachland verhältnismässig kühl. Auf dem Säntis wird es in den nächsten Tagen nie wärmer als 20 Grad, auf dem Hinterrugg bis 18 Grad und auf der Ebenalp maximal 24 Grad.

Wer wild campieren will, muss aber einiges beachten. Grundsätzlich ist es erlaubt, in einer kleineren Gruppe auf Weiden und im Wald zu übernachten. Die unbedenklichen Standorte befinden sich oberhalb der Waldgrenze, auf alpinen Wiesen oder im felsigen Gelände. Es empfiehlt sich jedenfalls, die Erlaubnis des Grundeigentümers einzuholen. Das schreibt der Schweizer Alpen-Club (SAC) in einer Broschüre zum Thema Campieren im Freien.

Die üblichen Gepflogenheiten sind natürlich auch einzuhalten: rücksichtsvoller Umgang mit der Natur, Abfall entsorgen, unnötigen Lärm vermeiden, Feuerverbote beachten.

Wildes Campieren ist reizvoll, aber nicht überall gern gesehen. Symbolbild: Keystone

Wem die Vorstellung einer Nacht in der «Wildnis» Unbehagen bereitet, findet im Alpstein haufenweise Alternativen. Die Bergregion gilt als überaus gut erschlossen. Die nächste Übernachtungsmöglichkeit ist nie weit entfernt.

Abkühlen im Wasser – wie einfallsreich. Auf diesen Tipp haben Sie gewartet. In dieser Übersicht geht es aber in erster Linie nicht darum, wie Sie sich abkühlen, sondern wo. Wie klingt Alpstein-Fjord? Ein Bad zwischen steil abfallenden Felswänden? Schon ziemlich nach nordischer Exotik. Man lässt sich ja nicht nur um des Abkühlens willen auf eine stundenlange Wanderung ein. Das extravagante Panorama werden Sie am Fälensee bestimmt nicht missen.

Der Fälensee liegt in den Appenzeller Alpen auf einer Höhe von 1447 Meter über Meer und gehört wie der Sämtiser- und Seealpsee zum Alpstein. Leserbild: Luciano Pau

Ausserdem praktisch: Der Fälensee wird kaum je wärmer als 18 Grad. Damit ist er deutlich frischer als der Bodensee, dessen Temperatur sich dieser Tage zwischen 22 und 25 Grad bewegt. Ungewöhnlich kühl ist bekanntlich auch der Walensee. Selbst während der Sommermonate überschreitet die Wassertemperatur dort höchst selten die 20-Grad-Marke.

Darf es stattdessen ein Gewässer sein, das nicht unbedingt zum Köpfler einlädt? Dann ist das Forstseeli bei Eggerstanden (AI) eine empfehlenswerte Destination. Das Seeli ist umgeben von schattenspendenden Nadelbäumen und mehreren Picknickstellen – zu dieser Jahreszeit der ideale Ort für einen Familienausflug.

Das Wasser ist wenig einladend, aber im Schatten der Nadelbäume lässt es sich am Forstseeli gut verweilen. Bild: Miguel Lo Bartolo

Minus 30 Grad. Diese Temperatur wurde unlängst im Kaltluftsee Hintergräppelen im Obertoggenburg gemessen. Damit hat das Gräppelental den Schweizer Rekord des bisherigen Winters geknackt. Solche Messungen gibt es im Gräppelental nur ein bis zwei Mal in einem typischen Winter, weiss Messstationsbetreiber Stephan Vogt. Wem 30 Grad über dem Gefrierpunkt zu viel sind, kann es ja mal in entgegengesetzte Richtung versuchen. Beim Besteigen der Alp Hintergräppelen gefrieren die Schweissperlen schon in den Poren.

Im Gräppelental werden immer wieder erstaunlich tiefe Temperaturen gemessen. Bild: Stephan Vogt/kaltluftseen.ch

Obwohl auch hier Wasser fliesst, taugt es nicht zur Erfrischung. Die Thermalquelle, die durch die Taminaschlucht in Bad Ragaz rinnt, misst im Schnitt 36,5 Grad, also Körpertemperatur. In der Taminaschlucht ist es kühl, weil praktisch keine Sonnenstrahlen zum Grund der 70 Meter tiefen und 750 Meter langen Schlucht dringen. Ein Spaziergang im Schatten kann bei unerträglicher Hitze genau das Richtige sein.

Durch die Taminaschlucht fliesst eine Thermalquelle. Bild: PD

Wer sich bei diesem Wetter partout nicht zu einer Wanderung überwinden kann, hat noch Zeit bis 23. Oktober. So lange ist die Taminaschlucht dieses Jahr noch zugänglich.

Das Kloster Fischingen ist ein Schmuckstück in vielerlei Hinsicht. Aber es gibt diverse offene Baustellen. Sanierungsbedürftige Gänge, eine marode Kellerwelt – die Unzulänglichkeiten im Innern sind von aussen kaum wahrzunehmen. Daran mögen sich die einen stossen, für andere sind sie faszinierende Zeitzeugen.

Drohnenbild des Klosters Fischingen ‒ im Hintergrund die Gemeinde. Bild: Reto Martin

Im Kloster Fischingen fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt, ohne dass man auf eine gewisse Behaglichkeit verzichten müsste. Es ist gleichermassen Hotel, Kulturstätte und ein Ort des Seelenfriedens. Die Natur ringsum ist weitläufig, das Freizeitangebot nicht zu knapp. Einmal im Monat lädt das Kloster zur kostenlosen öffentlichen Führung ein, oft geleitet vom Klosterdirektor, Walter Hugentobler, persönlich. Die nächste findet am 28. August statt. Und, um auf den Punkt zu kommen: Im Innern ist es angenehm kühl. Das gilt nicht nur für die unterirdischen Gänge.

Tom Cruise spielt in «Top Gun» einen Kampfjet-Piloten. Bild: Imago Images

Es gibt kaum Orte, an denen man sich besser abkapseln kann von der Aussenwelt als am helllichten Tag im lichtdichten Kinosaal. Jene, die das Kino seit Netflix und Amazon Prime konsequent gemieden haben, sind heute froh, wurden die letzten Bastionen der Leinwand-Liebhaber noch nicht dem Erdboden gleichgemacht.

Allein ins klimatisierte Foyer einzutreten, ist an diesen heissen Tagen eine Wohltat. Gleiches gilt fürs Programm: Tom Cruise als Maverick im neuen «Top Gun», Chris Hemsworth als nordischer Halbgott Thor, Frauenschwarm Elyas M'Barek in der deutschen Komödie «Liebesdings» und Austin Butler als «King» Elvis Presley – cooler geht's nicht. Und warten Sie erst auf den kalten Schauer, der Ihnen über den Rücken läuft, wenn Sie zur Kasse gebeten werden.

